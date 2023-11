La « pause » israélienne dans les attaques contre Gaza ne signifie pas grand-chose. Biden, appelle à un cessez-le-feu

L’annonce jeudi par la Maison Blanche de « pauses » quotidiennes de quatre heures dans les attaques israéliennes à la lumière des carnage et destruction que les Gazaouis ont endurés au cours du mois dernier est terriblement insuffisant compte tenu de l’ampleur de la dévastation.

La campagne de bombardements a conduit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à déclarer que la bande de Gaza, l’une des prisons à ciel ouvert les plus pauvres et les plus densément concentrées au monde, est désormais en train de devenir «un cimetière pour les enfants.»

Contrairement à d’autres zones de souffrance horribles à l’heure actuelle, comme le Soudan, le Congo et l’Éthiopie, ce sont les armes et les dollars américains qui sont en cause. financer la machine de guerre israélienne avec des milliards de dollars par an. Pourtant, lorsqu’on a demandé jeudi au président Joe Biden quelles étaient les chances d’un cessez-le-feu, il a répondu : «Aucun.»

Lorsqu’on lui a demandé si les « frappes de représailles » d’Israël ont porté leurs fruits depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, il a répondu : « Elles fonctionnent dans le sens où nous atteignons les cibles qu’ils recherchent” – comme pour confirmer qu’il s’agit d’une opération conjointe dirigée par les États-Unis et Israël.

Le seul Palestinien dans la pièce

Il y a deux semaines, j’étais le seul Palestinien parmi cinq autres musulmans américains à rencontrer le président Biden. La réunion avait été prévue des mois plus tôt pour discuter d’un effort de la Maison Blanche concernant l’islamophobie, similaire à celui introduit quelques mois plus tôt. autour de l’antisémitisme.

Pourtant, avec la brutalité des réalités à Gaza qui s’aggrave d’heure en heure, l’ordre du jour de la réunion a été modifié. défier le président et cette administration sur ses politiques et son langage autour de ce que beaucoup considéraient comme son indifférence et sa contribution aux souffrances palestiniennes.

Nous avons survécu à l’attaque du Hamas :Mais maintenant de retour en Amérique, le blocus israélien de Gaza hante notre groupe interreligieux.

Je n’ai jamais été à l’aise d’être le seul Palestinien présent à cette réunion, et après avoir consulté d’autres personnes et entendu une horrible déclaration faite par le président le 25 octobre remettre en question le nombre de Palestiniens tuésj’ai décidé de me retirer.

D’autres participants avaient des doutes à l’idée de participer à cette réunion sans une représentation significative des membres de la communauté palestinienne directement concernés, et je savais que ma décision de me retirer ne ferait qu’ajouter à cette anxiété. Une Palestinienne américaine de Gaza qui devait initialement faire partie des personnes à rencontrer le président m’a dit : « J’ai perdu 100 membres de ma famille à Gaza cette semaine, et je n’ai pas le luxe de me demander qui est dans cette situation. chambre. À l’heure actuelle, vous êtes le seul Palestinien à pouvoir regarder directement cet homme, exprimer notre douleur et appeler à un cessez-le-feu immédiat.

Sur ce, j’ai consenti à être dans la pièce.

Le président Biden appelle à un cessez-le-feu à Gaza

Lors de cette réunion du 26 octobre, je lui ai demandé d’appeler à un cessez-le-feu. Nous lui avons rappelé que c’est un appel qui 66% de l’électorat américain et d’innombrables voix à travers le monde se font chaque jour plus entendre.

J’ai ajouté que nous aimerions voir la Maison Blanche soutenir un sommet qui réunirait beaucoup plus de dirigeants palestiniens américains et d’autres de tous horizons qui se sont tenus aux côtés de cette communauté dans la conversation, pour aborder des questions telles que la pénalisation et même la criminalisation des appelant à une Palestine exempte d’occupation militaire, de violence soutenue par les colons, de démolition de logements et de nettoyage ethnique.

J’ai dit que nous avions besoin de lui et d’autres pour se tenir à leurs côtés – y compris des milliers d’Américains juifs et les Israéliens – pour rejeter l’idée selon laquelle le soutien à l’autodétermination palestinienne ou la critique d’Israël sont synonymes de la sombre et mauvaise histoire de l’antisémitisme ou des attaques du Hamas.

J’ai quitté Gaza pour le travail et je ne peux pas y retourner.Le voir saigner de loin est un cauchemar.

Le président a assumé la responsabilité sa formulation sur le bilan des morts la veille et s’est excusé d’avoir donné l’impression qu’il dévalorisait la souffrance palestinienne. Il a également déclaré qu’il soutiendrait l’organisation d’un sommet et a convenu que l’appel à une « Palestine libre » et la remise en cause de la politique israélienne ne devraient pas être confondus avec l’antisémitisme – ni être la base des réactions négatives que les étudiants, universitaires et autres professionnels qui lancent ces appels. reçoivent.

Mais deux semaines plus tard, la situation à Gaza et en Amérique s’est aggravée. Mardi, la seule Américaine palestinienne siégeant au Congrès a été censurée pour quelque chose qu’elle avait dit lors d’un rassemblement, ainsi que pour un langage déshumanisant utilisé par les responsables américains et israéliens. confondre tous les Palestiniens avec les nazis et “animaux humains” n’est pas contrôlé.

La nécessité d’abandonner la neutralité

Je suis organisateur communautaire dans le quartier sud de Chicago depuis trois décennies et je découvre une grande partie du monde à travers ces expériences. Peu après le bombardements de Gaza en 2014nous avons organisé un événement dans une synagogue locale intitulé « Au-delà de Gaza », inspiré par le discours « Au-delà du Vietnam » du révérend Martin Luther King en 1967souvent cité comme le discours reliant les méfaits du militarisme et de la guerre au Vietnam à l’exploitation et au racisme ici aux États-Unis.

Nous avons profité du forum pour essayer de mettre davantage au défi nos diverses communautés de réfléchir à ce à quoi pourraient ressembler des alliances au-delà de la solidarité transactionnelle ici, et à ce qu’elles pourraient fournir comme modèle pour nos communautés à travers le monde. Nous avons cité la lettre qui Rabbin Robert Marxfondateur du Conseil juif des affaires urbaines, a écrit pour expliquer pourquoi il avait décidé de marcher avec King en 1966.

Ayant été témoin de réactions violentes contre les manifestants pour les droits civiques, le rabbin a écrit sur la nécessité d’abandonner la neutralité en ce moment : « J’avais peur et j’ai peur maintenant. J’ai vu comment le camp de concentration aurait pu se produire, et comment la haine des hommes pouvait les conduire à tuer. … J’étais du mauvais côté de la rue. J’aurais dû être avec les manifestants. … Cette fois, Je serai du côté droit de la rue“.

Peut-être qu’au-delà de la douleur atroce de ce moment, nous pouvons prier pour une guérison qui emprunte à l’esprit de « Au-delà du Vietnam » de King et à la lettre critique de Marx. Un esprit qui ouvre un espace au courage, à la conviction et à l’amour pour mettre toutes nos communautés au défi de vivre à la hauteur d’une vision de justice, de miséricorde, d’équité et de paix ici et dans le monde.

Rami Nashashibimembre de la Fondation MacArthur, est fondateur et directeur exécutif du Inner-City Muslim Action Network.