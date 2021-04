Des bus de vaccination administrant des doses du vaccin Johnson & Johnson arrivent à Sunset Park le 7 avril 2021 à New York. Spencer Platt | Getty Images

La pause vaccinale Johnson & Johnson Covid peut ne pas ralentir de manière significative le rythme global du déploiement du vaccin aux États-Unis, mais pourrait rendre plus difficile pour les populations difficiles à atteindre de se faire vacciner. Suite à la demande de la Food and Drug Administration mardi selon laquelle les États cessent temporairement d’utiliser le vaccin J&J «par prudence» après que six femmes ont développé un trouble de la coagulation sanguine, le tsar Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que l’annonce n’aurait pas de impact sur le programme de vaccination américain. « Nous avons un approvisionnement plus qu’assez de vaccins Pfizer et Moderna pour poursuivre le rythme actuel d’environ 3 millions de coups par jour », a déclaré Zients aux journalistes lors d’un point de presse. Jusqu’à présent, cela s’est avéré vrai. Le pays compte en moyenne 3,3 millions de doses de vaccins par jour rapportées administrées au cours de la semaine dernière, et 3 millions en ne comptant que Pfizer et Moderna. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, seuls 7,8 millions environ des 202 millions de vaccins administrés aux États-Unis proviennent de J&J. Mais le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson représente environ 10% de toutes les personnes entièrement vaccinées aux États-Unis, une proportion en augmentation depuis des semaines, et il s’est avéré utile pour certaines situations et communautés. « En raison des caractéristiques du vaccin J&J, il est utilisé dans de nombreux cas pour des circonstances et des populations particulières pour lesquelles il a été plus difficile de se faire vacciner », a déclaré Josh Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation. Les sites de vaccination de masse et les fourgonnettes mobiles qui conduisent des doses à administrer en déplacement auront probablement plus de facilité avec les exigences de stockage de Johnson & Johnson, a déclaré Michaud. Ce vaccin ne doit être conservé que dans un réfrigérateur standard tandis que les besoins en Pfizer et Moderna sont plus stricts. Et pour certaines populations, comme les détenus qui changent d’établissements ou les sans-abri qui n’ont pas de résidence permanente, l’administration d’un régime à deux doses peut être un défi. De nombreux États ont utilisé le vaccin J&J avec ces groupes car il est difficile de trouver des personnes pour administrer une deuxième dose, selon Michaud.

L’option one-shot peut également être plus attrayante pour ceux qui hésitent le plus à se faire vacciner. Un mars Sondage de la Kaiser Family Foundation a montré que parmi ceux qui disent vouloir attendre et voir comment les vaccins fonctionnent avant de se faire vacciner eux-mêmes, une plus grande proportion recevrait le vaccin J&J à une dose par rapport à l’une ou l’autre des options à deux doses. Une personne sur six dans le groupe «attendre et voir» a dit qu’elle «recevrait certainement» le vaccin J&J, tandis qu’environ une personne sur dix a dit la même chose à propos des vaccins Pfizer ou Moderna. « Nous savons qu’il y a une part importante de personnes sur la barrière des vaccins en général », a déclaré Michaud, « Et je pense que le vaccin J&J est en fait un plus pour ce groupe. C’est un gros argument de vente pour les gens sur la clôture. » Ajoutez tous ces facteurs à la hausse et la pause J&J pourrait avoir « un impact négatif important sur le taux de vaccination américain », a-t-il déclaré. On ne sait pas encore combien de temps l’arrêt de l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson durera. Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que la pause pourrait durer de quelques jours à quelques semaines. Vacciner les sans-abri Shelly Nortz, directrice exécutive adjointe des politiques de la Coalition for the Homeless, un groupe de défense basé à New York, a déclaré que la pause de vaccination de Johnson & Johnson rendra plus difficile l’obtention de vaccins pour la population avec laquelle elle travaille. Le coronavirus a frappé durement les sans-abri de la ville de New York, en particulier ceux des établissements de vie communaux. Une coalition pour les sans-abri et l’Université de New York Analyse a montré qu’en février, le taux de mortalité ajusté selon l’âge des New-Yorkais sans-abri protégés était de 49% plus élevé que le taux à l’échelle de la ville. Et bien que la campagne de vaccination parmi les sans-abri de New York démarre bien – Nortz a déclaré que l’annonce la plus récente de la ville montrait environ 4500 adultes sans-abri célibataires entièrement vaccinés sur quelque 21000 au total, un rythme proche du taux national – l’arrêt J&J va être un obstacle. « Tout le monde était vraiment impatient d’avoir une situation unique avec J&J », a-t-elle déclaré, « en particulier pour les personnes qui ne sont pas abritées et qui ne sont donc pas au même endroit de manière prévisible. » La Coalition pour les sans-abri a récemment lancé un partenariat avec le Center for Urban Community Services, qui offre des soins médicaux mobiles dans tout New York, pour fournir le vaccin Johnson & Johnson sur l’un de ses sites d’alimentation d’urgence. Ce programme est désormais suspendu, tout comme les discussions sur l’offre du vaccin J&J au siège du groupe où de nombreux clients viennent chercher leur courrier. Le Dr Van Yu, médecin-chef du CUCS, convient qu’un régime de vaccination Pfizer ou Moderna à deux doses rend les choses beaucoup plus compliquées. « Si vous vivez à l’extérieur, comment vais-je vous retrouver dans quatre semaines? » il a dit. Yu a déclaré que le système d’abris peut faciliter le suivi des personnes, mais qu’il y a encore beaucoup de désabonnement car les gens vont et viennent ou sont réaffectés à l’un des centaines de sites d’abris de la ville de New York.

