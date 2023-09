La patrouille frontalière a temporairement séparé les familles cet été, selon un dossier judiciaire

Un pédiatre chargé par un tribunal fédéral de Los Angeles de surveiller les conditions des enfants migrants détenus par le gouvernement américain a révélé dans un récent dossier judiciaire que certains enfants avaient été temporairement séparés de leurs parents alors qu’ils étaient sous la garde de la patrouille frontalière cet été en raison de la surpopulation.

Le Dr Paul Wise, pédiatre associé à l’Université de Stanford, a interrogé cet été des familles de la région de la vallée du Rio Grande au Texas et a découvert que des enfants âgés d’à peine 8 ans étaient séparés de leurs parents alors qu’ils étaient détenus temporairement par les douanes et la protection des frontières. , selon le document déposé vendredi devant le tribunal de district américain de Californie centrale.

« Les entretiens avec les parents et les enfants ont révélé qu’il y avait peu ou pas de possibilités de contact téléphonique ou d’interaction directe entre parent et enfant. La séparation des familles et le manque d’interaction pendant la détention causent un préjudice important, et potentiellement durable, aux enfants, en particulier aux plus jeunes », a déclaré Wise dans le dossier judiciaire.

Wise a également déclaré que certains migrants ont signalé que des enfants de moins de 8 ans avaient été séparés. Il a noté que dans le passé, certains adolescents qui traversaient la frontière entre les États-Unis et le Mexique avec leur mère étaient séparés des groupes familiaux qui abritaient généralement des enfants plus jeunes. Mais dans les cas qu’il a documentés cet été, les enfants séparés étaient beaucoup plus jeunes, selon le dossier.

Un responsable des douanes et de la protection des frontières a déclaré à NBC News que les circonstances dans lesquelles les familles sont séparées sous la garde du CBP sont rares et que la séparation Cela se produit généralement lorsqu’un père voyage seul avec ses enfants. Si le personnel du CBP n’est pas en mesure de trouver un groupe pour une famille en raison du surpeuplement, il procède à une évaluation en fonction de l’âge des enfants et place parfois les enfants dans un groupe avec d’autres enfants de leur âge et de leur sexe, a expliqué le responsable.

Le responsable n’a pas été en mesure de donner des chiffres exacts sur le nombre de familles séparées et a déclaré que cette pratique pourrait encore avoir lieu.

Un porte-parole du CBP a déclaré dans un communiqué : « La santé et la sécurité des personnes sous notre garde, de notre main-d’œuvre et des communautés que nous servons sont primordiales. Le DHS et le CBP donnent la priorité au maintien des familles ensemble à chaque étape du processus d’immigration et disposent de protocoles à cette fin. Le CBP apprécie la surveillance du Dr Wise ; nous continuerons d’examiner le rapport et les recommandations associées et y répondrons le cas échéant.

Tout rapport du gouvernement fédéral La séparation des familles de migrants fait l’objet d’une surveillance accrue après que l’administration Trump a systématiquement séparé plus de 5 000 enfants migrants de leurs parents en 2017 et 2018 pour dissuader les familles de traverser illégalement la frontière.

Les familles documentées par Wise n’ont été séparées que temporairement pendant leur détention par le CBP, qui ne dure généralement que quelques jours. Une ordonnance du tribunal fédéral exige leur libération dans les 72 heures. L’administration Trump, de son côté, a séparé les familles placées sous la garde du CBP, puis a envoyé les enfants dans des refuges gérés par la santé et les services sociaux, sans aucun moyen pour les parents de savoir où ils se trouvaient.

Le tribunal a nommé Wise comme observateur dans une affaire initialement déposée au milieu des années 1980, qui a établi des normes sur la manière dont les enfants migrants devraient être traités sous la garde du gouvernement américain.