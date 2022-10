La passe tardive de Bethel-Thompson permet aux Argos de Toronto de gagner 23-20 contre les Lions de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La passe de touché de McLeod Bethel-Thompson au quatrième quart à Tommy Nield a rallié les Argonauts de Toronto à une folle victoire à domicile de 23-20 contre les Lions de la Colombie-Britannique samedi.

Bethel-Thompson a frappé Nield sur une frappe de 37 verges à 12:10 pour donner à Toronto une avance de 23-20. Sean Whyte de la C.-B. semblait sur le point d’égaliser le match de la LCF, mais sa tentative de panier de 41 verges avec 1:30 à faire a touché le montant gauche.

Le quart-arrière de la Colombie-Britannique Vernon Adams Jr. a commencé le feu d’artifice du quatrième quart avec une passe de touché de 31 verges à Keon Hatcher à peine 50 secondes après le début du quart pour donner une avance de 17-16 à la Colombie-Britannique. Il a été mis en place par le retour de 38 verges de Jordan Williams sur un échappé de Bethel-Thompson avant que son coéquipier Mathieu Betts ne récupère l’échappé de Williams sur la ligne des 31 verges de Toronto.

Whyte s’est ensuite connecté à 30 mètres à 10:44 pour donner aux Lions un avantage de 20-16.

Toronto (9-6) a devancé de quatre points Montréal (7-7) au sommet du classement de la division Est. Les Alouettes affrontent le Rouge et Noir d’Ottawa (3-11) lundi.

Toronto, qui a déjà décroché une place en séries éliminatoires, et Montréal terminent leurs saisons régulières avec une série aller-retour.

La Colombie-Britannique (10-5) demeure deuxième dans la division Ouest, devant Calgary inactif (10-5) après avoir remporté la série de la saison avec les Stampeders. Les Lions ont décroché une place en séries éliminatoires, leur première depuis 2018.

Toronto a disputé son premier match à domicile depuis une victoire de 37-20 sur Hamilton le 26 août avant un rassemblement BMO Field de 14 963, un sommet de la saison. Il y avait 11 089 spectateurs présents samedi alors que les Blue Jays de Toronto affrontaient simultanément les Mariners de Seattle dans le cadre des séries éliminatoires de la Ligue américaine au Rogers Centre.

Toronto a affiché une fiche de 3-1 entre les matchs à domicile, mais venait de subir une défaite de 29-2 sur la route contre les Stampeders de Calgary la semaine dernière. Les deux points étaient le total le plus bas des Argos depuis une défaite de 26-0 contre Edmonton le 25 juillet 2019.

PLUS DE FOOTBALL: PODCAST: Les initiés de Black Press Haluschak et Wolf passent en revue le premier trimestre de la saison 2022 de la NFL

Chad Kelly a marqué l’autre touché de Toronto. Boris Bede a réussi deux convertis et trois paniers.

Alexander Hollins a inscrit l’autre touché de BC. Whyte a lancé deux convertis et deux buts sur le terrain.

Après avoir remporté le tirage au sort et reporté, Toronto a pris le ballon – et le vent – ​​pour ouvrir le troisième. Une explication probable est que les Argos ont cherché à ajouter à leur avantage de six points dans le quart plutôt que de devoir jouer par derrière dans le quatrième.

Mais alors que le placement de 26 verges de Bede à 8:08 donnait une avance de 16-7 à Toronto, Whyte a répliqué avec une botte de 16 verges à 12:30.

Adams Jr. a enfilé l’aiguille à Hollins sur une frappe de 33 verges du touché à 12:25 de la seconde pour réduire l’avance de Toronto à la mi-temps à 13-7. Hollins a fait le crochet entre les défenseurs des Argos Royce Metchie et Jamal Peters pour couronner une marche intelligente de cinq jeux et 78 verges.

Le panier de 21 verges de Bede à 6:53 a donné à Toronto une avance de 13-0. Cela est venu après que les Argos aient tenté en vain d’attirer les Lions hors-jeu en troisième et deuxième.

Le TD d’un mètre de Kelly 15 secondes après le début du deuxième a mis Toronto devant 10-0, mis en place par la récupération d’échappé de Benoit Marion à la ligne des 29 verges des Lions. Deux fois, les Argos se sont alignés en troisième position à l’intérieur de la ligne des 10 verges des Lions et à chaque fois, les visiteurs ont sauté hors-jeu, donnant aux Double Blue une nouvelle série de downs.

Bede a ouvert le score avec un placement de 13 verges à 8:31 du premier. Toronto a pris possession du BC 29 à la suite d’un coup de drapeau illégal sur le botté de dégagement de 29 verges de Stefan Flintoff.

Dan Ralph, La Presse Canadienne

BC LionsCFL