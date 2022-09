La patience de la Turquie “s’épuise” – Erdogan – RT World News

Ankara répondra si la Grèce continue de la provoquer en mer Égée, a prévenu le président Recep Tayyip Erdogan

La Grèce utilise des îles de la mer Égée pour harceler les avions militaires turcs, a déclaré mardi Recep Tayyip Erdogan, ajoutant qu’Ankara ne tolérerait pas indéfiniment un tel comportement.



“Quand le temps viendra,” La Turquie pourrait “venu soudainement une nuit” et de représailles, a déclaré Erdogan lors d’une conférence de presse conjointe avec les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine lors de sa visite dans le pays des Balkans.

Erdogan a dit que c’était “pas bon signe” que les radars grecs se verrouillaient sur les avions turcs, dénonçant le comportement d’Athènes comme “menaçant.” Il a également accusé la Grèce d’utiliser ses bases militaires sur les îles de la mer Egée pour menacer Ankara. “Si de telles menaces illégitimes contre nous continuent à partir de là, [our] la patience finira” a ajouté le président.



“Le moment venu, les mesures nécessaires seront prises”, a déclaré Erdogan. Cependant, il n’a pas précisé les mesures exactes que la Turquie envisage de prendre.

Ses paroles sont intervenues alors que le ministère turc des Affaires étrangères a envoyé une lettre à 25 membres de l’UE, ainsi qu’au plus haut diplomate du bloc, Josep Borrell, et au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, dans laquelle il expose la position turque sur la situation tendue en mer Égée.















La lettre, également adressée aux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, accusait Athènes de violer le statut non militaire de l’île de la mer Égée orientale et d’autres “actes illégaux” L’agence de presse turque Anadolu a rapporté.

La Turquie a également accusé la Grèce de faire “exigences maximalistes” en particulier en revendiquant 10 milles marins d’espace aérien alors que ses eaux territoriales dans la mer Égée ne couvrent qu’une zone de 6 milles marins à partir d’une île donnée, affirme Ankara.

Athènes, quant à elle, a détruit ce qu’elle a appelé le “glissade quotidienne scandaleuse” des menaces proférées par Ankara. Son ministère des Affaires étrangères s’est également engagé à soulever également la question des déclarations turques auprès de l’OTAN.

La Turquie a accusé la Grèce fin août d’avoir verrouillé ses défenses aériennes S-300 de fabrication russe sur deux avions à réaction turcs lors d’un vol de routine au-dessus des eaux neutres. Des sources militaires grecques ont nié l’incident.