La passion de Kemi Badenoch a mis KO le poids lourd Nadhim Zahawi et le flop Jeremy Hunt

KEMI Badenoch a grimpé à la quatrième place – éliminant le poids lourd Nadhim Zahawi et le flop Jeremy Hunt.

Gagnant plus de 40 de ses collègues, elle est désormais mieux placée que l’irréductible Brexiteer Suella Braverman et le centriste Tom Tugendhat pour aller encore plus loin.

Kemi Badenoch a grimpé à la quatrième place après avoir remporté plus de 40 de ses collègues Crédit : Alamy

Le chancelier Nadhim Zahawi et la grosse bête de l’ex-Cabinet Jeremy Hunt ont été largués après avoir échoué à obtenir suffisamment de soutien Crédit : La Méga Agence

Les partisans disent que sa campagne prend de l’ampleur, tout comme David Cameron – qui, en tant qu’inconnu, a battu de grosses bêtes pour remporter le leadership en 2005.

Hier soir, Kemi a tweeté : « Pour gagner les prochaines élections et proposer des solutions conservatrices aux problèmes d’aujourd’hui, notre parti doit se présenter comme le parti du changement.

“J’ai la conviction, le courage et la clarté de pensée nécessaires pour apporter ce changement.”

Alors, notre prochain premier ministre pourrait-il être une députée conservatrice noire pratiquement inconnue qui n’a jamais siégé au Cabinet ?

La femme de 42 ans est la fille de parents nigérians qui ont passé ses premières années dans leur pays d’origine, ont travaillé dur pour obtenir un diplôme d’ingénieur et ont appris la finance en travaillant pour une banque.

Elle a fait son saut spectaculaire de l’obscurité à la défaite de l’actuel chancelier et ancien secrétaire aux Affaires étrangères lors du vote d’hier soir en racontant doucement des vérités dures sur les problèmes de poudrière.

Une femme ne peut pas avoir de pénis. Pas de baisse d’impôt sans épargne.

Elle faisait la guerre au réveil avant que la phrase n’atteigne ces côtes depuis les États-Unis. Et cela a déclenché une explosion de soutien.

“Je n’aime pas dire grand-chose en fait”, a-t-elle déclaré après avoir remporté le prix du discours du spectateur de l’année il y a cinq ans.

“Ma devise est ‘Soyez audacieux, soyez bref, partez’.”

Kemi a déployé cette approche avec un effet dévastateur, avertissant la célèbre guerrière de la race travailliste mouchetée de mousse Dawn Butler de surveiller sa langue lors d’un affrontement houleux aux Communes.

Et en tant que ministre de l’Égalité, elle a terrassé la députée conservatrice ultra-réveillée Caroline Nokes qui a demandé si les filles trans devraient partager des dortoirs avec des enfants nés de sexe féminin.

Elle a donné une réponse en un mot: “Non.”

Pour la plupart, ce sont des déclarations d’une évidence aveuglante. Mais en cette ère bouillonnante de tempêtes de fin de carrière sur Twitter, ils nécessitent un courage clair, cool – et rare.

Sa volonté de s’exprimer contre le cant de gauche a créé une armée de fans en croissance tranquille.

L’incroyable percée d’hier soir n’est que le début pour le combattant de la liberté Kemi.