La patience des Packers envers la recrue K Anders Carlson les brûle lors de la défaite en séries éliminatoires contre les 49ers

Le panier manqué d’Anders Carlson au quatrième quart contre les 49ers de San Francisco signifie que le botteur recrue des Packers de Green Bay a raté un coup de pied lors de 10 de ses 12 derniers matchs pour terminer la saison.

Ce dernier a permis aux 49ers de prendre les devants sur un touché tardif et d’échapper à une offre contrariée des Packers lors de la ronde de division NFC.

“Je ne pense pas que les coups de pied aient été les mêmes à chaque fois”, a déclaré Anders Carlson après la défaite. « Chaque coup de pied est différent. Ce que l’entraîneur en dit, c’est que chaque coup de pied est sa propre histoire. J’essaie juste de tirer la meilleure histoire de chacune. Je pense qu’ils ont été incohérents.

Avec un peu plus de trois minutes à jouer, Carlson a tenté un coup de pied de 41 verges qui aurait donné aux Packers une avance de sept points. Malheureusement, et comme trop de coups de pied avant lui, celui-ci a glissé au-delà du montant.

L’offensive des 49ers parcourrait ensuite le terrain en attaque et marquait un touché, remportant finalement le match par trois points.

“(L’) opération a été formidable”, a déclaré Carlson, “le blocage a été formidable. C’est tout moi.

«Je savais que le vent était de droite à gauche et que mon objectif était de jouer un peu au milieu droit et juste le contact de mon pied a commencé un peu trop à gauche. À ce moment-là, il jouait depuis le poteau et il fallait juste avoir un meilleur contact.

Cette saison, Carlson a été parfait sur les coups de pied jusqu’à la semaine 5, mais à partir de ce moment-là, la cohérence lui a échappé. Les six points supplémentaires manqués de Carlson étaient les plus importants dans le football, et si l’on ajoute à cela qu’il a également raté six tentatives de placement, il n’y a eu que trois matchs depuis la semaine 5 que Carlson n’a pas raté.

“Je ne sais pas”, a déclaré LaFleur à propos des coups de pied manqués de Carlson. «Je pense que si nous avions eu la réponse, nous l’aurions corrigé, n’est-ce pas. Donc, je dois certainement travailler sur la cohérence. Nous l’avons vu le faire. Nous savons de quoi il est capable, mais il faut être constant pour durer dans cette ligue.

Dès le premier jour, qu’il s’agisse de Brian Gutekunst, LaFleur ou Rich Bisaccia, les Packers ont prêché la patience avec Carlson, sachant qu’il y aurait des hauts et des bas en s’appuyant fortement sur un botteur recrue. Avec une équipe globalement jeune qui entamait une saison en pleine transition et dont beaucoup ne savaient pas quelles pouvaient être les attentes, cette approche patiente sur le papier avait du sens.

L’espoir avec Carlson, comme dans de nombreux autres groupes de positions sur la liste des Packers, était que certaines difficultés de croissance à court terme seraient payantes à long terme. Et ce résultat est encore tout à fait possible. Mais à mesure que les attentes et les circonstances évoluent, on pourrait facilement affirmer que l’approche devrait également évoluer.

Cependant, les Packers ont continué à rester attachés à Carlson, et avec un voyage au match de championnat NFC en jeu, des points ont été laissés en dehors du tableau de bord.

“Il faut juste être résilient”, a déclaré LaFleur après le match lorsqu’on lui a demandé quel était son message à Carlson. “Vous devez trouver un moyen d’être plus cohérent.”

Depuis qu’il a repêché Carlson, Bisaccia a commenté à plusieurs reprises sa « constitution mentale » ou sa capacité à rebondir. En fait, cet élément a joué un rôle clé dans la décision des Packers de sélectionner Carlson au sixième tour.

Au crédit de Carlson, nous avons vu cette capacité de rebond se manifester tout au long de la saison. Il n’a jamais raté deux coups de pied d’affilée, et malgré l’incohérence, il n’a jamais raté deux coups de pied dans un match. Mais le problème dans ce cas-ci, lors de la participation aux séries éliminatoires, est qu’il n’y a jamais eu d’opportunité de rebondir. La saison des Packers est désormais terminée.

Étant donné le moment où le coup de pied manqué de Carlson s’est produit, il peut être facile de mettre la défaite sur ses épaules, mais il y a eu une myriade d’occasions manquées tout au long de ce match qui ont contribué au résultat.

Les Packers n’étaient que 2 sur 5 dans la zone rouge en attaque. Jordan Love a lancé deux interceptions et a raté un autre troisième lancer vers Aaron Jones en fin de match, ce qui aurait prolongé l’entraînement. Défensivement, Darnell Savage et Keisean Nixon ont également laissé passer les interceptions entre leurs mains.

« J’avais l’impression que nous avions eu de nombreuses occasions de mettre le jeu hors de portée et, malheureusement, nous n’en avons pas fait assez », a déclaré LaFleur. “Et il ne s’agit jamais d’un seul jeu, car je suis sûr que cela dépendra en grande partie du panier manqué, mais il y a eu de nombreuses opportunités.

« Vous pouvez revenir en première mi-temps et avoir trois opportunités dans la zone rouge et avoir six points. Il y a beaucoup de jeux là-bas, mais si l’un joue différemment, le résultat est probablement différent en ce moment.

Lorsque les OTA ce printemps et éventuellement le camp d’entraînement de l’été arriveront, selon toute vraisemblance, Carlson figurera sur la liste des Packers. Je suppose que la différence, cependant, c’est que contrairement à l’été dernier, il y aura de la concurrence pour lui. À l’approche de 2024, il y aura des attentes pour cette équipe des Packers, et la patience au poste de botteur n’est plus permise, et déjà trop de grâce a peut-être été accordée.

La position de kicker au début de la saison n’était vraiment pas différente de celle du receveur large, de l’ailier rapproché ou de tout autre groupe de position qui reposait fortement sur les jeunes joueurs. Des difficultés de croissance étaient attendues, mais le problème ultime est que, même si les jeunes joueurs se sont améliorés ailleurs, Carlson n’a pas constaté les mêmes progrès.

“Je pense qu’il y a beaucoup à apprendre”, a déclaré Carlson à propos de cette saison. « Pour moi, c’est difficile de voir ces gars parce que je sais tout ce qu’ils ont investi. Je veux juste les mettre dans la meilleure position possible. Je pense juste à eux et je travaille pour eux.