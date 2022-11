La patinoire extérieure du centre-ville ouvrira bientôt ses portes à Kelowna

Enfilez-les et affûtez vos lames – la meilleure patinoire extérieure de Kelowna ouvrira bientôt ses portes pour la saison.

Alors que les sommets de la journée commencent à se situer principalement dans les négatifs, la patinoire de Stuart Park ouvrira le 1er décembre à 10 h.

Pour le reste de la saison, il sera ouvert de 6h à 23h, avec maintenance le lundi de 6h à 8h.

Le superviseur des arénas et des stades, Steve Fagan, a déclaré que les équipes travaillent déjà à la préparation de la surface de la glace.

Comme par le passé, une webcam sera disponible à kelowna.ca/stuartpark pour que le public puisse vérifier l’état de la glace et les changements de temps à la patinoire. La caméra est déjà en direct, alors vérifiez-la pour vous tenir au courant du processus de fabrication de la glace.

Les patins peuvent être loués sur glace de 11 h à 20 h tous les jours, sauf à Noël. La location d’équipement se fait uniquement en espèces.

