Les chefs de la santé américains ont levé une pause sur le vaccin Johnson & Johnson Covid après une interdiction de 11 jours.

Cependant, le jab portera désormais une étiquette d’avertissement sur le potentiel de caillots sanguins extrêmement rares mais potentiellement mortels.

Le jab a été jugé sûr – mais portera une étiquette d’avertissement sur les caillots sanguins très rares Crédit: AP

Les médecins n’ont trouvé que 15 cas de caillots sur 8 millions de jabs Crédit: AP

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) ont déclaré que les risques de souffrir du syndrome étaient très faibles.

Les enquêteurs n’ont trouvé que 15 cas sur les 8 millions de coups de feu donnés – un pourcentage de seulement 0,0001875%.

Après une réunion d’une journée, le panel a voté par 10 contre quatre pour continuer à déployer le jab auprès des personnes âgées de 18 ans ou plus, conformément aux directives originales.

Le Dr Jesse Goodman, expert en maladies infectieuses à l’Université de Georgetown à Washington et ancien scientifique en chef à la FDA, a déclaré que le risque n’était pas insignifiant, mais encore faible.

« Nous devons garder cela en perspective. Je veux dire que le risque de mourir d’un accident de voiture dans votre vie est d’environ un sur 100, le risque d’être frappé par la foudre est d’environ un sur 15 000. » a-t-il déclaré à Reuters.

Neuf autres cas de caillots sanguins ont été identifiés dans la sonde, s’ajoutant aux six déjà identifiés depuis que les régulateurs ont approuvé le coup en février.

Toutes étaient des femmes, la plupart d’entre elles ayant moins de 50 ans – trois mourant et sept restant à l’hôpital.

Les responsables de la santé ont déclaré que la plupart des cas touchaient des femmes âgées de 30 à 39 ans, sept d’entre elles étaient obèses, deux avaient une pression artérielle élevée et deux utilisaient des contraceptifs oraux.

Les hauts responsables de la FDA américaine ont déclaré que la décision était effective immédiatement, ouvrant la voie à des tirs d’armes dès samedi.

L’agence a déclaré qu’elle avertirait du risque dans une fiche d’information mise à jour remise aux receveurs et aux fournisseurs de vaccins.

Contrairement aux vaccins hautement efficaces de Pfizer Inc et Moderna Inc, qui nécessitent deux doses et doivent être conservés congelés à des températures ultra-froides, le vaccin de J&J peut être administré en une seule dose et conservé à des températures de réfrigération régulières.

Cela en fait une meilleure option pour les zones difficiles à atteindre et pour plus de personnes qui pourraient ne pas être en mesure de s’engager à un deuxième rendez-vous pour un vaccin.

Le directeur scientifique de J&J, Paul Stoffels, a déclaré: « Nous collaborerons avec les autorités sanitaires du monde entier pour éduquer les professionnels de la santé et le public afin de garantir que cet événement très rare puisse être identifié tôt et traité efficacement. »

Lorsque les agences ont annoncé la pause pour la première fois, elles ont exhorté les médecins à éviter d’utiliser l’héparine anticoagulante, couramment administrée aux patients pour dissoudre les caillots sanguins, chez les personnes qui avaient reçu le vaccin J&J et qui présentaient des caillots sanguins et une baisse des plaquettes sanguines.

Dans les cas de caillots sanguins induits par le vaccin, cependant, l’héparine semble aggraver la situation. Walensky a déclaré que les médecins avaient tenu compte de cet avertissement, notant que le médicament n’avait été utilisé dans aucun des cas identifiés après le début de la pause.

Ceci est une histoire en développement… Le soleil est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires de la vie réelle, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument. Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @TheSunUS.