La patronne du cannabis au Minnesota démissionne après des questions soulevées sur ses antécédents

La nouvelle directrice de l’agence de réglementation de la marijuana du Minnesota a quitté son poste un jour après avoir été nommée par le gouverneur Tim Walz après qu’une enquête de MPR News-APM Reports a révélé qu’elle dirigeait une entreprise qui vendait des produits qui dépassaient les limites de l’État en matière de puissance du THC et qu’elle devait de l’argent à anciens associés et accumulé des dizaines de milliers de dollars en privilèges fiscaux.

Erin DuPree a été nommée jeudi par le gouverneur Tim Walz à la tête du nouveau Bureau de gestion du cannabis de l’État, mais un examen de ses antécédents par MPR News et APM Reports soulève de sérieuses questions sur son dossier et sur la minutie avec laquelle l’administration du gouverneur l’a vérifié avant qu’elle ne soit admise. le travail.

Un site Web de Loonacy Cannabis Co., propriété de DuPree, faisait la publicité de produits dont la teneur en THC était bien supérieure à ce qui était légalement autorisé à partir de juillet 2022. Il faisait également la publicité de produits de vapotage contenant du THC, qui étaient interdits par la loi.

La devanture du centre commercial Apple Valley a été vidée vendredi. DuPree a déclaré qu’elle prévoyait de vendre l’entreprise pour éviter les conflits lorsqu’elle passerait du côté de la réglementation.

Mais ce qui y était vendu auparavant pourrait poser problème. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par DuPree montrent ses produits publicitaires qui n’auraient pas été autorisés, notamment des stylos à vape et des produits comestibles dépassant les limites de puissance à faible dose.

« Je n’ai jamais vendu sciemment de produits non conformes, et lorsque j’en ai eu connaissance, j’ai retiré les produits de l’inventaire », a déclaré DuPree dans un communiqué annonçant son départ vendredi soir. « Mener des affaires licites a été un objectif de ma carrière commerciale. Cependant, il est devenu évident que je suis devenu une distraction qui pourrait faire obstacle au travail important qui doit être accompli.

Walz n’a pas commenté directement le départ de DuPree, mais a déclaré vendredi soir dans une déclaration écrite que la directrice par intérim du bureau, Charlene Briner, conserverait un rôle intérimaire.

« Nous avons la responsabilité d’assurer aux Minnesotans que ce marché émergent sera sûr, légal et bien réglementé », a déclaré Walz. « Nous progressons dans la mise en œuvre de ce travail, notamment en commençant le processus de recrutement pour neuf postes de direction clés et nous lancerons le processus d’élaboration de règles en octobre. »

Dans un communiqué de presse jeudi, le bureau du gouverneur a félicité DuPree pour avoir mené « des recherches continues sur les produits dérivés du chanvre et du cannabis tout en maintenant le respect des lois et réglementations de l’État ».

Adam Wagner, qui dirige une société appelée Twin Cities THC, a déclaré qu’il n’était pas logique qu’une personne nommée pour réglementer et appliquer les normes relatives à la marijuana légale ne semble pas avoir respecté la loi de l’État relative aux produits à base de THC dérivés du chanvre.

« Ma plus grande préoccupation avec cela est que cela perd complètement confiance dans la personne dans la position dans laquelle elle se trouve », a déclaré Wagner. « Et il y a une preuve visuelle de cela, alors cela met un gros problème sur qui est assis sur ce siège. »

Il a été constaté que certains détaillants vendaient des produits dépassant les normes de THC fixées par l’État. Dans un cas, l’État poursuit un détaillant pour avoir vendu des produits contenant 10 fois la quantité de THC autorisée par la loi de l’État.

MPR News a tenté de joindre DuPree à plusieurs numéros de téléphone et lui a envoyé des e-mails vendredi, qui n’ont pas été renvoyés. Les questions posées à l’administration Walz concernant les préoccupations et les contrôles préalables à sa sélection ont été prises en compte, mais aucune réponse n’a été donnée dans les premières heures.

Lorsque Walz a choisi DuPree, la déclaration qu’il a publiée l’a qualifiée de « choix exceptionnel ». La lieutenante-gouverneure Peggy Flanagan a également cité son « sens des affaires exceptionnel ».

Mais les dossiers et les publications sur Internet examinés vendredi par MPR News ont révélé des irrégularités dans le passé de DuPree. Au moins deux personnes ont obtenu gain de cause contre elle pour des salaires impayés ou pour un travail qu’elle n’avait pas effectué.

L’une d’elles, Lois Ziolkowski, a qualifié de « malhonnête » la femme qu’elle connaissait sous le nom d’Erin Wambach et a déclaré qu’elle était sidérée d’apprendre qu’elle avait été nommée à un poste gouvernemental élevé.

Ziolkowski a dépensé plus de 2 500 $ pour un projet de rénovation de cuisine sur lequel DuPree a consulté. Elle a remporté un jugement devant un tribunal de conciliation en 2021, mais a déclaré que DuPree n’avait toujours pas payé.

« Cela me fait un peu peur de ce qu’elle ferait à ce poste », a déclaré Ziolkowski, 67 ans. « Elle n’est pas digne de confiance. »

Une autre personne qui a poursuivi en justice est Teri Smith, une entraîneuse physique employée dans une entreprise de bien-être en faillite dirigée par Erin Wambach-Holgate, comme on l’appelait à l’époque. Smith a déclaré vendredi qu’elle et d’autres employés se retrouvaient parfois sans salaire. Smith a remporté un jugement de 10 000 $ en 2013. Elle n’a toujours pas été payée.

« Elle est vraiment une grande bavarde. Elle a l’air bien quand elle le dit, mais lorsque vous l’appelez pour quoi que ce soit, vous feriez mieux d’être conscient que vous pourriez finir par vous faire mordre », a déclaré Smith. « Le serpent va sortir. »

Smith a également été surpris d’apprendre que DuPree avait obtenu un poste de haut niveau au sein du gouvernement de l’État.

«Je ne peux pas lui faire confiance», dit-elle. « Je ne la soutiendrais dans aucun type de rôle où elle serait responsable de l’argent et de la vie des gens. »

Les dossiers du bureau du registraire du comté de Washington montrent que six privilèges pour impôts impayés totalisant plus de 115 000 $ ont été déposés contre DuPree et son entreprise de nettoyage entre 2014 et 2017 par l’IRS et le ministère du Revenu du Minnesota.

Sur ce montant, environ 71 000 $ semblent rester impayés. L’IRS a libéré deux privilèges contre elle en avril 2023 totalisant près de 45 000 $, indiquant qu’une partie de la dette, dont une partie provenait d’impôts dus dès 2011, a été réglée.