La patronne de Chelsea, Emma Hayes, ne divertit pas les permutations «ridicules» du titre WSL | Nouvelles du football

La patronne de Chelsea, Emma Hayes, insiste sur le fait qu’elle n’a pas le temps de surveiller le tableau de la Super League féminine, malgré un scénario qui pourrait voir son équipe sceller un quatrième titre consécutif dimanche.

Les Blues, deuxièmes, fraîchement sortis de leur troisième FA Cup consécutive, ont un point de retard sur Manchester United, mais ont un match en moins sur les leaders de la ligue, qui n’en ont plus que deux dans leur campagne.

Cela signifie que la victoire contre West Ham mercredi et Arsenal dimanche suffirait à Chelsea si United ne battait pas Manchester City l’avant-dernière journée de la saison.

Hayes était catégorique sur le fait qu’elle ne savait pas à quel point ses joueurs pourraient être investis dans des permutations potentielles, déclarant: « Je vous promets que j’ai tellement de choses à faire que je ne suis pas au courant de certaines de leurs conversations ridicules, Dieu merci.

Faits saillants de l’affrontement WSL entre Chelsea et Leicester.



« Ils ne veulent pas que je fasse partie d’eux de toute façon. Nous sommes tous des fans de football aussi, mais je connais le vestiaire et, en ce qui nous concerne, nous contrôlons ce que nous voulons faire et c’est Je pense que tout ce sur quoi nous nous concentrons.

« Je n’avais même pas réalisé que nous pourrions atteindre le sommet si nous gagnions demain jusqu’à ce que quelqu’un me le dise hier, alors vous demandez à la mauvaise personne ici à propos de toutes ces choses. Je n’y prête pas attention parce que votre tête s’en tire avec vous, alors j’ai appris maintenant – je ne les regarde jamais. »

West Ham est toujours à la recherche d’une première victoire en championnat en 2023.

L’entraîneur Paul Konchesky a déclaré: « C’est une période difficile, pour moi, c’est une période difficile pour eux et pour l’ensemble du groupe au club. Nous savons que nous traversons une période difficile, mais il y a des matchs où nous avons été très proches. à gagner et nous n’avons pas gagné. C’est encore pire quand nous n’avons pas pris de points.

La manager de Chelsea, Emma Hayes, a déclaré qu’il était important de souligner que la victoire de son équipe sur Manchester United en finale de la FA Cup féminine est pour tous les fans du club après une saison mouvementée.



« Nous n’avons été absents d’aucun match, nous avons participé à la plupart des matchs auxquels nous avons joué et cela n’a tout simplement pas tourné le coin pour nous. »

Arsenal se bat pour conserver sa place en Ligue des champions pour une autre saison après avoir vendu l’Emirates Stadium pour sa demi-finale contre Wolfsburg plus tôt ce mois-ci.

Avec trois places européennes disponibles, Jonas Eidevall espère mettre une certaine distance entre son équipe classée troisième et Manchester City en dessous d’eux lorsque les Gunners se rendront à Everton.

Arsenal est à égalité de 44 points avec City mais a disputé un match de moins et a également une meilleure différence de buts.

Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, insiste sur le fait qu’il n’est pas intéressé à regarder le tableau, alors que la course au titre WSL s’intensifie avant les quatre derniers matchs de la saison.



Eidevall prévoit que les adversaires de mardi seront prêts à rebondir après leur défaite 7-0 contre les champions en titre Chelsea la dernière fois.

Il a déclaré: « Je m’attends toujours à ce que nos adversaires soient pleinement motivés. Je m’attends à ce que nous soyons également pleinement motivés, donc mes attentes ne sont jamais différentes de cela. Je ne veux pas tirer trop de conclusions sur ce résultat la semaine dernière.

« Il y a eu des performances dans ce match qui étaient bonnes d’Everton, et il y avait des performances qui n’étaient pas si bonnes, comme dans n’importe quel match de football auquel vous jouez, donc nous devons juste préparer notre façon de jouer. »

L’entraîneur-chef de Manchester United Women, Marc Skinner, attend la finale de la FA Cup féminine contre Chelsea à Wembley.



Le manager d’Everton, Brian Sorensen, a apaisé les craintes que la prêtée de City et l’internationale anglaise Jess Park ne soient exclues de la Coupe du monde avec la même blessure à l’épaule qui l’a forcée à manquer le reste de la campagne nationale.

Il a déclaré: « Non, c’est une blessure de six semaines et c’était il y a trois semaines maintenant. Elle devrait être prête à entrer sur le terrain lorsque nous jouerons le dernier match contre City, je pense que c’est le calendrier. C’est le dernier je ‘ J’ai entendu. Elle est de retour à City, elle est entre leurs mains. Mais la dernière fois que je lui ai parlé, ça ne devrait pas l’affecter, alors croisons les doigts pour ça.

Les Toffees, sixièmes, sont assurés d’une autre saison de haut vol mais, avec 27 points, sont loin de la compétition européenne.