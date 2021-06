« La paternité m’a rendu beaucoup plus patient qu’avant : Shreyas Talpade

Shreyas Talpade, connu pour ses rôles pleins d’humour, a accueilli la petite fille « Aadya » par le biais d’une maternité de substitution en 2018 après 14 ans de mariage. Le couple aurait eu des problèmes lors de la conception, ce qui les a poussés à choisir la maternité de substitution pour devenir parents.

Dans une interview avec ETimes, Shreyas a déclaré qu’il était reconnaissant à Dieu d’avoir amené Aadya dans leur vie. Il a déclaré : « La paternité m’a rendu beaucoup plus patient qu’avant. Cela m’a également rendu responsable et m’a aidé à changer mon attitude et ma perspective envers beaucoup de choses ».

Il a ajouté : « Ma fille a trois ans maintenant et c’est le moment où elles continuent à poser beaucoup de questions chaque jour. Bien que vous connaissiez les réponses à la plupart d’entre elles, certaines questions vont vraiment vous surprendre et vous sidérer. Ces petits moments font que votre vie vaut la peine d’être vécue et vous le chérissez toute votre vie ».

Dans une ancienne interview avec IANS, l’acteur a déclaré : « La paternité est une énorme responsabilité. Cela m’a beaucoup changé en tant que personne. Maintenant, chaque jour vient avec un nouveau défi. Mon point de vue sur les choses a également commencé à changer, »

Pour les inconnus, Shreyas Talpade s’est marié le 31 décembre 2004. Il avait rencontré sa femme lors d’un événement universitaire. Il a visité le collège en tant qu’invité célèbre et Deepti y était étudiant.

En 2018, Shreyas a déclaré à un grand quotidien qu’ils avaient prévu des vacances à Hong Kong, et alors qu’ils se rendaient en ville, ils ont appris que la mère porteuse allait accoucher et accoucher prématurément. Le couple a immédiatement changé ses plans et est retourné en Inde pour accueillir leur petit bout de chou.

Côté travail, il a été vu pour la dernière fois dans « Poster Boys » en 2017. Il a réalisé des films comme « Om Shanti Om », « Iqbal », « Golmaal 3 », « Golmaal Returns », « Welcome of Sajjanpur », entre autres.