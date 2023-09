La passe d’écran de choix six de Justin Fields scelle le sort des Bears de Chicago dans la défaite contre les Buccaneers de Tampa Bay – Shaw Local

TAMPA, Floride – Après une semaine passée à parler de la courte attaque de passes des Bears et de toutes les passes à l’écran, c’est une passe à l’écran qui a servi de dernier clou dans le cercueil dimanche au Raymond James Stadium.

Reculé profondément dans son propre camp, mené de trois points en fin de match, le quart-arrière Justin Fields a lancé une passe écran destinée au porteur de ballon Khalil Herbert. Le rusher des Buccaneers, Shaquil Barrett, a fait semblant de se précipiter, s’est mis en couverture et a récupéré la passe de Fields. Il a effectué la courte course de 4 verges dans la zone des buts, avec une poussée par derrière, pour un touché en six points.

Cela a pratiquement conclu les choses dans une victoire de 27-17 pour les Buccaneers de Tampa Bay.

« C’est génial quand ça marche », a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus à propos de l’appel de jeu. « C’est génial quand ça marche, et quand ça ne marche pas, tout le monde va critiquer. C’est donc ainsi. Nous allons l’examiner. Nous l’examinerons là-bas, dans cette partie du terrain, et nous verrons où il se trouve.

Contre une équipe des Bears qui adore lancer des passes à l’écran, Barrett a exécuté le faux et a réalisé un joli jeu d’une seule main avec le ballon.

« J’ai vu Khalil s’ouvrir et puis, je suppose [Barrett] Je viens de réagir », a déclaré Fields. «Il a senti l’écran et est revenu et, bien sûr, l’a enlevé. Mais oui, dans cette situation, c’est difficile.

Ce jeu attirera beaucoup d’attention, et à juste titre, mais l’offensive des Bears a encore connu des difficultés dimanche. Cela avait l’air génial lors du premier drive du match. Le scénario du premier entraînement des Bears visait clairement à inclure le meilleur receveur DJ Moore. Il a capté deux passes lors du drive, qui se sont soldées par un touché d’un mètre pour Fields. Moore a terminé la journée avec six attrapés pour 104 verges.

Mais sur les six possessions qui ont suivi, l’offensive n’a marqué que trois points. Il y a eu des moments où la protection du laissez-passer était bonne. Fields a conservé le ballon pendant plus de trois secondes par chute, selon NFL Next Gen Stats.

Les Bears ont cependant trouvé la vie grâce à un entraînement de but au quatrième quart qui a parcouru 90 verges et s’est terminé par une réception de touché de Chase Claypool. Claypool a fait face à beaucoup de chaleur cette semaine en raison de son manque d’effort en tant que bloqueur lors du premier match de la semaine 1 contre Green Bay.

Claypool a déclaré qu’il avait envoyé un texto à ses entraîneurs cette semaine pour organiser une réunion et discuter de la façon dont il pourrait s’améliorer.

« Juste pour mon propre bien, [I] J’ai essayé de trouver tout type de chose qui pourrait m’aider à progresser comme je le souhaite et j’ai appris de mes erreurs comme je le voulais », a déclaré Claypool. « Ils étaient bons. Ils m’ont dit ce qu’ils attendaient de moi et je me suis assuré d’y parvenir tout au long de la semaine.

Son touché a marqué son premier touché en tant que membre des Bears. Il s’agissait de son premier touché depuis le 16 octobre de la saison dernière avec les Steelers.

Juste pour mon propre bien, [I] j’ai essayé de trouver tout type de chose qui pourrait m’aider à progresser comme je le souhaitais et j’ai appris de mes erreurs comme je le souhaitais. — Chase Claypool, receveur des Bears

Le score a ramené les Bears à trois points, mais peu de temps après, Barrett a fait passer son jeu à l’écran et a pratiquement verrouillé les choses pour les Bucs. Fields a ensuite lancé une autre interception, avec son équipe en mode désespoir.

Le QB a terminé sa journée avec 16 passes sur 29 pour 211 verges avec un touché et deux interceptions. Il a accordé six sacs et s’est également précipité pour un touché. Les Bears ont maintenant perdu 12 matchs consécutifs depuis la saison dernière (quatre défaites de plus que toute séquence de défaites précédente dans l’histoire de l’équipe). Ils ont les Chiefs de Kansas City la semaine prochaine, ce qui pourrait permettre à cette équipe de prendre un départ 0-3.

« Nous avons un long chemin à parcourir », a déclaré Fields. « Mais je pense simplement que si nous continuons à travailler, nous y arriverons, et je pense que tout le monde doit garder cet état d’esprit. »