Le congé de l’animatrice de THE Talk, Carrie Ann Inaba, est dû à l’environnement de travail «toxique» de l’émission, a déclaré une source en exclusivité au Sun.

Après des semaines de chaos autour de la co-star Sharon Osbournela sortie dramatique, le «stress» serait devenu si grave, c’est «A déclenché des poussées auto-immunes» pour Carrie Ann.

Une source proche de la production de l’émission de jour a déclaré au Sun: «La LOA est quelque chose à laquelle elle a réfléchi.

«À l’origine, elle n’allait sortir qu’une semaine de plus, mais l’idée de revenir au spectacle lui a maintenant remis en cause la santé.

« Le stress est ce qui déclenche ses conditions et le plateau de The Talk est extrêmement toxique pour Carrie Ann ces jours-ci. »

le Danser avec les étoiles juge a été ouverte au sujet de sa bataille contre plusieurs maladies auto-immunes, y compris le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la fibromyalgie et, plus récemment, la vascularite.

L’initié de l’émission a continué à dire Carrie Ann est «confus» par la direction du spectacle à la suite du récent remaniement de la distribution.

«Un jour, la discussion porte sur le procès Chauvin avec de sérieuses connotations raciales et le lendemain, la discussion porte sur la positivité corporelle de Lizzo.

«C’est déroutant pour Carrie Ann. Elle est une chorégraphe et une productrice qui a besoin d’une direction et d’un leadership clairs pour prospérer et malheureusement, sans Sharon, les choses se sont effondrées », a expliqué l’informateur.

La source a déclaré qu’une tension élevée avait été causée sur le plateau en raison de la relation «inamicale» de Carrie Ann avec la co-animatrice Sheryl Underwood.

«Carrie Ann a été amenée aux larmes à plusieurs reprises lorsqu’elle a traité avec Sheryl.

« Les deux ne sont certainement pas amis hors caméra et depuis que Sheryl a travaillé dans les coulisses pour se débarrasser de Carrie Ann en tant que modératrice, l’âme de Carrie Ann a été écrasée », ont-ils ajouté.

Le programme est en mode crise depuis Sharon Osbourne gauche la suivre combat éruption avec la co-animatrice Sheryl – qui a conduit la personnalité britannique à être accusée d’être «raciste».

«Carrie Ann continue de dialoguer avec Mme O sur les médias sociaux, tout comme Amanda, et ils lui parlent et lui envoient des SMS personnellement.

«Avec la baisse des cotes d’écoute et l’indignation des téléspectateurs, c’est le bon moment pour Carrie Ann de se distancer de la débâcle de l’émission», a révélé l’informateur.

Un représentant de Carrie Ann n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Dans l’épisode du 10 mars, Sharon a fait part de sa décision de se tenir aux côtés de son amie de longue date Piers Morganla critique de Meghan Markle, résultant en un échange de mots dur.

Le spectacle a pris un pause d’un mois pour effectuer un examen interne.

CBS a ensuite annoncé que Sharon avait quitté la série en mars

La sortie de Sharon a laissé Carrie Ann se sentir «stressée», car The Sun a également rapporté précédemment que le danseur ne voit pas d’accord avec Sheryl.

Plus tôt dans la journée, la personnalité de la télévision a déclaré aux fans qu’elle prendrait un «congé» de l’émission CBS pour «se concentrer sur son bien-être».

Elle a pris à Instagram pour les nouvelles qui font tourner les têtes, en disant: « Salut tout le monde, j’ai décidé de prendre un congé de @thetalkcbs pour me concentrer sur mon bien-être. Nous savons tous que la santé est le cadeau le plus précieux que nous ayons …

«Et je dois prendre soin de moi. J’apprécie l’amour et le soutien de vous tous et de ma famille à The Talk.

« J’espère être de retour bientôt! Prêt pour l’action! Je vous envoie tout mon amour. Et je vous tiendrai au courant de mes progrès… à bientôt. »

Dans la vidéo, elle dit également à ses abonnés: « Je sais que vous comprenez que la santé est la chose la plus importante. »