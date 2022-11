La Patagonie est-elle la fin des profits dans un monde de changement climatique ?

Le PDG de Patagonia est allé plus loin dans une interview de septembre avec “Squawk Box” de CNBC, rejetant toute idée que ce changement l’amènerait à se concentrer moins sur la lutte contre la concurrence. “Ce que les gens ne comprennent pas à propos de Patagonia, à la fois dans le passé et dans l’avenir, c’est que nous sommes sans vergogne une entreprise à but lucratif et que nous sommes extrêmement compétitifs”, a déclaré Ryan Gellert. “Nous sommes en concurrence agressive avec toutes les autres entreprises de notre espace. Je ne pense pas que nous ayons perdu cet instinct”, a-t-il déclaré. “Tout cela échoue si nous ne continuons pas à gérer une entreprise compétitive.”

Cent pour cent des bénéfices de Patagonia sont désormais reversés à sa nouvelle organisation à but non lucratif Holdfast Collective, qui détient toutes les actions sans droit de vote de la société (98 % du total des actions). Une porte-parole de Patagonia a déclaré que cette décision montre clairement qu’il est possible de “faire du bien aux gens et à la planète tout en étant une entreprise prospère”.

“ C’est un modèle qui est attrayant pour les entreprises familiales qui ne veulent pas continuer comme des entreprises familiales classiques et qui veulent la stabilité à long terme et la professionnalisation accrue qui accompagnent les fondations d’entreprises », a déclaré Bennedsen. Il est souvent très attrayant du point de vue de l’impôt sur les sociétés. , aussi, ce qui a été noté à la fois pour les modèles commerciaux d’Ikea ​​​​et de Patagonia. “C’est un autre moteur de cela”, a-t-il déclaré.

Même aux États-Unis, l’une des marques de distribution les plus emblématiques, a longtemps eu un actionnaire n° 1 dévoué aux causes caritatives et conçu par le fondateur familial : Hershey’s.

Pourtant, alors que Patagonia a fait la une des journaux aux États-Unis en tant que mariage novateur du capitalisme et de la charité, des structures d’entreprise similaires sont déjà utilisées avec plusieurs grandes entreprises européennes contrôlées par la famille, de Carlsberg à Ikea et Novo Nordisk. “Rien de nouveau dans ce modèle”, a déclaré Morten Bennedsen, professeur d’entreprise familiale à l’INSEAD et directeur académique du Centre international Wendel pour l’entreprise familiale.

C’est loin d’être la seule marque américaine bien connue à être structurée de manière à permettre aux bénéfices d’être reversés à des causes caritatives. Chez Newman , la marque alimentaire fondée par l’icône hollywoodienne Paul Newman, est peut-être la plus connue. Depuis 1982, Newman’s Own a donné 100% de ses bénéfices à des œuvres caritatives, totalisant désormais un demi-milliard de dollars de contributions. Mais cette entreprise, avec une structure purement à but non lucratif, était davantage un modèle de “première génération” d’entreprise durable, explique Tensie Whelan, directrice fondatrice du NYU Stern Center for Sustainable Business. “Le modèle Patagonia est un peu plus sophistiqué.”

De nombreuses marques alignent les bénéfices sur l’objectif, mais la décision de Patagonia en septembre de convertir son activité à but lucratif en une activité dans laquelle tous les bénéfices sont consacrés à la lutte contre le changement climatique est la décision la plus complexe à ce jour prise par une entreprise basée aux États-Unis dans le domaine du développement durable. capitalisme. Est-ce un modèle à suivre pour d’autres entreprises à l’avenir ?

“C’était un processus sans précédent auquel j’ai jamais participé”, a déclaré Greg Curtis, directeur exécutif du Holdfast Collective. “Cela a vraiment commencé avec ce qui va se passer à long terme avec l’entreprise, afin que le but ne change pas à l’avenir. Nous voulons reconnaître les durées de vie naturelles… Qu’est-ce que cela signifie réellement pour le capitalisme ? Ce qui motive vraiment les gens – c’est est-ce un profit, est-ce un but ?”

De son côté, Patagonia en tant qu’entreprise restera inchangée dans ses activités quotidiennes, mais tous ses bénéfices (après réinvestissement dans l’entreprise, rémunération des employés, etc.) seront remis au Collectif Holdfast pour lutter contre changement climatique, un flux de profit annuel estimé à environ 100 millions de dollars par an.

Le statut B-Corp, l’actionnariat salarié, les mutuelles et les coopératives sont autant de modèles qui permettent de se concentrer davantage sur la création de valeur partenariale, en plus de la valeur actionnariale.

Il existe des options moins extrêmes pour les fondateurs axés sur les valeurs que les voies choisies par Yvon Chouinard et Paul Newman. “La plupart des fondateurs aiment garder le contrôle et ont une sensibilité à but lucratif (moins altruiste)”, a déclaré Whelan.

