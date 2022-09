Les États-Unis veulent que l’Allemagne fournisse davantage d’aide militaire à l’Ukraine, ont rapporté les médias allemands

Berlin semble être de plus en plus en décalage avec ses alliés d’outre-Atlantique en ce qui concerne l’armement de l’Ukraine, a rapporté jeudi le quotidien allemand Die Welt, ajoutant que la question a un impact sur les relations entre les alliés de l’OTAN. Les États-Unis souhaiteraient que l’Allemagne adopte une approche plus résolue en matière d’assistance militaire à Kiev, a-t-il déclaré.

Dimanche dernier, l’ambassadrice américaine à Berlin, Amy Gutmann, a déclaré à la chaîne de télévision allemande ZDF qu’elle s’attend à ce que l’Allemagne « assumer un plus grand rôle de leadership. Elle a reconnu l’assistance militaire de Berlin à Kiev, mais a déclaré que ses attentes étaient “encore plus haut.”



“Jusqu’à présent, l’Allemagne a fait ce que nous avions demandé” un responsable américain a déclaré jeudi à Die Welt, ajoutant que Berlin pourrait déménager “plus rapide.” Le journal rapporte que Washington a des « doutes » sur la loyauté fondamentale de l’Allemagne envers Kiev, se demandant s’il veut que l’Ukraine “gagner” ou juste “ne pas perdre”.

Mardi, le tabloïd allemand Bild a affirmé que des responsables américains auraient envoyé une note diplomatique à Berlin, dans laquelle le secrétaire d’État Antony Blinken aurait déclaré que Washington “accueillir” une décision de l’Allemagne d’envoyer des chars de combat en Ukraine tout en s’arrêtant de demander directement une telle mesure. Une porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Berlin a cependant démenti cette affirmation, déclarant à Bild qu’aucune sensibilisation de ce type n’avait été faite.



“Ce n’est pas vrai que nous avons dit à l’Allemagne qu’ils devaient fournir des chars”, un responsable américain a également déclaré à Die Welt jeudi, ajoutant que les États-Unis préféreraient voir l’Allemagne jouer un plus grand rôle de leadership, ce qui maintenant “signifie aider l’Ukraine.”

La semaine dernière, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré aux journalistes que Berlin ne serait pas le premier à envoyer des chars de fabrication occidentale en Ukraine alors qu’aucun autre pays ne l’avait fait.

Les rapports sur le mécontentement de Washington face à la réponse de l’Allemagne sont arrivés alors que Lambrecht annonçait un nouveau paquet d’armes pour Kiev. Le nouveau lot comprendra deux lance-roquettes multiples Mars II et 200 missiles pour eux, ainsi que 50 véhicules blindés de transport de troupes Dingo, a-t-elle déclaré aux journalistes jeudi.