La passion de sauver la faune impressionne le conseil de Kelowna

Un centre de réadaptation pour petits animaux dans le sud-est de Kelowna a été approuvé par le conseil municipal.

La Wild Things Rehabilitation Society a reçu l’autorisation d’opérer sur un terrain au 2605, chemin O’Rielly à la suite d’une audience publique le 15 novembre. Le conseil a approuvé une modification du texte spécifique au site pour la propriété en août. Cependant, le personnel municipal s’inquiétait toujours des dommages potentiels au site écologiquement sensible en raison du défrichage et du déplacement des structures sur la propriété.

Le fondateur de Wild Things, Sydney Platz, a déclaré avoir embauché un ingénieur pour concevoir une petite route d’accès et l’empreinte du bâtiment.

“Cela correspond aux zones défrichées par les propriétaires précédents, cela respecte l’écologie du site”, a déclaré Platz.

Elle a ajouté qu’il est dans l’intérêt des animaux de laisser la propriété aussi naturelle que possible. Le centre traiterait les petits mammifères, comme les écureuils et les tamias, et les oiseaux chanteurs, comme le permet un permis provincial. Les préoccupations des voisins portaient sur les animaux potentiellement malades ou décédés sur place.

“Nous apprécions l’inquiétude suscitée par la grippe aviaire et d’autres contagions que l’on peut trouver dans les populations d’animaux sauvages et domestiques”, a déclaré Platz au conseil. “Nous avons mis en place des protocoles étendus pour atténuer ces risques.”

Les animaux réhabilités ne seraient pas relâchés sur la propriété Wild Things, mais plutôt libérés près de l’endroit où ils ont été trouvés à l’origine. La propriété a été donnée par Trent et Maria Kitsch. Kitsch est le fondateur de Saxx Underwear et le co-fondateur de Kitsch Wines et Doja Cannabis Company.

“Ce projet est exponentiellement plus réalisable sans loyer mensuel, bail ou hypothèque… et pourrait faire la différence entre le succès et l’échec pour ce service désespérément nécessaire”, a déclaré Platz.

Le conseil était majoritairement favorable au projet.

“Je pense que c’est précieux et serait un ajout bienvenu à notre communauté”, a déclaré Coun. Charlie Hodge.

Com. Mohini Singh s’est dite impressionnée par la présentation de la candidate.

“Je suis à l’aise avec le niveau de compétence et d’expérience au nom du candidat”, a-t-elle déclaré.

Com. Maxine DeHart était également ravie de voter pour.

“De voir qu’il y a des gens dans notre quartier qui veulent faire ça, je suis absolument ravi.”

Les conseillers Gord Lovegrove et Ron Cannan étaient les seuls à ne pas être d’accord. Lovegrove a déclaré que même si le projet avait du mérite, il estimait que le site n’était “pas le bon site”. Cannan a déclaré qu’il appréciait la passion du candidat mais qu’il avait quand même voté contre.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaFaune