La patrouille frontalière se joint à la police pour arrêter les passages illégaux au Texas, en Arizona

Les migrants traversant le Rio Grande pour se rendre aux États-Unis près de McAllen, au Texas, seront probablement accueillis par des agents de la patrouille frontalière américaine dans leurs SUV blancs et verts.

Ou des policiers de Mission voisine, au Texas, une ville frontalière de 84 000 habitants. Ou des députés du bureau du shérif du comté de Hidalgo. Ou des soldats du Texas Department of Public Safety.

Récemment, après-midi, une myriade d’agents des forces de l’ordre – locaux, étatiques et fédéraux – ont patrouillé les digues et les routes secondaires près de la frontière américano-mexicaine où les migrants traversent pour demander l’asile aux États-Unis.

Dans quelle mesure la police locale et nationale le long de la frontière devrait s’engager avec les migrants et aider à l’application de la loi en matière d’immigration – en vertu de la loi américaine, une responsabilité fédérale – est un débat juridique. C’est une situation qui s’intensifie à mesure que de plus en plus de migrants arrivent et que les policiers le long de la frontière arrêtent de plus en plus des groupes d’entre eux ou interceptent des passeurs qui foncent vers le nord.

«Ils ont toujours bien travaillé ensemble», a déclaré Clint McDonald, directeur exécutif de la coalition des 31 comtés Texas / Southwestern Border Sheriff’s Coalition, à propos des députés et des agents frontaliers fédéraux. «Maintenant, c’est une situation tellement urgente que toutes les mains sont sur le pont.»

Les agents fédéraux ont rencontré 172331 migrants en mars, soit plus que les 101028 traités en février et près de 70000 de plus qu’en mars 2019, lorsque de nombreux migrants sont arrivés à la frontière, selon les statistiques américaines des douanes et de la protection des frontières. Le nombre d’unités familiales et de mineurs non accompagnés est en passe de dépasser les sommets de 20 ans.

Dans la vallée du Rio Grande au Texas, les migrants se croisent par groupes de 50 à 100 et se livrent souvent aux autorités, dans l’espoir d’être traités et libérés jusqu’à leur date d’audience. Alors que les agents de la patrouille frontalière transportent les migrants vers les installations de détention, les députés du shérif interviennent pour répondre aux appels des migrants qui s’introduisent sur des terres privées ou pour essayer de bloquer les passeurs, a déclaré McDonald.

Clint McDonald, directeur exécutif de la Coalition des shérifs de la frontière sud-ouest du Texas et des 31 comtés Les shérifs aux frontières ne veulent pas être des agents d’immigration. Mais ils doivent être contraints d’assumer le rôle d’assister la patrouille frontalière parce que la patrouille frontalière est si dispersée.

«Les shérifs aux frontières ne veulent pas être des agents d’immigration», a-t-il déclaré. «Mais ils doivent être contraints d’assumer le rôle d’assister la patrouille frontalière parce que la patrouille frontalière est si dispersée.»

Selon la Constitution américaine, l’application de la loi sur l’immigration et la sécurité aux frontières sont des rôles attribués aux agents fédéraux, a déclaré Shoba Sivaprasad Wadhia, professeur de droit à Penn State Law et directeur du Center for Immigrants ‘Rights Clinic.

Les communautés avec des accords 287 (g) – ou des contrats avec le gouvernement fédéral qui délèguent certaines tâches d’application à des agences locales, comme alerter les agents de l’immigration lorsqu’ils arrêtent des migrants sans papiers – peuvent aider à l’application, a-t-elle dit, mais les agents de police ne sont pas formés en les complexités du droit de l’immigration ou de l’engagement avec les migrants.

Les familles migrantes partagent ce qui les a poussées à quitter leur domicile et ce qui les attendait à la frontière Jasper Colt, USA AUJOURD’HUI

«Les agents de police peuvent jouer certains rôles positifs dans le domaine de l’immigration», a-t-elle déclaré. « Mais l’application de la loi en matière d’immigration est une responsabilité fédérale, et nous ne devrions pas déléguer des policiers pour faire appliquer la loi sur l’immigration. »

L’un des principaux risques de permettre aux agents de s’engager auprès des migrants est que cela pourrait dissuader les immigrants de la communauté de signaler des crimes, craignant des démêlés avec des agents d’immigration, a déclaré Nayna Gupta, directrice adjointe des politiques au National Immigrant Justice Center, un plaidoyer. grouper.

