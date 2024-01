La patineuse artistique Valieva disqualifiée dans une affaire de dopage olympique. Les Russes s’apprêtent à perdre l’or par équipe face aux États-Unis

GENÈVE — La patineuse artistique russe Kamila Valieva a été disqualifiée lundi des Jeux olympiques de 2022, près de deux ans après que l’affaire de dopage de l’adolescente ait provoqué des troubles aux Jeux de Pékin.

Le verdict du Tribunal arbitral du sport signifie que les Russes vont se voir retirer la médaille d’or dans l’épreuve par équipe de patinage artistique. Les États-Unis ont terminé deuxièmes et devraient être nommés champions olympiques à leur place.

Le Comité international olympique a décidé de ne remettre aucune médaille pour l’événement de Pékin, où Valieva, alors âgée de 15 ans, était la vedette quelques heures avant que son test positif à un médicament cardiaque interdit ne soit révélé.

L’affaire a provoqué un chaos juridique aux Jeux olympiques de Pékin, car l’échantillon de Valieva, prélevé six semaines plus tôt lors des championnats nationaux russes, n’a été notifié comme test positif que le 7 février 2022 par un laboratoire suédois qui a eu des problèmes de personnel pendant la pandémie de COVID-19. 19 pandémie.

Le TAS a déclaré avoir accueilli les appels de l’Agence mondiale antidopage, qui demandait au tribunal de disqualifier Valieva des Jeux olympiques et de la bannir. Un tribunal sportif russe l’avait disculpée de tout blâme, au motif qu’elle était mineure.

Les juges du TAS l’ont interdite pour quatre ans, jusqu’au 25 décembre 2025, soit environ sept semaines avant les prochains Jeux olympiques d’hiver de Milan et de Cortina d’Ampezzo, en Italie.

L’équipe américaine a remporté l’argent à Pékin et devrait passer à l’or. Le Japon a remporté le bronze et le Canada s’est classé quatrième. Le CIO est responsable de la réattribution des médailles et sa commission exécutive doit se réunir pour la prochaine fois en mars.

“Nous anticipons désormais le jour où nous pourrons célébrer de tout cœur ces athlètes, ainsi que leurs pairs du monde entier”, a déclaré lundi la PDG de l’organisme olympique américain, Sarah Hirshland, dans un communiqué.

Les nouveaux champions olympiques probables sont Evan Bates, Karen Chen, Nathan Chen, Madison Chock, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim et Vincent Zhou.

L’équipe juridique de Valieva a déclaré qu’elle réexaminait la décision du TAS avant de décider s’il y avait lieu de faire appel devant la Cour suprême suisse, a déclaré l’avocat Andrea Pinna dans un communiqué. Pinna, basée à Paris, a dirigé la défense du patineur lors des audiences d’appel en septembre et novembre.

Les recours devant la Cour suprême suisse peuvent être interjetés pour des raisons procédurales étroites et non sur le fond de l’affaire.

Les avocats de Valieva avaient fait valoir qu’elle avait été contaminée par des traces du médicament trimétazidine qu’ils prétendaient avoir utilisé par son grand-père. Elle prenait également deux substances stimulant l’oxygène qui ne sont pas interdites dans le sport.

« Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves présentées devant lui », a déclaré le tribunal dans un communiqué, « la formation du TAS a conclu que Mme Valieva n’était pas en mesure d’établir, selon la prépondérance des probabilités et sur la base des preuves présentées à la formation, qu’elle n’avait pas commis la (violation antidopage) intentionnellement.

Les juges ont décidé que, selon les règles antidopage russes, Valieva ne pouvait pas bénéficier du fait d’être mineure au moment du contrôle positif.

Il n’y avait “aucune base dans les règles pour les traiter différemment d’un athlète adulte”, a déclaré le tribunal, qui n’a pas publié son verdict détaillé dans l’attente d’un examen des questions de confidentialité.

Valieva a pu continuer à patiner aux Jeux olympiques après que les décisions d’un tribunal russe et d’un comité distinct du TAS à Pékin ne l’ont pas tenue pour responsable parce qu’elle était mineure.

