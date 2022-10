La passion des fans de football indonésiens peut avoir des résultats dévastateurs, selon l’ancien manager de l’équipe nationale | Nouvelles du monde

La précipitation pour s’échapper d’être écrasée alors que la police perd le contrôle lors d’un match de football indonésien semblait sinistrement familière à Simon McMenemy.

Au cours de la dernière décennie, l’Écossais a fait face à l’expérience passionnée et dangereuse de l’entraînement dans Indonésie – y compris en tant que manager de l’équipe nationale.

S’adressant à Sky News depuis la nation d’Asie du Sud-Est, il a déclaré: “Les supporters ici sont la meilleure et la pire chose à propos du football dans ce pays, sans l’ombre d’un doute. Ils rendent les stades électriques quand ils sont géniaux. Ils ‘ re incroyable.

“Mais quand ils sont mauvais, cela provoque une réaction – cela provoque un effet d’entraînement. Et, comme nous l’avons vu hier soir, cela peut avoir des résultats dévastateurs.”

Image:

Les fans ont couru sur le terrain lors d’un affrontement entre supporters au stade Kanjuruhan



Au moins 125 personnes ont été tuées dans les violences qui a éclaté samedi soir au stade Kanjuruhan après la défaite de l’Arema FC contre Persebaya Surabaya pour la première fois à domicile en 23 ans.

Des milliers de supporters d’Arema ont envahi le terrain et jeté des bouteilles et autres missiles sur les joueurs et les officiels. Le chaos, avec le déploiement de gaz lacrymogènes par la police, a conduit des fans à être piétinés à mort à Malang, dans l’est de Java.

McMenemy, qui est actuellement directeur technique du Bhayangkara FC à Java Ouest, espère que l’ampleur de la tragédie conduira à des mesures pour prévenir de nouvelles tragédies.

“Je ne pense pas que cela puisse être balayé sous le tapis”, a-t-il déclaré. “Dans le passé, cela n’a peut-être pas été suffisamment examiné. Sans doute, davantage aurait pu être fait.”

Le président indonésien Joko Widodo a ordonné une enquête sur les procédures de sécurité au football.

L’accent sera mis sur la réponse de la police qui “a semblé assez brutale” à McMenemy.

Image:

Des policiers tirent des gaz lacrymogènes dans le stade



Il a déclaré: “Ils vont devoir s’asseoir et vraiment regarder ce qui s’est passé ici et pourquoi cela se produit, comment cela se produit et comment nous pouvons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais.”

La passion des supporters qui rend le travail dans le football indonésien si attrayant pour un entraîneur étranger comme McMenemy peut dépasser la barre exigeant une répression.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:47

Plus de 100 morts dans une émeute dans un stade



Les équipes utilisent des véhicules blindés pour se déplacer vers et depuis les stades

Il a rappelé: “J’ai vécu beaucoup de situations où je me sens – que se passe-t-il ici, pourquoi cela n’est-il pas traité? J’ai été détenu sous garde armée dans le cercle central avec ces émeutes qui se déroulent autour de nous.

“J’ai eu une invasion complète du terrain où je suis allé sur l’autre banc pour serrer la main, et j’ai été pris sur ce banc par tous les fans qui s’en prennent au manager de l’équipe que nous venons de battre .”

C’est pourquoi les équipes doivent souvent utiliser des véhicules blindés pour entrer et sortir des stades.

Image:

Des supporters de football transportent un homme blessé suite à des affrontements



Mais McMenemy n’a pas l’intention de quitter l’Indonésie.

“Cela semble étrange à dire, mais je ne me sens jamais en danger. Je suis un gars qui fait un travail”, a-t-il déclaré.

“Je ne me sens jamais inquiet. Mais quand vous sortez de cette bulle, quand vous y repensez, vous pensez, eh bien, cela aurait pu se passer de n’importe quelle façon.”