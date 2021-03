Des agents de la patrouille frontalière américaine, avec l’aide d’une unité spéciale des Texas Rangers, ont secouru un bébé de six mois qui avait été jeté dans le fleuve Rio Grande par les trafiquants d’êtres humains payés pour la faire passer clandestinement aux États-Unis.

L’incident s’est produit le 16 mars, lorsque des passeurs ont jeté la petite fille dans le fleuve Rio Grande depuis leur radeau, selon un message Facebook publié mardi par le ministère de la Sécurité publique du Texas (DPS), dont les Rangers ont aidé la patrouille frontalière à le sauvetage. Les agents ont pu sauver l’enfant et la mettre en sécurité.

Les trafiquants auraient été payés 3 500 dollars pour faire passer le bébé et sa mère à travers la frontière, mais le DPS a déclaré qu’ils avaient agressé la mère et lui avaient cassé la jambe pendant le voyage vers le nord. Le radeau était rempli de 67 adultes et 150 enfants, en plus de la mère et de l’enfant. Le DPS n’a pas expliqué pourquoi les passeurs avaient jeté le bébé dans la rivière.



Les États-Unis ont connu une augmentation de l’immigration illégale, en particulier avec les mineurs non accompagnés, depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier. Parmi les changements de politique que Biden a immédiatement mis en œuvre, il y avait une règle générale permettant à tous les enfants non accompagnés de rester aux États-Unis. L’ancien président Donald Trump a blâmé Biden pour la crise, appelant sa politique «Illégal», «immoral», et “sans coeur.”

«Nos grands agents de la patrouille frontalière et de l’ICE ont été méprisés, rabaissés et ridiculisés par l’administration Biden»,Trump a déclaré plus tôt ce mois-ci. «Une incursion massive dans le pays par des personnes qui ne devraient pas être ici se produit toutes les heures, et s’aggrave de minute en minute.»

La patrouille frontalière a déclaré qu’elle avait sauvé plus de 5000 étrangers illégaux de “Passeurs calleux, chaleur torride, terrain implacable et manque d’eau” au cours de l’exercice financier du gouvernement fédéral qui s’est terminé le 30 septembre 2020. L’agence a blâmé les «organisations criminelles transnationales» pour avoir dénoncé et abandonné imprudemment la «Des êtres humains qu’ils tentent de faire passer en contrebande.»

La plupart des sauvetages ont eu lieu dans le Rio Grande, y compris un incident au début du mois où une femme guatémaltèque et l’un de ses enfants ont été sauvés mais sa fille de neuf ans s’est noyée.

“L’une des nombreuses choses qui ont été perdues dans cette conversation actuelle sur la frontière, ce sont les héros de tous les jours qui mettent leur vie en danger pour sauver ceux qui en ont besoin”, Chasseur de l’UFC et ancien opérateur des forces spéciales de l’armée Tim Kennedy mentionné du sauvetage du bébé.

Mais la représentante américaine Alexandria Ocasio Cortez (New York) et d’autres démocrates ont diabolisé la patrouille frontalière, en particulier pendant la présidence de Trump. Ocasio-Cortez, qui s’est opposé aux politiques frontalières de Trump, a comparé les centres de détention aux frontières à “camps de concentration” en 2019 et a qualifié la Border Patrol d ‘«agence voyou» avec un «Culture violente».

Et bien que Biden ait fait face à de plus en plus de critiques ce mois-ci au cours de la “inhumain” conditions dans lesquelles son administration retient les enfants migrants, Ocasio-Cortez a démenti mardi qu’il y ait une crise frontalière, affirmant qu’au lieu de cela, c’était “Une crise de l’impérialisme, c’est une crise climatique, c’est une crise commerciale.” Elle a ajouté que quiconque utilise le mot “monter” en référence à l’afflux actuel de migrants invoque “suprémacie blanche.”

Biden a nommé ce mois-ci le vice-président Kamala Harris pour diriger les efforts diplomatiques avec le Mexique et les pays d’Amérique centrale pour aider à réduire le flux de migrants vers la frontière. L’ancien gouverneur de la Caroline du Sud, Nikki Haley, et d’autres républicains ont critiqué la décision, en partie parce que Harris a comparé l’immigration et l’application des douanes américaines (ICE) au KKK en 2018.

Un utilisateur de Twitter a publié une photo du bébé migrant sauvé de la noyade dans le Rio Grande et mentionné, «Voici votre ‘KKK’ au travail, Kamala Harris, et de peur que nous n’oublions, vos ‘suprémacistes blancs’, AOC.

La division Texas Rangers du DPS a une équipe d’opérations spéciales qui mène des opérations secrètes et manifestes dans des zones reculées le long de la frontière américano-mexicaine à «Recueillir des renseignements, mener des interdictions» et perturber les activités criminelles impliquant les cartels de la drogue.

