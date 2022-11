La patronne du COC, Tricia Smith, exhorte la Colombie-Britannique à revenir à la table des pourparlers sur la candidature olympique et paralympique de 2030

La table est mise, il y a des options au menu, mais les invités n’arrivent pas.

La présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith, implore toujours les dirigeants provinciaux de la Colombie-Britannique d’avoir un siège avec le groupe travaillant sur une candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, qui est dirigé par les Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh) et comprend également le Comité paralympique canadien (CPC) et les municipalités de Vancouver et de Whistler.

La province a annoncé fin octobre qu’elle n’appuierait pas la candidature, qui demandait un financement gouvernemental de 1,2 milliard de dollars. Mais dans une lettre ouverte aux élus de la Colombie-Britannique lundi, Smith et son homologue du PCC, Marc-André Fabien, ont déclaré que les parties ne s’étaient même pas réunies pour une réunion en personne avant le rejet.

Smith a déclaré mardi à CBC Sports qu’il y avait matière à négociation dans la proposition de candidature envoyée à la province – si seulement la province prenait place à côté du groupe de candidature.

“Et le gouvernement fédéral nous a conseillé, le premier ministre a conseillé, la province doit être d’abord à bord. Ils viendraient à la table si la province venait à la table”, a déclaré Smith.

Smith, le quadruple olympien de 65 ans, a ajouté que le personnel des gouvernements provincial et fédéral assistait aux réunions de candidature depuis janvier, “mais a clairement indiqué qu’ils étaient là en tant qu’observateurs”.

La lettre ouverte est intervenue quelques jours après que le chef du NPD, David Eby, a été assermenté en tant que premier ministre de la Colombie-Britannique, succédant à John Horgan, qui a démissionné pour des raisons de santé.

Smith a déclaré que le moment de la lettre était intentionnel. Elle a déclaré que les quatre pays hôtes avaient demandé une réunion avec la province il y a trois semaines.

“Nous espérons vraiment pouvoir rencontrer tous les niveaux de gouvernement et les parties prenantes pour avoir une discussion approfondie sur la candidature, les avantages et les inconvénients, qui pourrait assumer quoi”, a-t-elle déclaré depuis Lausanne, en Suisse, où elle est installée. d’assister à une semaine de réunions du Comité international olympique. Les Jeux de 2030 sont au programme.

Smith, d’extrême droite, et le président du Comité paralympique canadien, Marc-André Fabien, non représenté, ont publié lundi une lettre ouverte à un élu de la Colombie-Britannique demandant à la province de reconsidérer le financement d’une candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Ouvert à la négociation

Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Sports et de la Culture de la Colombie-Britannique, a déclaré lundi dans un communiqué à CBC Sports que la province avait refusé son soutien “compte tenu des investissements importants et des risques encourus”.

Beare a déclaré que les informations avaient été transmises au groupe de candidature lors d’une réunion virtuelle le 24 octobre, trois jours avant que la décision ne soit rendue publique.

« Nous savons que cette décision est décevante pour tous ceux qui ont travaillé si dur dans la candidature, mais soutenir davantage la proposition nécessiterait des ressources provinciales dédiées et substantielles à l’échelle du gouvernement, alors qu’il existe de nombreuses priorités et défis concurrents à relever.

“La décision du cabinet est contraignante.”

CBC Sports a contacté Beare pour plus de commentaires mardi.

Quoi qu’il en soit, Smith exhorte la province à examiner la proposition de plus près.

“Si cela n’a pas de sens, alors cela n’a pas de sens, mais nous n’avons pas eu l’occasion avec tout le monde autour de la table d’examiner attentivement cela et de voir ce que nous pouvons faire”, a-t-elle déclaré.

Sur la côte10:27Le gouvernement de la Colombie-Britannique ne soutiendra pas la candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2030 Les Premières Nations Líl̓wat, Tsleil-Waututh, Musqueam et Squamish ont collaboré avec le Comité olympique canadien dans le cadre d’une candidature dirigée par des Autochtones pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Mais aujourd’hui, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il n’appuierait pas la candidature. Pour en savoir plus, nous sommes accompagnés du chef Wayne Sparrow de la Première nation Musqueam.

Réconciliation, durabilité au premier plan de la candidature

Smith a renforcé les valeurs de la candidature dirigée par les Autochtones.

«Nous savons que ces Jeux répondraient également à certains engagements pris par le gouvernement fédéral en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il s’agit donc vraiment d’une action de réconciliation», a-t-elle déclaré.

Un autre objectif de la candidature est la durabilité. Le plan serait de réutiliser de nombreux sites de Vancouver 2010, avec des investissements sur ce front limités aux mises à jour plutôt qu’aux nouvelles constructions.

Elle a également souligné l’héritage de logement que les plans de 2030 laisseront – une priorité conforme à la province.

“Il y a encore beaucoup, beaucoup de flexibilité”, a déclaré Smith, “c’est pourquoi nous avons besoin de tout le monde autour de la table.”