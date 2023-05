La patineuse artistique médaillée d’or olympique Sarah Hughes se présente pour un siège au Congrès de New York

NEW YORK (AP) – Sarah Hughes, qui a remporté une médaille d’or en patinage artistique aux Jeux olympiques d’hiver de 2002, a déposé sa candidature au Congrès de New York, rejoignant plusieurs autres démocrates cherchant à renverser le républicain de Long Island Anthony D’Esposito.

Hughes, 38 ans, fera une annonce officielle de sa campagne pour le 4e district du Congrès de New York « dans les prochaines semaines », a déclaré mardi le porte-parole Max Kramer.

Hughes n’avait que 16 ans lorsqu’elle a remporté sa victoire contre sa coéquipière Michelle Kwan aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City.

Elle a ensuite obtenu un diplôme de premier cycle de Yale et un diplôme en droit de l’Université de Pennsylvanie.

Hughes a passé trois ans en tant qu’associé au cabinet d’avocats Proskauer Rose basé à Manhattan et étudie actuellement en vue d’un MBA à Stanford.

Elle a fait la une des journaux en 2011 lorsqu’elle est sortie avec Andrew Giuliani, le fils de l’ancien maire de New York et conseiller de Donald Trump, Rudy Giuliani.

Hughes vit à Manhattan et cherche une maison dans le 4e district du Congrès, dans le sud et le centre du comté de Nassau, a déclaré Kramer.

Hughes a grandi à Great Neck, qui se trouve dans le district voisin maintenant représenté par le républicain George Santos, qui a plaidé non coupable la semaine dernière à un acte d’accusation fédéral en 13 chefs d’accusation l’accusant d’avoir dupé des donateurs, volé sa campagne et menti au Congrès à propos de son finances.

D’Esposito et Santos ont tous deux inversé les sièges précédemment détenus par les démocrates, dans le cadre d’une solide performance en 2022 des républicains de New York dans la banlieue entourant New York.

Parmi les autres candidats qui ont déposé une candidature démocrate pour le 4e district du Congrès, citons Laura Gillen, une ancienne superviseure de la ville de Hempstead qui a perdu de peu contre D’Esposito en 2022; Patricia Maher, qui s’est présentée sans succès contre le représentant Peter King dans le 2e district du Congrès en 2014 ; et Laurent Patrick Henry.

___

Le nom de famille du représentant républicain Anthony D’Esposito a été corrigé.

Karen Matthews, Associated Press