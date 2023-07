La patronne de NatWest admet de manière sensationnelle qu’elle était derrière la fausse histoire de Nigel Farage Coutts … mais la banque ne la licenciera pas

LA patronne de NatWest a avoué aujourd’hui de manière sensationnelle qu’elle était à l’origine d’une fausse histoire sur Nigel Farage.

Mais le conseil d’administration de la banque a insisté sur le fait qu’il avait toujours « pleine confiance » en Dame Alison Rose malgré son rôle « insatisfaisant » dans l’affaire.

La directrice générale de la banque Natwest, Alison Rose, a avoué de manière sensationnelle qu’elle était la source d’une fausse histoire sur Nigel Farage Crédit : Getty

Dans une déclaration, le financier a déclaré: «Je reconnais que dans mes conversations avec Simon Jack de la BBC, j’ai commis une grave erreur de jugement en discutant de la relation de M. Farage avec la banque.

« Compte tenu des conséquences de cela, je veux aborder les questions qui ont été soulevées et exposer la substance des conversations qui ont eu lieu.

« Croyant que c’était de notoriété publique, j’ai confirmé que M. Farage était un client de Coutts et qu’on lui avait proposé un compte bancaire NatWest.

« Parallèlement, j’ai répété ce que M. Farage avait déjà déclaré, à savoir que la banque considérait cela comme une décision commerciale. Je tiens à souligner qu’en répondant aux questions de M. Jack, je n’ai révélé aucune information financière personnelle sur M. Farage.

« En réponse à une question générale sur les critères d’éligibilité requis pour faire affaire avec Coutts et NatWest, j’ai dit que des conseils sur les deux étaient accessibles au public sur leurs sites Web. Ce faisant, je reconnais que j’ai laissé à M. Jack l’impression que la décision de fermer les comptes de M. Farage était uniquement commerciale.

« Je n’ai pas fait partie du processus décisionnel pour quitter M. Farage. Cette décision a été prise par Coutts, et j’ai été informé en avril que c’était pour des raisons commerciales. Au moment de mes conversations avec M. Jack, je n’avais pas reçu le contenu des documents du Coutts Wealth Reputational Risk Committee publiés par la suite par M. Farage.

« Je me suis excusé auprès de M. Farage pour le langage profondément inapproprié contenu dans ces documents et le conseil d’administration a commandé un examen indépendant complet de la décision et du processus pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

« En termes simples, j’ai eu tort de répondre à toute question soulevée par la BBC à propos de cette affaire. Je tiens à présenter mes sincères excuses à M. Farage pour le préjudice personnel que cela lui a causé et je lui ai écrit aujourd’hui.

« Je tiens à m’excuser auprès du conseil d’administration et de mes collègues. J’ai commencé ma carrière en travaillant pour la National Westminster Bank. C’est une institution à laquelle je tiens énormément et dont j’ai toujours été fier de faire partie.

« Ce fut le privilège de ma carrière de diriger la banque et je suis reconnaissant au Conseil de m’avoir confié ce rôle. Il est donc d’autant plus regrettable que mes actions aient aggravé un problème déjà difficile pour le Groupe. »

Le président de Natwest, Howard Davies, a ajouté: «Le conseil a pris note de la déclaration d’Alison Rose sur les circonstances de sa conversation avec Simon Jack et de ses nouvelles excuses à M. Farage.

« Comme elle le reconnaît, elle n’aurait pas dû parler comme elle l’a fait. Ce fut une regrettable erreur de jugement de sa part. Les événements seront pris en compte dans les décisions de rémunération le moment venu.

« Cependant, après mûre réflexion, le conseil d’administration a conclu qu’il conservait une entière confiance en Mme Rose en tant que PDG de la banque.

«Le conseil est clair que la gestion globale des circonstances entourant les comptes de M. Farage a été insatisfaisante, avec de graves conséquences pour la banque. Le conseil d’administration commandera un examen indépendant de l’accord de clôture des comptes chez Coutts et des leçons à en tirer.

« Les conclusions de cet examen seront rendues publiques une fois terminées. Les termes de référence et le cabinet principal seront annoncés sous peu. »