Les agents qui répondent aux appels liés à l’immigration se sont souvent livrés au profilage racial, a-t-elle déclaré.

«Dans la pratique, cela signifie que les immigrants noirs et bruns sont désavantagés et touchés de manière disproportionnée et plus susceptibles d’être détenus», a déclaré Gupta.

Pendant des années, les groupes de défense des droits des immigrants ont défié les organismes d’application de la loi qui ont joué un rôle actif dans l’application de la loi en matière d’immigration. Une cour d’appel de Californie a statué en 2006 que les agents de police de Los Angeles avaient le droit d’empêcher les agents de prendre des mesures dans le seul but de déterminer le statut d’immigration d’une personne.

L’un des défis les plus connus impliquait une loi de l’Arizona, SB 1070, qui permettait aux soldats de l’État d’arrêter des immigrants sans papiers présumés et faisait de l’État un crime de ne pas avoir de documents d’immigration appropriés. Les critiques ont déclaré que la loi avait conduit à un profilage racial généralisé et organisé des boycotts dans tout l’État.

En 2012, la Cour suprême a jugé la plupart de la loi inconstitutionnelle, mais a soutenu que les agents, tout en appliquant d’autres lois, peuvent remettre en question le statut d’immigration d’une personne soupçonnée d’être dans le pays illégalement.



Afficher la légende

Masquer la légende Une mission, au Texas, un policier, à gauche, et un agent de la patrouille frontalière américaine surveillent un groupe de demandeurs d’asile d’Amérique centrale avant de les emmener dans …

Une mission, au Texas, un agent de police, à gauche, et un agent de la patrouille frontalière américaine surveillent un groupe de demandeurs d’asile d’Amérique centrale avant de les placer en garde à vue le 12 juin 2018, près de McAllen, au Texas. Les agents de police coordonnent souvent avec les agents de la patrouille des frontières dans l’appréhension des immigrants sans papiers près de la frontière. John Moore / Getty Images

«C’est quelque chose qui se fraye un chemin devant les tribunaux depuis de nombreuses années et qui s’est toujours prononcé du côté des policiers qui doivent être engagés dans l’application des lois locales et des lois pénales et ne pas se consacrer à l’application des lois sur l’immigration», a déclaré Belinda Escobosa, avocat principal national du fonds mexicain américain de défense juridique et d’éducation.

Les restes de la loi de l’Arizona ont depuis des années permis aux députés du comté de Cochise, en Arizona, de confronter les migrants sans papiers présumés et leurs prétendus passeurs, a déclaré le shérif Mark Dannels. Environ 90 députés patrouillent dans le comté qui partage 83 miles de sa frontière avec le Mexique.

Dernièrement, l’activité des migrants a atteint des niveaux records, a déclaré Dannels. En mars 2020, plus de 300 migrants ont été capturés par des caméras montées dans tout le comté en train d’essayer de se faufiler devant des agents. En mars, ce nombre a grimpé à près de 3 400, a-t-il déclaré.

Contrairement au Texas, où les migrants se rendent principalement à la patrouille frontalière, dans le comté de Cochise, les migrants tentent d’échapper aux autorités et se dirigent vers Phoenix et d’autres points au nord, a-t-il déclaré. Lorsqu’ils sont confrontés, les passeurs essaient souvent de s’éloigner des autorités et ont appris que les députés se désengageront le plus souvent plutôt que de les chasser à travers les communautés à grande vitesse, a déclaré Dannels.

«C’est un jeu très mortel auquel ils jouent», a-t-il déclaré.

Ajout aux défis: un poste de patrouille frontalière a fermé cette année, retirant 300 agents du comté, et deux points de contrôle de sécurité fermés, créant plus d’activité pour ses adjoints, a déclaré Dannel. Alors que les agents de la patrouille frontalière sont liés à un groupe de migrants, ses adjoints répondent souvent aux appels d’autres personnes traversant des terres privées ou de passeurs présumés filmés, a-t-il déclaré.

Le comté de Cochise n’a pas d’accord 287 (g) avec le gouvernement fédéral, mais la loi de l’État permet à ses députés de détenir temporairement des migrants sans papiers présumés et d’appeler la patrouille frontalière, a-t-il déclaré. Si les agents fédéraux ne se présentent pas, les migrants sont relâchés.

«Nous ne sommes pas des agents fédéraux chargés de l’application de la loi en matière d’immigration», a déclaré Dannels. «Nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire.»

Suivez Jervis sur Twitter: @MrRJervis.