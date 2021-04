Lorsque la nouvelle n’était qu’un titre, il y avait un halètement collectif.

L’utilisation du vaccin Johnson & Johnson, le seul vaccin à dose unique de COVID-19, qui a été administré à près de 7 millions de personnes aux États-Unis, a été interrompue afin que les responsables fédéraux de la santé puissent examiner les données concernant six cas signalés d’un type de caillot sanguin. Les gens se demandaient ce que signifiait ce risque d’un sur un million pour la santé de ceux qui avaient déjà reçu le vaccin, pour ceux qui devaient le recevoir, pour le vaccin hésitant et pour notre espoir collectif que la vie était sur la bonne voie pour reprendre.

Quelques heures plus tard, de nombreuses questions ont été répondues: quiconque a reçu le vaccin J&J il y a un mois court un très faible risque de développer des complications, et ceux qui ont reçu le vaccin plus récemment peuvent surveiller des symptômes spécifiques. Dans certains États, les personnes ayant des rendez-vous chez J&J ont été informées qu’elles recevraient plutôt Moderna ou Pfizer. Les responsables fédéraux ont déclaré que la pause devrait avoir peu d’impact sur la disponibilité des vaccins.

Mais l’incertitude plane toujours, notamment autour du sort du tir de J&J ainsi que de la façon dont cette pause pourrait avoir un impact sur ceux qui n’étaient pas sûrs de vouloir le coup en premier lieu. L’annonce a semblé briser l’illusion d’une navigation fluide, même si les experts disent que c’est exactement ainsi que fonctionne la science. Pour un pays épuisé par la pandémie, la pause était un revers malvenu.

« Pour ceux d’entre nous qui prêtent attention à la science et qui l’ont pendant la plupart de leur vie, nous pouvons apprécier le fait que la science n’est pas linéaire. Ce que nous apprenons évolue », a déclaré Lynn Bufka, directrice principale de la transformation et de la qualité de la pratique à l’American Psychological Association. «Mais parce qu’en tant que monde, nous nous sommes vraiment concentrés sur la vaccination comme peut-être un ticket, sinon le ticket, vers un retour à une vie qui se rapproche davantage de ce que nous aimerions faire plus confortablement et plus librement, maintenant nous nous réconcilions tous les espoirs que nous avons mis sur le vaccin avec la réalité du fonctionnement de la science. «

Experts:« Ne paniquez pas » après la pause vaccinale de Johnson & Johnson

Faire face à l’incertitude persistante et gérer l’anxiété

L’incertitude a été une caractéristique déterminante du COVID, mais plus récemment, en particulier à mesure que les vaccinations augmentaient, nous avions le sentiment que nous comprenions mieux que jamais la voie à suivre. Les cas sont restés stables et, bien que les experts de la santé aient averti que nous n’étions pas clairs, il semblait que nous étions plus près que jamais de mettre fin à une pandémie qui a coûté la vie à plus de 560 000 Américains.

Les experts en santé affirment que la pause J&J n’est pas une raison de paniquer – l’élan vers l’avant est susceptible de se poursuivre – mais cela ajoute à l’incertitude au moment où notre tolérance à l’incertitude est épuisée. Cela perturbe le discours largement positif sur le vaccin, ajoutant un nouvel obstacle déconcertant.

Questions et réponses:Que dois-je faire si j’ai reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19? Vos questions, répondues

Bufka a déclaré que pour gérer l’anxiété, il peut être utile pour les gens de se rappeler qu’ils continuent à prendre les meilleures décisions avec les informations disponibles.

« Nous prenons des décisions comme celle-ci tout le temps », a-t-elle déclaré. « Nous choisissons de conduire quelque part. Il y a des risques associés au fait d’être dans une voiture, mais la plupart d’entre nous ne nous en soucions pas tous les jours, car nous avons accepté ces risques comme faisant partie du prix pour arriver là où nous le souhaitons. va. »

« Mon cœur a chuté »: craintes d’une hésitation accrue à la vaccination

Certains experts de la santé craignent que la pause J&J n’alimente l’hésitation à l’égard des vaccins. De nombreuses personnes ont déjà tendance à sous-estimer les risques d’infection et à surestimer les risques des vaccins.

« Mon cœur a chuté parce que ce n’est pas bon en aucune façon », a déclaré Jay Van Bavel, professeur agrégé de psychologie et de neurologie à l’Université de New York qui a étudié l’hésitation aux vaccins.

Van Bavel s’est demandé si cela pouvait être le cas rare, au milieu d’une pandémie, où une pause pouvait causer plus de mal que de bien.

« Les règles que nous avons définies pourraient ne pas être bien conçues pour cette situation particulière », a-t-il déclaré.

Jennifer Reich, professeur de sociologie à l’Université du Colorado à Denver dont la recherche se concentre sur la façon dont les gens prennent des décisions concernant les vaccins, a déclaré que la pause est la vérification du bon fonctionnement des systèmes de vaccination et donne à la FDA l’occasion de s’assurer que «les vaccins restent extrêmement sûrs».

Même avec un essai clinique très puissant, a-t-elle dit, on ne peut apprendre beaucoup avec 30 000 participants.

«Ce qui est difficile, c’est que, collectivement, nous avons vu une réticence à l’égard des vaccins diminuer autour de l’utilisation du vaccin COVID. Nous avons constaté un enthousiasme croissant, car nous avons atteint le cap de l’année, et tout le monde est vraiment fatigué et veut vraiment une solution», a-t-elle déclaré. « C’est décevant. »

‘Un événement vraiment rare’

Les experts disent qu’il est important de garder la pause J&J en perspective.

«C’est un événement vraiment rare… Il s’agit de six des 6,85 millions de doses, ce qui est moins d’une dose sur un million», a déclaré Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, lors d’un briefing de la Maison Blanche mardi.

Pour les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées, les experts disent que leur meilleur conseil est de «passer» à un autre vaccin. Les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech ont été administrés à encore plus de personnes et se sont avérés sûrs.

Analyse:Comparaison des vaccins COVID-19

« La capacité de rester dans l’incertitude et de reconnaître que nous avons encore des choix que nous pouvons faire et que nous avons encore le contrôle sur la plupart de nos vies est importante », a déclaré Bufka. « Cela nous aidera avec tout le reste des courbes qui vont nous arriver, qu’elles soient liées au COVID ou non. »