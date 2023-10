La pause MEA commence aujourd’hui | Actualités, Sports, Emplois

TRUMAN — Les cours n’auront pas lieu à l’école publique de Truman aujourd’hui 19 octobre et vendredi 20 octobre en raison de la MEA. De plus, pas d’école pour les élèves de l’école publique Truman le lundi 23 octobre. Les conférences parents-enseignants auront lieu de 13 h à 19 h.

Le Truman Lions Club Burger Bash aura lieu de 17 h à 19 h le samedi 21 octobre au Truman Community Building. Dégustez un délicieux hamburger, des condiments, des chips, des haricots et une boisson. Des plats à emporter sont disponibles.

Joyeux anniversaire à Ernie Jones le lundi 23 octobre. Les vœux d’anniversaire peuvent être envoyés à Ernie au 213 N. 2nd Ave. East, Truman, MN 56088.

Un bricolage d’Halloween pour les enfants aura lieu à 15 heures le mardi 24 octobre à la bibliothèque publique de Truman.

Si vous souhaitez faire partie du conseil consultatif sur l’éducation communautaire, veuillez contacter Wendy Besel à [email protected]. Le conseil consultatif se réunit 3 fois par an pour réfléchir à des idées qui améliorent notre programme d’éducation communautaire dans la communauté Truman. Pensez à vous impliquer.

Si vous souhaitez participer à une exposition d’artisanat/de vendeurs de 9 h 30 à 15 h le 2 décembre au Truman Community Building, veuillez contacter Mona au (407) 489-9366 pour plus d’informations. La date limite d’inscription est le 31 octobre.

Vous avez besoin de quelque chose de nouveau à faire pour vos enfants, pensez à rejoindre les 4-H, qui est un programme de développement des jeunes de l’Université du Minnesota Extension. Disponibles pour les jeunes commençant à la maternelle, les 4-Hers participent à des expériences d’apprentissage pratiques dans les domaines des STEM, du leadership et de l’engagement civique, des sciences animales, des arts créatifs et bien plus encore. Grâce au processus d’apprentissage par la pratique des 4-H, les jeunes acquièrent des compétences essentielles telles que la résolution de problèmes, la prise de décision, l’adaptation et la communication qui les aident à réussir à l’école, dans la communauté et

carrière. La recherche montre que ceux qui participent aux 4-H ont de meilleures notes et sont plus engagés émotionnellement à l’école, sont plus de deux fois plus susceptibles d’être actifs civiquement et de contribuer à leur communauté. Apprenez-en davantage sur http://z.umn.edu/mn4h.

La ville a accepté d’organiser des feux d’artifice pour la célébration du 125e anniversaire de Truman en juillet 2024. Les pompiers de Truman organiseront et collecteront des fonds pour l’exposition. Si vous souhaitez contribuer à cela, faites des chèques à l’ordre de Truman Fire Department Relief Association et dans la ligne de mémo, écrivez Fireworks. Ils auront également un compte ouvert auprès de Profinium Bank si vous préférez y déposer des fonds.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception