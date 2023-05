La pause sur les remboursements des prêts étudiants a été une victoire pour les fonctionnaires

La politique de l’ère pandémique suspendant les paiements des prêts étudiants fédéraux a été une victoire particulièrement importante pour les fonctionnaires.

La plupart des emprunteurs ont bénéficié de la pause de paiement, qui a duré plus de trois ans et s’étend sur deux présidences. Mais pour ceux qui poursuivent le populaire programme de remise des prêts de la fonction publique, la politique leur a permis de se rapprocher de l’annulation de la dette sans effectuer aucun paiement sur leur dette.

« Nous pouvons dire en toute sécurité que les emprunteurs du PSLF ont économisé des milliers de dollars », a déclaré l’expert en enseignement supérieur Mark Kantrowitz.

Le programme PSLF a été promulgué par le président de l’époque, George W. Bush, en 2007 et permet aux employés à but non lucratif et gouvernementaux éligibles de voir leurs prêts étudiants fédéraux annulés après 10 ans ou 120 paiements. Le Consumer Financial Protection Bureau estime qu’un quart des travailleurs américains pourraient être éligibles.

Voici ce que la pause de paiement a signifié pour ceux qui recherchent le soulagement.