Jennifer Pendergast, directrice exécutive du John L. Ward Center for Family Enterprises de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, a déclaré que la décision de Patagonia pourrait servir de modèle à d’autres entreprises familiales, tout comme le Giving Pledge, créé par Warren Buffet, et Bill et Melinda Gates ont amené de nombreux milliardaires à repenser la façon dont ils font don de leur richesse. “Cela dit, ce n’est pas tant la forme spécifique utilisée qui est inhabituelle. C’est plutôt leur niveau de générosité”, a déclaré Pendergast. “Ce n’est pas si difficile de créer une association à but non lucratif pour accepter des actions. Il est difficile d’amener une famille à accepter de désavouer la richesse future au profit d’une noble cause.”

Friction à long terme entre objectif et capitalisme

La nouvelle structure laisse ouvertes certaines questions à long terme sur l’intégration des bénéfices et de la finalité. Plutôt que de laisser une entreprise à but lucratif décider sur une base annuelle combien et comment une partie de ses bénéfices sera engagée dans des pratiques caritatives, la structure du Patagonian Purpose Trust et du Holdfast Collective codifie l’engagement. “Dans notre modèle, l’entité qui reçoit la valeur économique n’a pas de vote, et l’entité qui a le vote obtient très peu de valeur économique. Il n’y a aucune incitation pour Patagonia à prendre une décision qui ne soit pas alignée sur la garantie l’objectif de l’entreprise à l’avenir », a déclaré Curtis.

Mais lorsque le fondateur et sa famille ne contrôleront plus Patagonia, se posera la question de la sélection et de la gestion du conseil d’administration de l’entreprise à but lucratif. “Cela va évoluer, le conseil d’administration, et en ce moment c’est la famille et ses conseillers les plus proches”, a déclaré Gellert. Mais il a ajouté qu’aucune meilleure option n’a fait surface au cours d’un processus pluriannuel visant à choisir la meilleure option pour l’avenir de l’entreprise. La société a envisagé une offre publique ou la vente de participations à des investisseurs, “mais nous aurions perdu le contrôle”, a-t-il déclaré. “Nous avions très peu confiance dans les réunions avec un certain nombre d’investisseurs que l’intégrité serait protégée.”

Bien que cette structure puisse être une option pour les entreprises familiales et non contrôlées par la famille, Bennedsen a déclaré qu’elle fonctionne particulièrement bien pour les entrepreneurs familiaux qui ne veulent pas faire la transition des entreprises au sein de la famille et ne veulent pas entrer en bourse ou vendre l’entreprise héritée. .

Mais attendez-vous à ce que le va-et-vient entre les bénéfices et l’objectif persiste dans toute entreprise.

“La tension entre la croissance et l’impact environnemental est celle que nous connaissons bien”, a déclaré Curtis. “Nous ignorerions notre engagement envers une croissance responsable si nous placions nos ventes au maximum dans le but de donner plus d’argent. De plus, il est important de résister à l’hypothèse selon laquelle notre valeur provient de l’argent que nous donnons. Nous ne pensons pas à ce sujet comme ça », a-t-il dit. “Notre valeur vient du fait que nous sommes une entreprise à but lucratif et une société à but lucratif.”

“Le défi pour son [Chouinard’s] famille sera dans les générations futures », a déclaré Pendergast.« Ils devront déterminer qui seront les fiduciaires des actions détenues par l’organisme à but non lucratif qui déterminera comment cet organisme à but non lucratif utilise le produit qu’il obtient de Patagonia. C’est facile maintenant car il semble que lui et sa famille soient alignés sur leurs objectifs. Plus loin sur la route, cela pourrait être plus difficile.”

“Parfois, il y a des tensions”, a déclaré Gellert dans son interview à CNBC. “Mais la valeur par défaut pour Patagonia est le but. Patagonia a besoin de capacité et de profit, pour prendre soin de ses employés, pour se développer, pour maintenir la chaîne d’approvisionnement en mouvement, et tout cela est une couche importante, mais nous voulons qu’elle soit meilleure et pour continuer à innover.”

Les entreprises de vente au détail et leurs marchandises regorgent d’histoires d’agriculteurs enthousiastes qui ont choisi les grains pour le cappuccino coûteux et la durabilité d’un sac particulier, ce qui aide le consommateur à se sentir moins comme un simple consommateur et plus comme un acheteur conscient dont les choix font la différence. Mais il y a un cynisme raisonnable et une fatigue de l’altruisme en réponse à l’image de marque de la durabilité des entreprises. Néanmoins, “une grande partie du modèle Patagonia est reproductible”, a déclaré Whelan.

L’entreprise est déjà une B Corp, a été un chef de file en matière de pratiques de développement durable dans des domaines tels que sa main-d’œuvre et son empreinte environnementale, et a construit une marque prospère tout en respectant ces valeurs. “Le fait qu’elle ait pu devenir et maintenir une entreprise de 3 milliards de dollars est une preuve de la valeur commerciale de la durabilité et du potentiel du capitalisme des parties prenantes à être financièrement viable”, a déclaré Whelan. “Le ‘don’ de l’entreprise est peut-être une anomalie, mais le modèle d’entreprise durable et responsable en est un que nous voyons déjà reproduit.”

“L’idée de s’engager sur des objectifs ESG tout en réalisant des bénéfices n’est plus un paradoxe”, a déclaré Bennedsen.