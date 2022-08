La passion des soins infirmiers d’un natif de Round Lake mène à une reconnaissance à l’échelle de l’État – Shaw Local

LIBERTYVILLE – Au milieu d’une pénurie d’infirmières à l’échelle nationale, un natif de Round Lake cherche à inspirer les futures infirmières en tant que l’une des 40 infirmières leaders émergentes de moins de 40 ans dans l’Illinois.

Rocio Sanchez a récemment obtenu la reconnaissance de la Fondation des infirmières de l’Illinois, qui célébrera les 40 infirmières – représentant les écoles publiques, les départements de santé du comté, les centres médicaux universitaires, les hôpitaux pour enfants et plus encore dans tout l’Illinois – avec un événement en septembre.

L’honneur est le dernier pour Sanchez, qui a été nommé Infirmière de l’année 2021 du Advocate Condell Center. Elle a également été récemment récompensée par le prix Forty under 40 de l’Association nationale des infirmières hispaniques.

En tant qu’immigrante de première génération et étudiante de première génération qui a commencé à travailler pour obtenir son diplôme d’infirmière alors qu’elle était encore au lycée, Sanchez a déjà inspiré son «attitude positive et ses soins compatissants», ont déclaré ceux qui ont travaillé avec elle à Advocate Condell Medical Center à Libertyville.

“Comme d’autres fournisseurs de soins de santé à travers le pays, nous cherchons toujours à ajouter plus d’infirmières à notre équipe dans un contexte de pénurie à l’échelle nationale et des leaders inspirants comme Rocio nous aident à attirer et à retenir des soignants talentueux pour servir notre communauté”, a déclaré Rachel Loberg, infirmière en chef. pour l’avocat Condell Medical Center.

« Elle témoigne de l’étendue d’une carrière en soins infirmiers et nous sommes fiers de soutenir ses objectifs de carrière alors qu’elle continue de grandir.

Sanchez vise à poursuivre un doctorat en leadership infirmier. Elle préside le Conseil de gouvernance partagée de l’avocat Condell et le Comité de développement professionnel et est également trésorière élue de l’Association des infirmières hispaniques.

Pour elle, les soins infirmiers sont plus qu’un travail. C’est plus comme une mission.

“Plus que tout, je pense qu’avec la dernière reconnaissance, je suis très excitée par ce qui va arriver”, a-t-elle déclaré. «Je suis tellement concentré sur le prochain objectif ou projet que parfois je ne prends pas une seconde pour vraiment apprécier le succès ou les victoires. Cela me fait m’arrêter et apprécier où j’en suis et ce que j’ai accompli jusqu’à présent.

Sanchez a commencé à travailler comme infirmière clinicienne chez Advocate Condell peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’infirmière du Chamberlain College of Nursing en 2016.

Juste avant la pandémie, elle s’est rendue au Salvador lors d’un voyage missionnaire, apportant des fournitures médicales et des soins dans une zone mal desservie.

Pendant la pandémie, elle s’est portée volontaire et formée pour travailler au service des urgences et à l’unité de soins intensifs au sein de l’équipe flottante de soins intensifs de l’avocat Condell.

Les temps ne reviendront jamais à ce qu’ils étaient avant le COVID-19, a-t-elle dit, mais il est important de retrouver un état de bien-être.

“Pour certains, ce fut une expérience très traumatisante”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression d’avoir traversé de nombreux défis dans la vie et je les ai simplement considérés comme un autre obstacle à surmonter. Nous ne savons toujours pas ce qui nous attend. Nous avons eu des surtensions, et en regardant cela à l’approche de l’hiver prochain, nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais je sais que les vaccinations ont eu un impact.

“Je considère cela comme une période de temps qui m’a permis de sortir plus résilient, plus fort et reconnaissant.”

Sa reconnaissance en tant que l’une des 40 infirmières leaders émergentes de moins de 40 ans la célèbre en tant que jeune infirmière leader «ayant un impact sur les soins de santé et la profession infirmière aujourd’hui et qui façonne sans aucun doute l’avenir de la profession», selon l’Illinois Nurses Foundation.

Le prix a donné à Sanchez un regain d’inspiration pour encourager les autres à poursuivre une passion pour le domaine des soins infirmiers. C’est une carrière avec de nombreuses avenues possibles, dit-elle.

“Il y a tellement d’opportunités, tellement de façons différentes d’exercer la profession”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il y a cette stigmatisation ou cette idée que vous pensez en quelque sorte aux soins infirmiers et pensez immédiatement aux soins infirmiers au chevet du patient, mais les soins infirmiers sont bien plus que cela.”

Il s’agit simplement de prendre soin des gens, a déclaré la mère de trois enfants, et le sentiment d’épanouissement qui en découle.

Elle cherche à redonner de toutes les manières possibles, a-t-elle déclaré, en particulier en ce qui concerne sa culture hispanique.

“Je pense qu’une chose que j’aimerais souligner, c’est que ce n’est certainement pas impossible et j’aime donner l’exemple”, a-t-elle déclaré. “J’espère que la personne que je rencontrerai pourra insuffler un sentiment de motivation et d’excitation. … Il n’est certainement pas impossible en tant que femme, en tant que femme célibataire, en tant que minorité, en tant que mère de trois enfants de poursuivre votre passion et vos objectifs et de savoir que vous pouvez le faire.