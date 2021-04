Une patronne de BURGER King a été violée et tuée par une bête sexuelle condamnée après l’avoir emmenée sur une application de covoiturage.

Le corps nu d’Irina Akhmatova, 29 ans, a été retrouvé enterré dans une forêt après avoir été étranglée par l’ancien soldat des services spéciaux Vitaly Chikirev, 42 ans.

Irina Akhmatova a été retrouvée enterrée dans la forêt

Chikirev, qui avait déjà été emprisonnée pour une attaque sexuelle brutale, a utilisé un faux profil sur l’application de partage de voiture BlaBlaCar pour tromper la femme en lui donnant un ascenseur jusqu’à sa ville natale, Tula, a déclaré un tribunal.

Akhmatova avait disparu une semaine lorsque Chikirev, un père de quatre enfants, a été arrêté et a avoué plus tard devant la caméra l’avoir tuée.

Au cours de l’enquête, il a admis avoir tué deux autres personnes, dont une femme assassinée en 2010, mais les noms et les circonstances n’ont pas été dévoilés.

L’exécutif de Burger King, qui utilisait souvent l’application de partage de voiture pour ne pas être seule pendant les longs trajets, était une mère mariée d’une fille.

Le plan initial du tueur était de voler puis de vendre sa voiture Audi 4 et de lui voler de l’argent et des bijoux.

Finalement, il a jeté la voiture et s’est emparé de seulement 100 £ de son sac à main quand il s’est rendu compte qu’il y avait une recherche majeure en cours pour sa victime.

La voiture de la femme a été retrouvée couverte de neige dans un parking de supermarché à Yaroslavl à 170 miles dans la direction opposée à Moscou.

Selon les rapports, Chikirev avait mis en place divers faux profils – hommes et femmes – à BlaBlaCar, dans le but de prendre des ascenseurs puis de voler les chauffeurs.

Le suspect avait déjà été condamné pour viol et agression armée et avait été condamné à payer des amendes et une indemnité totalisant 9 600 £.

