La patronne de l’Angleterre féminine, Sarina Wiegman, savoure le choc « très spécial » de l’UEFA Nations League avec les Pays-Bas | Actualités footballistiques

La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman admet que ce sera « très spécial » lorsque son équipe affrontera ses Pays-Bas natals mardi lors de la Ligue des Nations à Utrecht.

Wiegman a joué pour l’équipe nationale néerlandaise avant de superviser sa victoire à l’Euro 2017 à domicile et de terminer deuxième de la Coupe du monde 2019 en France.

La joueuse de 53 ans, qui a ensuite égalé ses performances managériales avec l’Angleterre, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’être de retour dans son pays d’origine avec les Lionnes était « très agréable, un peu étrange aussi – bien sûr, j’ai quelques souvenirs ici ». .

Elle a ajouté : « J’ai vraiment hâte à demain. C’est juste très spécial d’être ici et d’affronter mes adversaires.

« Bien sûr, nous nous connaissons très bien, je connais le staff, la plupart du staff n’a pas beaucoup changé, ni les joueurs. Il y aura beaucoup de monde dans les tribunes que je connais. »

Il s’agit du deuxième match de l’Angleterre dans le groupe A1 après sa victoire 2-1 sur l’Écosse à Sunderland vendredi, lorsque les Pays-Bas ont ouvert leur campagne avec une défaite 2-1 contre la Belgique.

Wiegman a déclaré : « Nous avons eu une bonne critique du match (avec l’Écosse).

Image:

Wiegman a joué et dirigé l’équipe nationale néerlandaise





« Nous voulons faire quelques choses un peu mieux, et continuer à faire les choses que nous avons très bien faites, amener cela au niveau supérieur également – c’est ce dont nous avons parlé, et demain nous recommencerons.

« Je pense que si vous regardez les statistiques contre la Belgique, ils (les Pays-Bas) avaient de très bonnes statistiques. Vous voyez comment le match s’est développé et ils ont été un peu malchanceux, et la Belgique en a profité.

« Bien sûr, ils veulent bien faire parce que leur objectif est aussi de finir premier du groupe, donc avec la première défaite, ils veulent vraiment bien faire demain et obtenir un bon résultat. C’est ce à quoi nous nous attendons. »

La Ligue des Nations offre deux places de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l’Angleterre étant l’équipe nationale nominée visant à assurer une place à la Grande-Bretagne.

Pour ce faire, ils devront remporter leur groupe pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des Nations, puis atteindre la finale, ou terminer troisième si la France accède à la finale.

Image:

Wiegman cherche à s’appuyer sur le résultat de l’Écosse





Wiegman a déclaré qu’elle avait tous les membres de son équipe disponibles pour le match de mardi, y compris Alessia Russo, qui a raté le match contre l’Écosse – elle avait rejoint le groupe plus tard que les autres après une certaine récupération, après avoir disputé les matchs de qualification de la Ligue des champions pour Arsenal plus tôt ce mois-ci.

Wiegman a été rejoint lors de la conférence de presse par l’attaquante de Russo, Lauren Hemp, auteure du deuxième but de l’Angleterre contre l’Écosse.

Le joueur de 23 ans de Manchester City a déclaré à propos de la Néerlandaise : « Sarina est une entraîneure fantastique. Depuis qu’elle a obtenu ce poste, j’ai l’impression qu’elle a amené cette équipe à un tout autre niveau, et pour moi personnellement, j’apprends chaque instant. jour.

« J’ai l’impression que je vais beaucoup mieux et que je me sens beaucoup plus en confiance au fil des jours sous Sarina. Elle est incroyable. »

Wiegman salue Rapinoe, le « pionnier »

Image:

Megan Rapinoe a mis un terme à sa carrière aux États-Unis





Pendant ce temps, Wiegman a rendu hommage à Megan Rapinoe après que la double vainqueur de la Coupe du monde, qui a été une figure influente du football féminin sur et en dehors du terrain, ait disputé son dernier match pour les États-Unis avant de prendre sa retraite, signant avec un 2 -0 victoire contre l’Afrique du Sud.

Wiegman a déclaré à propos de l’héritage de Rapinoe : « Je pense qu’elle est l’une des joueuses les plus importantes. Je pense que les États-Unis ont été les pionniers du football féminin, et aussi (pour) la position des femmes dans la société.

« Je pense que nous devrions tous être très reconnaissants pour ce qu’elle laisse derrière elle. J’ai tellement de respect pour elle. »

À propos de ses propres acteurs du changement, elle a ajouté : « Je pense que ce groupe de femmes est également très conscient de la société et utilise la plateforme de manière positive pour changer la société.

« Ils s’expriment si franchement et si bien, ils s’expriment si bien. »