La facilité de stockage des vaccins J&J est un autre avantage lors de la vaccination des sans-abri, selon Nortz. « Le fait que les deux autres vaccins approuvés nécessitent, dans un cas, un stockage par réfrigération profonde, il est très difficile de faire quoi que ce soit de mobile ou de pop-up ou avec un nombre inconnu de personnes », a-t-elle déclaré. Zients a déclaré mardi que tous les canaux de distribution des vaccins, y compris les unités mobiles de distribution, sont équipés pour administrer les trois vaccins. Yu a déclaré que le vaccin Moderna est assez facile à manipuler sur les sites mobiles de son groupe, mais que l’exigence de réfrigération ultra-froide du vaccin Pfizer signifie que ce n’est pas une option. Il prend actuellement 185 doses de J&J inutilisées et n’a accès à aucun vaccin Moderna. Certaines personnes sans-abri dans le South Bronx, où Noel Concepcion travaille en tant que directeur du département des services aux sans-abri pour adultes pour le groupe à but non lucratif BronxWorks, ont préféré le vaccin J&J car il ne nécessite qu’une seule dose. Mais la pause et la désinformation qui l’entoure rendent plus difficile la communication de l’importance des vaccinations à un groupe qui est déjà sceptique à l’égard du gouvernement, a déclaré Concepcion, et cela peut alimenter une certaine hésitation envers les trois options de vaccins. BronxWorks a dû annuler un événement de vaccination pour utiliser l’offre existante de vaccins J&J en raison de la pause, selon Concepcion. J&J plus pratique pour de nombreux travailleurs D’autres obstacles à l’obtention d’un vaccin Covid, tels qu’un horaire de travail rigide ou des responsabilités de garde d’enfants, ont fait du vaccin à injection unique Johnson & Johnson une option essentielle pour certains. Liz Schwandt, qui dirige un groupe de bénévoles appelé Get Out the Shot visant à aider les gens à prendre des rendez-vous pour un vaccin à Los Angeles, a déclaré que de nombreux appelants à la ligne d’assistance de son équipe ne bénéficient pas d’avantages ou de protections traditionnels tels que le congé. Beaucoup d’entre eux sont des travailleurs domestiques tels que des femmes de ménage, des nounous privées ou des jardiniers qui sont payés en espèces sur les livres. Certains sont des employés qui ne travaillent pas de 9 h à 17 h, comme le groupe de gardiens de nuit pour qui Get Out the Shot a récemment pris des rendez-vous.

Elizabeth Raygoza se fait vacciner contre Pfizer, le 17 mars 2021, par Alyssa Hernandez, assistante médicale certifiée, alors que le personnel du service de santé de la ville de Vernon a utilisé la nouvelle clinique mobile de l’unité de santé de la ville pour administrer les vaccins COVID-19 à près de 250 travailleurs essentiels de la transformation des aliments à Rose & Shore, un important producteur de produits alimentaires préparés localement qui dessert les supermarchés, les écoles, les restaurants, les compagnies aériennes et autres. Al Seib | Los Angeles Times | Getty Images