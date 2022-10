La patrouille frontalière américaine signale une augmentation des rencontres «terroristes»

Les noms de 98 migrants appréhendés aux frontières américaines cette année figuraient sur la liste de surveillance du terrorisme

La US Customs and Border Patrol a appréhendé 98 immigrants illégaux à la frontière sud des États-Unis avec des noms correspondant à ceux du Terror Screening Dataset, une liste de surveillance gouvernementale d’individus soupçonnés d’être impliqués dans des groupes terroristes ou affiliés à des terroristes connus ou présumés, selon les données de l’agence publiées plus tôt cette semaine.

Bien que ce chiffre ne représente que 0,0044 % du record de 2,4 millions de personnes entrées illégalement aux États-Unis en 2022, il s’agit d’une augmentation massive par rapport à l’année dernière, lorsque seulement 15 personnes arrivant par le Mexique figuraient sur la liste. Les chiffres ont augmenté de façon exponentielle depuis 2019, alors qu’aucun des migrants appréhendés à la frontière sud ne figurait sur la liste.

Les données du CBP obtenues par le Daily Caller au début du mois ont révélé une augmentation de près de 600 % du nombre de migrants signalés cette année comme “un intérêt particulier,” ce qui signifie qu’ils avaient l’habitude de voyager dans des zones que le département américain de la Sécurité intérieure a considérées comme des problèmes de sécurité nationale pour des raisons de terrorisme ou d’autres non précisées “activité néfaste”. La majorité d’entre eux ont été rencontrés à la frontière mexicaine.

“Un intérêt particulier” les migrants sont généralement relâchés dans le pays comme tous les autres, à moins que le CBP ne puisse trouver des informations négatives à leur sujet, a déclaré l’ancien chef de la patrouille frontalière Rodney Scott au point de vente.

Le nombre de “non-citoyens criminels” attrapé par le CBP a également explosé ces dernières années, avec plus de 12 000 arrestations en 2022. Le chiffre a plus que quadruplé entre 2020 et 2021, coïncidant avec le virage de l’administration Biden vers une politique frontalière plus permissive.

Le mois dernier, le vice-président Kamala Harris a tenté de rassurer les Américains préoccupés par la porosité croissante des frontières du pays, insistant “la frontière est sécurisée” alors même qu’elle reconnaissait que le système d’immigration était “cassé” et devait être “fixé.”

Le flot de migrants entrant aux États-Unis via la frontière mexicaine a submergé les ressources locales à un point tel que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a commencé à expédier des bus remplis d’illégaux à New York et à Washington DC dans le but de confronter les dirigeants démocrates du pays aux résultats de leurs politiques d’immigration. L’administration Biden a riposté, accusant Abbott de “faire de la politique avec des êtres humains”.