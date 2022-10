La pause effrayante de Poutine gonflée alors que le despote fait une menace malade sur l’apocalypse nucléaire – puis caquette comme un méchant de film

VLADIMIR Poutine est devenu le méchant de Bond lors de sa dernière apparition à la télévision, menaçant le monde d’un armageddon nucléaire avant de laisser échapper un rire sinistre.

Mad Vlad apparaissait à la télévision d’État russe lorsqu’il a semblé faire une blague sur la guerre nucléaire.

Le tyran tordu s’exprimait au Valdai Discussion Club, un groupe de réflexion basé à Moscou et étroitement lié au Kremlin.

Il est interrogé sur la possibilité d’une guerre nucléaire, à la suite de l’escalade des tensions entre la Russie et l’Occident à propos de la guerre en Ukraine.

Dans un court clip partagé en ligne, l’intervieweur Fyodor Lukyanov dit à Poutine : “Nous sommes devenus un peu nerveux en nous rappelant vos commentaires lors de cet événement il y a quatre ans selon lesquels” nous finirons tous au paradis “. Nous ne sommes pas pressés, sommes nous?”

Le président russe reste silencieux et détourne le regard pendant une pause effrayante de 10 secondes.

Finalement, l’intervieweur rompt la tension en disant : “Vous réfléchissez. Cela en soi est en quelque sorte alarmant.”

Poutine tente alors de faire une blague malsaine sur la guerre nucléaire, souriant au public avant d’ajouter : “Je l’ai fait exprès pour vous alarmer”.

Il rit alors tout seul pendant que l’hôte et le public rient nerveusement.

Lors de l’une de ses plus longues apparitions publiques depuis le début de son invasion le 24 février, Poutine a affirmé que le monde faisait face à sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il a également insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret pour sa guerre, qui a vu près de 70 000 Russes perdre la vie.

Et il a également accusé l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss d’avoir publiquement menacé son pays d’une attaque nucléaire au cours de ses 44 jours de mandat.

Il a plaisanté en disant que Truss avait fait une “folie” et qu’il était “un peu en dehors”.

S’adressant à l’éléphant dans la salle, Vlad, 70 ans, a nié que Moscou se préparait à utiliser des armes nucléaires dans sa tentative de vaincre l’Ukraine.

“Nous n’avons pas besoin de faire cela”, a-t-il déclaré. “Cela n’a aucun sens pour nous, ni politique ni militaire.”

Il s’exprimait au milieu de la colère croissante du public dans son pays face à sa mobilisation prévue de 300 000 Russes pour sa guerre.

Un jour avant son discours à Moscou, il a supervisé des exercices de routine impliquant une supposée frappe nucléaire de représailles.

Une vidéo publiée par le site Web Zvezda, géré par l’armée russe, montrait des membres des forces armées devant des ordinateurs en train de lancer un missile balistique Yars.

Mais Poutine a insisté sur le fait que ce n’était qu’en réponse aux menaces de l’Occident.

“Nous n’avons jamais rien dit de manière proactive sur l’utilisation possible d’armes nucléaires par la Russie”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons répondu que par des allusions aux commentaires exprimés par les dirigeants des pays occidentaux.”

Désignant Liz Truss pour sa suggestion lors d’un événement de campagne en août qu’elle serait prête à appuyer sur le bouton nucléaire si nécessaire, il a déclaré: “Qu’est-ce qu’on était censé faire? Garder le silence? Faire semblant de ne pas l’avoir entendu?”

Répétant sa justification de longue date de la guerre en Ukraine, il a dénoncé le “jeu dangereux, sanglant et sale” de l’Occident consistant à nier aux pays leur souveraineté et leur unicité.

Et il a affirmé que la « domination » de l’Occident sur les affaires mondiales touchait à sa fin.

“Nous sommes à une frontière historique”, a-t-il déclaré. “Ahead est probablement la décennie la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.”

Poursuivant son injure contre l’Occident, il a poursuivi : “Ils alimentent la guerre en Ukraine, intensifient les provocations autour de Taïwan, déstabilisent les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie”, a-t-il fulminé.

“En ce qui concerne le dernier, ce n’était pas délibéré, nous n’en doutons pas, c’était dû à des erreurs systémiques.”

Cependant, il a également laissé entendre qu’il était ouvert à des pourparlers de paix avec l’Occident.

“Soit nous continuons à accumuler le fardeau des problèmes qui est censé nous écraser tous, soit nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions fonctionnelles quoique imparfaites capables de rendre notre monde plus stable et plus sûr”, a-t-il déclaré.

“La crise a pris une ampleur véritablement mondiale. Elle touche tout le monde et il ne faut pas se faire d’illusions, l’humanité est essentiellement confrontée à deux options.”

Cela survient alors que la filleule présumée de Poutine a été filmée fuyant vers l’Ouest.

L’ancienne mannequin Playboy Ksenia Sobchak, dont le père était le mentor politique de Poutine, a été capturée alors qu’elle s’enfuyait en Lituanie alors qu’elle faisait face à une enquête criminelle chez elle.