L’examen minutieux de Valieva a conduit à une série d’erreurs dans l’épreuve individuelle, où elle avait été favorisée pour l’or mais a chuté à la quatrième place.

Le drame s’est poursuivi lorsqu’elle a quitté la glace. La réaction de son entraîneur, Eteri Tutberidze, a été vivement critiquée par les experts du patinage et le président du Comité international olympique, Thomas Bach.

Bach a déclaré le lendemain à Pékin qu’il avait été « très, très perturbé » par la « froideur énorme » de l’entourage de Valieva.

Lors de cette conférence de presse, Bach a donné une réponse inhabituellement directe, répartissant les responsabilités lorsqu’un journaliste russe semblait suggérer que les autorités olympiques et les médias mondiaux intimidaient un jeune de 15 ans.

“Ceux qui lui ont administré ce médicament dans le corps, ce sont eux qui sont coupables”, a déclaré le président du CIO à Pékin.

Les règles antidopage mondiales exigent des enquêtes sur l’entourage lorsqu’un athlète de 16 ans ou moins est testé positif. L’organisme antidopage russe et l’AMA étaient censés examiner cette affaire, mais ni l’un ni l’autre n’ont publié de conclusions et rien n’indique que quelqu’un d’autre fasse face à des accusations antidopage dans cette affaire.

“Le dopage des enfants est impardonnable”, a déclaré lundi l’AMA, basée à Montréal. « Les médecins, entraîneurs ou autres membres du personnel de soutien qui ont administré des substances améliorant la performance à des mineurs devraient être soumis à toutes les sanctions du Code mondial antidopage. »

L’affaire en appel a été portée devant le TAS pour contester un verdict du tribunal antidopage russe fin 2022 selon lequel Valieva n’était pas en faute. Cette décision suggérait de la disqualifier uniquement des championnats nationaux et de lui permettre de conserver ses résultats olympiques et sa médaille d’or.

L’AMA a demandé au TAS d’imposer une interdiction de quatre ans et de disqualifier Valieva des Jeux olympiques. L’Union internationale de patinage a demandé une interdiction et une disqualification de deux ans.

“L’AMA a fait appel au TAS dans l’intérêt de l’équité pour les athlètes et du sport propre et nous pensons que cela a été réalisé grâce à cette décision”, a déclaré l’agence.

Valieva, qui aura 18 ans en avril, n’a pas participé à des compétitions internationales depuis les Jeux olympiques de Pékin.

Quatre jours après la cérémonie de clôture, la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine et cinq jours plus tard, l’Union internationale de patinage a interdit aux patineurs russes de participer à ses événements. Cette interdiction est toujours en vigueur.

Depuis les Jeux olympiques, Valieva a patiné sur un circuit de compétition national russe élargi ainsi que dans divers événements télévisés et spectacles sur glace. Elle n’est plus la patineuse presque imbattable qu’elle semblait être avant les Jeux olympiques de Pékin et a été battue à deux reprises aux championnats nationaux russes par des patineurs plus jeunes du même groupe d’entraînement dirigé par Tutberidze.

Même si les scores aux championnats nationaux sont souvent gonflés, les 237,99 points de Valieva – troisième aux championnats de Russie – auraient été les meilleurs au monde de plus de 10 points cette saison.

Le danseur sur glace américain Evan Bates a déclaré que le week-end dernier, aux championnats nationaux, obtenir une médaille par équipe avec sa partenaire Madison Chock serait particulièrement significatif pour eux.

“Je dis, vous savez, nous sommes les deux seuls athlètes de l’équipe de Pékin qui sont encore en compétition – chacun d’entre nous a évolué”, a déclaré Bates. «Je pense que deux ans, c’est trop long pour que cette décision soit prise. Nous attendons simplement avec impatience une fermeture après une longue période d’attente.

___

Les rédacteurs d’AP Sports Dave Skretta à Kansas City, Eddie Pells à Denver et James Ellingworth à Düsseldorf, en Allemagne, ont contribué à ce rapport.

___

