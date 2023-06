La pause des prêts étudiants se termine le 1er septembre – comment les emprunteurs peuvent se préparer

La fin de la pause de paiement des prêts étudiants fédéraux est en vue. Après un moratoire de trois ans, les prêts étudiants fédéraux recommenceront à générer des intérêts le 1er septembre, a confirmé le ministère de l’Éducation. Les paiements seront dus en octobre. Les emprunteurs avaient un calendrier approximatif de la reprise des intérêts et des paiements, mais il existe maintenant une date précise. Plus récemment, une autre prolongation de la pause a été interdite par le projet de loi sur le plafond de la dette, qui a également contraint l’administration Biden à mettre fin à la pause au plus tard le 30 août. Avant le projet de loi, la fin de la pause dépendait de la décision de la Cour suprême de savoir si le président Joe Biden pouvait annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante par emprunteur fédéral gagnant moins de 125 000 $ par an. La décision du tribunal est attendue d’un jour à l’autre, mais on ne sait pas quel impact, le cas échéant, une décision contre l’administration Biden aurait sur la reprise des paiements. Certains législateurs et partisans de l’annulation de la dette auraient poussé pour une pause de paiement continue ou un plan de secours au cas où la Cour suprême annule le plan de pardon actuel. L’administration Biden, cependant, n’a pas confirmé si elle travaillait sur une autre voie pour le plan massif d’allégement de la dette. L’administration maintient son autorité légale pour mener à bien son programme actuel et indique que les paiements reprendront cette année. De nombreux étudiants emprunteurs ont signalé que la fin de la pause allait leur nuire financièrement. Que vous redoutiez le coup porté à vos dépenses discrétionnaires ou que vous craigniez de ne pas pouvoir payer cet automne, voici trois étapes que vous pouvez suivre pour vous préparer.

1. Vérifiez votre budget

Si tu n’avez pas de budget, c’est peut-être le bon moment pour en faire un. À tout le moins, faites le bilan de tout l’argent que vous recevez et de toutes les dépenses que vous devez couvrir en un mois. Si vous effectuez votre tout premier paiement de prêt étudiant, vérifiez auprès de votre agent de prêt pour voir à quoi ressemblera ce paiement. Si vous devez plus que ce que vous rapportez, vous voudrez peut-être chercher des moyens de vous ajuster, que ce soit en prenant du travail supplémentaire ou en identifiant les domaines de dépenses où vous pouvez réduire. Une autre option consiste à essayer de réduire le paiement mensuel de votre prêt étudiant. Les plans de remboursement en fonction du revenu (IDR) sont disponibles pour tous les emprunteurs fédéraux et sont conçus pour vous offrir un paiement mensuel que vous pouvez vous permettre. Bien que l’administration Biden ait annoncé des modifications du plan IDR révisé de paiement au fur et à mesure que vous gagnez (REPAYE) pour rendre les paiements encore plus abordables, ces mises à jour ne seront pas déployées avant l’année prochaine. Néanmoins, le REPAYE existant ou un autre plan IDR peut réduire votre paiement mensuel entre-temps. Vous pouvez utiliser les FSA outil de simulation de prêt pour voir quel plan de paiement convient le mieux à votre situation.

2. Entrez en contact avec votre gestionnaire de prêt

Si vous n’avez pas eu de nouvelles de votre agent de prêt depuis un certain temps, c’est une bonne idée de vous enregistrer, au moins pour vous assurer qu’il a vos coordonnées correctes. L’administration Biden dit qu’elle veut assurer une transition en douceur vers le remboursement et travaille avec les gestionnaires et les emprunteurs pour y arriver. Si vous ne savez pas qui est votre agent de prêt — cela a peut-être changé, après tout – vous pouvez trouver ces informations en vous connectant à StudentAid.gov ou en appelant le Centre fédéral d’information sur l’aide aux étudiants au 1-800-433-3243.

3. Prenez des dispositions pour vous préparer à payer