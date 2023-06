La patrouille frontalière n’examinerait pas le dossier médical d’une fille cardiaque avant sa mort

HARLINGEN, Texas (AP) – Le personnel médical de la patrouille frontalière a refusé d’examiner le dossier d’une fillette de 8 ans atteinte d’une maladie cardiaque chronique et d’un trouble sanguin rare avant qu’elle ne semble avoir une crise et décède le neuvième jour de sa garde à vue, un enquête interne constatée.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré que les parents de l’enfant avaient partagé les antécédents médicaux avec les autorités le 10 mai, un jour après l’arrestation de la famille.

Mais une infirmière praticienne a refusé d’examiner les documents concernant la jeune fille le jour de son décès, a déclaré le Bureau de la responsabilité professionnelle du CBP dans sa déclaration initiale jeudi sur le décès du 17 mai. L’infirmière praticienne a déclaré avoir refusé trois ou quatre demandes d’ambulance de la part de la mère de la jeune fille.

Anadith Danay Reyes Alvarez, dont les parents sont honduriens, est née au Panama avec une cardiopathie congénitale. Elle a subi une intervention chirurgicale il y a trois ans que sa mère, Mabel Alvarez Benedicks, a qualifiée de réussie lors d’une interview du 19 mai avec l’Associated Press.

Un jour avant sa mort, Anadith a montré une fièvre de 104,9 degrés Fahrenheit (40,5 degrés Celsius), selon le rapport du CBP.

Un système de vidéosurveillance à la station de Harlingen, au Texas, était hors service depuis le 13 avril, une violation de la loi fédérale qui empêchait la collecte de preuves, selon le Bureau de la responsabilité professionnelle, semblable au bureau des affaires internes d’un service de police. Le système a été signalé pour réparation mais n’a été réparé que le 23 mai, six jours après la mort de la jeune fille.

Pourtant, le rapport s’est appuyé sur des entretiens avec des agents de la patrouille frontalière et du personnel médical sous contrat pour soulever une foule de questions nouvelles et troublantes sur ce qui n’a pas fonctionné pendant les neuf jours de détention de la jeune fille, qui ont largement dépassé la limite de 72 heures de l’agence.

Les enquêteurs n’ont donné aucune explication sur les décisions prises par le personnel médical et semblaient être à court de mots.

« Malgré l’état de la jeune fille, les inquiétudes de sa mère et la série de traitements nécessaires pour gérer son état, le personnel médical sous contrat ne l’a pas transférée dans un hôpital pour des soins de niveau supérieur », a déclaré le Bureau de la responsabilité professionnelle.

Troy Miller, commissaire par intérim du CBP, a déclaré que l’enquête initiale « fournit de nouvelles informations importantes sur cette mort tragique » et il a réaffirmé les mesures récentes, y compris un examen de tous les cas « médicalement fragiles » en détention pour s’assurer qu’ils sont hors de détention dès que possible. La durée moyenne de détention a diminué de plus de moitié pour les familles en deux semaines, a-t-il déclaré.

« (Cette mort) a été une tragédie profondément bouleversante et inacceptable. Nous pouvons – et nous ferons – faire mieux pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré Miller.

Anadith est entrée à Brownsville, au Texas, avec ses parents et ses deux frères et sœurs aînés le 9 mai, lorsque les passages illégaux quotidiens ont dépassé les 10 000 alors que les migrants se précipitaient pour vaincre la fin des restrictions liées à la pandémie sur la demande d’asile.

Elle a reçu un diagnostic de grippe le 14 mai dans un centre de détention temporaire à Donna, au Texas, et a été transférée avec sa famille à Harlingen. Le personnel a eu environ neuf rencontres avec Anadith et sa mère au cours des quatre jours suivants à la gare de Harlingen jusqu’à sa mort en raison de problèmes tels qu’une forte fièvre, des symptômes de grippe, des nausées et des difficultés respiratoires. Elle a reçu des médicaments, une compresse froide et une douche froide, selon le Bureau de la responsabilité professionnelle.

Un contrôleur nommé par le tribunal s’est dit préoccupé en janvier par les conditions chroniques d’enfants médicalement fragiles qui ne parvenaient pas au personnel de la patrouille frontalière.

Le Dr Paul H. Wise, professeur de pédiatrie à l’Université de Stanford qui était dans le sud du Texas la semaine dernière pour examiner les circonstances entourant ce qu’il a qualifié de décès « évitable », a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune hésitation à envoyer des enfants malades à l’hôpital, en particulier ceux qui souffrent de maladies chroniques.

La mère d’Anadith a déclaré à l’AP qu’elle avait informé le personnel de l’état de son enfant, notamment l’anémie falciforme, et avait demandé à plusieurs reprises une assistance médicale et une ambulance pour emmener sa fille à l’hôpital, mais les demandes ont été refusées jusqu’à ce que son enfant tombe inconscient.

Karla Marisol Vargas, avocate du Texas Civil Rights Project qui représente la famille, a déclaré que les agents de la patrouille frontalière avaient rejeté ses demandes de médicaments jusqu’au jour de sa mort.

« Ils ont refusé d’examiner les documents montrant les maladies dont souffrait sa fille », a déclaré Vargas.

La famille vit avec des parents à New York pendant les arrangements funéraires.

___

Cette histoire a été mise à jour pour corriger l’orthographe du nom de la fille. C’était Anadith Danay Reyes Alvarez, pas Anadith Tanay Reyes Alvarez.

___

L’écrivain d’Associated Press Elliot Spagat à San Diego a contribué à cette histoire.

Valérie Gonzalez, Associated Press