La pause recommandée par le gouvernement américain sur le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 en raison d’un effet secondaire rare restera au moins une autre semaine, après qu’un panel des Centers for Disease Control and Prevention ait décidé mercredi qu’il fallait du temps pour évaluer plus de données.

Avec plus de 3,7 millions d’injections de J&J administrées dans les deux semaines et demie précédant l’arrêt du 13 avril, des informations supplémentaires sur la maladie rare de la coagulation sanguine sont attendues. Mais certains experts de la santé craignent que prolonger la pause ne fasse plus de mal que de bien.

«Lorsque vous avez une longue pause qui n’est pas résolue rapidement, cela suscite l’inquiétude et la peur chez les personnes qui hésitent déjà à se faire vacciner», a déclaré le Dr Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la NYU School of Medicine de New York.

Les experts de la santé craignent non seulement que les gens hésitent davantage à se faire vacciner contre J&J, mais craignent que les gens évitent complètement les vaccins COVID-19. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna autorisés aux États-Unis sont une technologie différente de celle de J & J et de celle d’AstraZeneca, qui a également été associée à des caillots sanguins similaires en Europe.

«Vous devez vous inquiéter à ce sujet», a déclaré le Dr Ezekiel Emanuel, directeur du département d’éthique médicale et de politique de santé à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. «Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse la distinction entre les vaccins à ARNm (de Pfizer-BioNTech et Moderna) et les vaccins contre les adénovirus (de J&J et AstraZeneca).»

Jusqu’à présent, six femmes sur plus de 7 millions de personnes ayant reçu le vaccin J&J a rapporté avoir développéune combinaison rare de caillots sanguins et de faible numération plaquettaire dans les deux semaines suivant la vaccination. L’un est décédé et un autre est hospitalisé dans un état critique.

Un homme a développé la même maladie lors d’un précédent procès, et les responsables de la santé disent qu’un huitième cas chez une femme présentant des symptômes similaires est sous enquête.

«La pause à un certain niveau n’a pas de sens», a déclaré le Dr Jonathan Baktari, directeur médical et PDG d’e7 Health, une société de prévention et de bien-être. « Le risque du vaccin J&J est minime par rapport au risque de mourir du COVID si vous l’obtenez. »

Le CDC et la Food and Drug Administration ont reconnu que les caillots sanguins semblent être rares et ont recommandé la pause d’une «abondance de prudence» pour alerter les prestataires de soins de santé et enquêter sur les cas.

« Avons-nous appuyé trop tôt sur la gâchette parce que c’était un événement si rare? » a déclaré le Dr Anthony Fauci lors d’un briefing de la Maison Blanche mardi. «Notre FDA est internationalement connue pour sa capacité à s’assurer que nous avons les produits les plus sûrs. … Vous voulez vous assurer que la sécurité est le problème important ici. … Donc, je ne pense pas que cela tirait. la gâchette trop rapidement. »

Mais une pause envoie un message sérieux au public, a déclaré Caplan, ce qui rend la tâche difficile pour certainsLes Américains ne paniquent pas. Au lieu de recommander une pause, les responsables de la santé auraient pu annoncer l’enquête et alerter les responsables de la santé, mais ont permis aux individus de décider s’ils le souhaitaient.prendre le petit risque et prendre le vaccin J&J.

«Si (le comité consultatif du CDC) découvre qu’il y a une chance sur un million de mourir de ce vaccin… je l’emploierais encore même si je savais qu’il était associé à un caillot sanguin», a déclaré Caplan.

L’arrêt envoie un message alarmant non seulement aux personnes aux États-Unis, mais également aux pays du monde entier où J & J’s est le seul vaccin disponible pour lutter contre le coronavirus, a déclaré Emanuel.

«Les États-Unis peuvent se permettre de faire une pause parce que nous avons d’autres vaccins, qui font 95% du travail, mais le monde ne peut pas se le permettre», a-t-il déclaré. «Les vaccins AstraZeneca et J&J sont essentiels en raison de leur facilité de stockage et de leur approche à guichet unique.»

Plus la pause dure longtemps, a déclaré Caplan, plus elle pourrait nuire à la perception du public des vaccins COVID-19 et, en fin de compte, entraver les efforts du gouvernement pour lutter contre la pandémie.

«Je crains vraiment que cela ne cause de graves dommages dans l’effort de se rapprocher de l’immunité du troupeau avec des vaccins», a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que le message ait été clair que ce sont des risques mineurs avec ce problème de caillot sanguin et que la chose prudente à faire est de continuer à vacciner.»

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.