La pastèque au fromage cheddar, le plan de régime Keto de la mère pour la jeune fille laisse Internet divisé

Suivre une alimentation saine est la clé pour mener une vie saine et plus tôt vous acceptez et adaptez ce fait, mieux ce sera pour votre corps. Cependant, la décision de cette femme de mettre sa fille de 11 ans au régime céto n’a pas été bien accueillie par de nombreux utilisateurs en ligne. Dans une vidéo que cette femme nommée Abby a récemment partagée avec ses abonnés sur TikTok, Abby a donné un aperçu du régime céto de sa fille ainsi qu’une photo de sa préparation spéciale de boîte à lunch. Les régimes Keto sont récemment devenus populaires parmi les amateurs de fitness et sont considérés comme utiles pour les personnes qui essaient de contrôler leur poids corporel.

Cette vidéo, qui jusqu’à présent a été vue plus de 7,6 millions de vues, commence par Abby qui prépare le déjeuner qui comprend un wrap de laitue avec du poulet râpé et du fromage cheddar comme plat principal. De plus, il y a un côté de fraises avec une portion de pastèque qui, selon Abby, sera une surprise pour sa fille car elle évite généralement d’avoir de la pastèque dans son alimentation quotidienne car elle est riche en glucides et en sucre.

Elle termine l’emballage avec des œufs durs et deux tranches de cheddar.

Abby poursuit en disant que toute sa famille, y compris leur chiot, a suivi un régime céto strict.

La vidéo a suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs et est maintenant devenue un sujet de débat entre les utilisateurs en ligne. Alors que de nombreux utilisateurs pensaient que l’idée d’Abby d’une alimentation saine était bonne pour sa fille, beaucoup d’autres pensaient qu’elle allait trop loin avec l’idée d’une alimentation saine.

Un utilisateur qui prétendait être un nutritionniste certifié a écrit qu’une bonne partie des glucides était requise par le corps et que s’en débarrasser n’était pas une très bonne idée.

Après un contrecoup, Abby a posté une autre vidéo où elle a justifié son idée et a déclaré que suivre un régime ne signifie pas seulement que vous cherchez à perdre du poids.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici