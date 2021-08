Une responsable de la cybersécurité de HAUT VOL a été retrouvée brutalement poignardée à mort devant son domicile et la police a déclaré que son fils adulte était responsable du meurtre.

Andrew Beavers, 23 ans, qui vivait avec sa mère, Juanita Koilpillai, 58 ans, dans sa maison de Tracys Landing, Maryland, a été arrêté samedi à Leesburg, Virginie et accusé de meurtre au premier et au deuxième degré.

Juanita Koilpillai, 58 ans, a été retrouvée morte le 25 juillet après avoir été portée disparue par son mari Crédit : Service de police du comté d’Anne Arundel

Son fils Andrew Beavers, 23 ans, a été arrêté pour son meurtre dimanche Crédit : Service de police du comté d’Anne Arundel

Koilpillai, née au Sri Lanka, qui avait déjà consulté pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a été portée disparue pour la première fois par son petit ami le 25 juillet après avoir trouvé du sang dans sa maison, rapporte la Capital Gazette.

La police a fouillé les environs et a trouvé son corps sans vie caché à l’extérieur.

La voiture de Koilpillai avait disparu de la maison et a été découverte à Leesburg, en Virginie, où vit le père de Beavers et où Koilpillai avait une autre résidence.

La police a retrouvé Beavers le lendemain et a remarqué une nouvelle coupure sur sa main droite qu’il ne pouvait pas expliquer.

‘POIGNARDÉ À MORT’

Pendant ce temps, un médecin légiste a déterminé que Kolipalli est mort de multiples blessures causées par un objet pointu.

Les analystes médico-légaux ont ensuite trouvé l’ADN de Beabers et de Kolipillai sur un couteau.

Koilpillai, qui a créé plusieurs start-ups de cybersécurité à succès, a déménagé dans la maison au bord de l’eau sur la baie de Chesapeake et vivait un nouveau chapitre de sa vie avec son petit ami, ont déclaré des amis à la Gazette.

Ses amis l’ont également décrite comme un maître jardinier, un excellent chef, une hôtesse charismatique et un professionnel de la technologie exemplaire qui a piloté des avions et produit des films communautaires avec son ex-mari.

« Je dirai [she was] un génie certifiable », a déclaré Ron Martin, un ami proche et professeur à la Capitol Technology University.

« Nous n’avons jamais pu comprendre comment elle a tout fait. Parce que ses amis étaient des amis qui ont tout fait aussi, mais nous n’avons pas tout fait à son niveau.

« Elle était hors des charts, vivant une vie bien remplie dans tous les aspects. »

‘GENIE CERTIFIABLE’

Kolipalli a grandi au Sri Lanka et en Inde et a étudié les mathématiques au Women’s Christian College de Madras, en Inde. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en informatique et en mathématiques à l’Université du Kansas.

L’homme de 58 ans a travaillé dans la sécurité informatique et la gestion de réseau pendant 30 ans et a contribué au National Institute of Standards and Technology et à la SEC.

Elle était également membre de l’équipe de gestion de la sécurité d’entreprise de la FEMA et a été chercheuse principale pour plusieurs initiatives du ministère de la Défense.

Avec son ex-mari, elle a créé Cyberwolf, un système d’alerte d’attaque automatisé avancé utilisé par le gouvernement.

La paire l’a ensuite vendu au géant des logiciels de cybersécurité Symantec, comme le rapporte la Gazette.

‘TELLEMENT HEUREUX’

« Transformer une startup en une grande entreprise, puis la vendre à une plus grande entreprise technologique était un accomplissement incroyable », a déclaré sa meilleure amie Connie Moore.

« Mais le faire en tant que femme, le faire en tant que personne de couleur, en dit long sur sa ténacité, sur son génie, sur son sens des affaires, sur son expertise technologique, c’était extraordinaire.

« Ensuite, elle a recommencé », a ajouté Moore.

Koilpillai a ensuite fondé et était PDG de Waverley Labs et a lancé une nouvelle start-up de cybersécurité de haute technologie « Resiliant », où elle a reçu une subvention Homeland Security pour mettre le logiciel sur le marché commercial.

« La vision qu’elle avait pour Resiliant… elle a dit tout ce temps : « Nous avons eu ces problèmes de cybersécurité (comme des attaques de ransomware) ; Je ne les ai toujours pas résolus. J’ai quelque chose qui peut le résoudre », a déclaré à la Gazette Peter Zawadzki, un ami, partenaire et directeur de Resiliant.

Moore a déclaré au média que Kolipillai avait été « si heureuse » dans sa vie au moment de sa mort.

Son fils a été placé en détention sans incident dimanche et attend actuellement son extradition vers le comté d’Anne Arundel.

Un motif n’est pas clair pour le moment.

Du sang a été trouvé à l’intérieur de la maison avant que le corps du responsable technique ne soit découvert caché à l’extérieur Crédit : WUSA9