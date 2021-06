La passion de l’acteur de Bollywood pour l’ingénierie, l’espace et la science

Un an après la disparition de Sushant Singh Rajput, ce qui est resté avec les fans, c’est son héritage. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de l’acteur, les moments tristes ont été transformés en une célébration de la fascination de Singh pour la science, les mathématiques et au-delà. L’acteur voulait être astronaute et aimait contempler les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne et même la galaxie d’Andromède à travers son télescope « voyage dans le temps ». Singh apprenait également à coder pour propulser son rêve dans les jeux informatiques. Conscient de la faim de l’acteur pour les équations, ses fans ont déterré une vieille photo de Singh enfilant un t-shirt qui était une indication supplémentaire de ses prouesses dans le domaine de l’ingénierie. Certains ont même remarqué que le t-shirt était le reflet du QI élevé que l’acteur possédait. L’équation imprimée sur le t-shirt de Singh est une blague mathématique classique et de longue date parmi la communauté du génie mécanique.

Le texte disait simplement : « Ne soyez pas un d3s / dt3 ou ne soyez pas un crétin. »

L’à-coup constant en cinématique (branche de la mécanique décrivant le mouvement des objets) et en calcul est le taux de variation de l’accélération avec le temps.

j = da / dt

Cela fait de « jerk » la première dérivée de l’accélération, la deuxième dérivée de la vitesse et la troisième dérivée du déplacement, comme l’a noté The Physics Hypertextbook.

j = da / dt = d2v / dt2 = d3s / dt3

Le talent académique de Singh a été bien documenté. L’acteur, qui a abandonné seulement 2 semestres avant d’obtenir son diplôme pour poursuivre une carrière d’acteur, aurait obtenu le rang All India de 7 à l’examen d’entrée du Delhi College of Engineering en 2003.

Quant à son intérêt pour l’astrophysique, ses comptes sur les réseaux sociaux en sont un témoignage. Sushant a souvent partagé des images d’objets célestes sur les réseaux sociaux évoquant son amour et son intérêt pour les mystères de l’espace.

Sushant Singh Rajput souhaitait atteindre les étoiles. Sur grand écran, la carrière de Singh a été parsemée de performances mémorables dans Kai Po Che !, Shuddh Desi Romance, MS Dhoni: The Untold Story, Chhichhore. Hors écran, Singh a « voyagé dans le temps » à travers son télescope Meade qu’il a utilisé pour visiter les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter et les jours de ciel clair, même la galaxie d’Andromède.

En se souvenant de Singh, l’acteur Manoj Bajpayee avait déclaré: « Ce dont je me souviens automatiquement à propos de Sushant, c’est à quel point il s’intéresse à tout dans la vie. Il était toujours curieux d’en savoir plus sur tout : l’inconnu, l’espace, la physique quantique, le jeu d’acteur, le cinéma. »

Cela a été très bien documenté sur ses réseaux sociaux et sa résidence à Mumbai. Dans une interview avec Asian Paints datée de 2018, Singh a fait visiter à ses fans son appartement. Ses murs étaient complets avec la photographie emblématique de l’alunissage, les phases de la lune, les missions spatiales. L’acteur s’est même fait confectionner un uniforme lors de sa visite à la NASA. Caricatures de navettes spatiales posées sur sa table.

En août, Mallika Singh, nièce de Sushant Singh Rajput, a expliqué à quel point le regretté acteur de Bollywood aimait l’astronomie. Mallika a partagé une publication sur sa page Instagram Stories où elle a révélé comment sa « maman Gulshan » avait une fois exprimé son désir de rejoindre des cours d’astronomie avec elle.

En juillet, lorsque le gouvernement central a annoncé mercredi plusieurs nouvelles réformes dans le cadre de la nouvelle politique éducative, un extrait de la vidéo de Sushant Singh Rajput est devenu viral où il insiste sur la nécessité d’avoir un codage dans le programme scolaire.

« 65% des élèves qui vont à la maternelle cette année feront des métiers dans la technologie que nous n’avons pas encore inventés », dit-il dans une vieille interview ajoutant que dans une situation comme celle-ci, même les écoles ne savent pas quoi enseigner. Sushant dit que le codage devra être inclus dans le programme car ce sera la langue dont nous aurons besoin dans les prochaines années.

Il dit également que dans la structure globale de l’éducation, l’accent est mis sur l’efficacité émotionnelle et la manière de gérer des situations inconnues. « Au départ, le changement était constant, mais maintenant le taux de changement change. Et dans une situation où nous ne savons pas quoi faire, une stabilité émotionnelle est nécessaire », ajoute-t-il.

Dans les mois qui ont suivi sa mort, la famille de Rajput a créé une fondation à son nom pour soutenir les jeunes talents dans « des domaines qui lui tiennent à cœur » tels que le cinéma, la science et le sport. Elle s’appellera Sushant Singh Rajput Foundation (SSRF). La famille a également annoncé sa décision de transformer la maison d’enfance du défunt acteur dans la région de Rajiv Nagar à Patna en un mémorial pour ses fans.

