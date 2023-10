La pause aux toilettes de Lamine Yamal laisse le Barça à terre pendant près de 10 minutes contre Porto

Barcelone s’est retrouvé à terre pendant près de 10 minutes lors de son affrontement en Ligue des champions à Porto mercredi soir après que le jeune Lamine Yamal ait pris une longue pause aux toilettes à l’Estadio do Dragao.

L’attaquant a été nommé dans l’alignement contre Porto par l’entraîneur Xavi et est devenu le plus jeune titulaire de l’histoire de la Ligue Chamoions à 16 ans et 83 jours.

Yamal, né en juillet 2007, bat le précédent record de 16 ans et 86 jours détenu par l’ancien arrière gauche de Chelsea, Celestine Babayaro, lors de son passage à Anderlecht.

Et ce fut une heureuse occasion pour le jeune international espagnol puisque Barcelone a devancé Porto grâce à un but de Ferran Torres dans le temps additionnel en fin de première mi-temps.

Cependant, Yamal a été contraint de quitter le terrain après 71 minutes en raison d’un problème d’estomac et sa longue pause aux toilettes a laissé Barcelone à terre jusqu’à ce qu’il soit finalement remplacé par Sergi Roberto avec 80 minutes au compteur.

S’exprimant après le match, son 100ème en tant qu’entraîneur de Barcelone, Xavi a déclaré : « Lamine Yamal ne se sentait pas bien. Il me disait depuis un moment qu’il ne se sentait pas bien, qu’il avait mal au ventre.

« Nous avons profité d’une pause [in play]mais il n’a pas pu continuer. »

Barcelone est en tête du Groupe H avec six points lors de ses deux matches de compétition jusqu’à présent cette saison et semble prêt à passer en douceur aux huitièmes de finale après avoir chuté en Ligue Europa après avoir terminé troisième de son secteur lors de chacune des deux dernières saisons.

Yamal, quant à lui, devrait être disponible pour le match de Liga de dimanche à Grenade.

En savoir plus sur Lamine Yamal

Qui est Lamine Yamal ? Tout ce que vous devez savoir sur le prodige de Barcelone après être devenu le plus jeune titulaire de l’histoire de la Ligue des champions.

Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’équipe première de Barcelone lorsqu’il a fait ses débuts pour le club catalan en Liga en avril.

Et le jeune a maintenant aurait bénéficié d’une clause libératoire d’un milliard d’euros par Barcelone.