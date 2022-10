La partition originale de Solange Knowles a fait ses débuts au NYCB

Le mercredi 28 septembre, la partition originale de Solange Knowles a hypnotisé le public lors de ses débuts au ballet de New York et sa sœur, Beyoncé, dégageait une grande énergie de grande sœur depuis le premier rang.

Solange a composé une partition pour Récréation qui a été chorégraphié par la célèbre Gianna Reisen. La chorégraphe a partagé ses sentiments sur l’art audio de Solange,

La pièce que la femme de 36 ans a produite mettait en vedette son son inspiré du jazz et a été interprétée par le City Ballet Orchestra ainsi qu’un soliste de son propre groupe.

L’événement a eu lieu au Lincoln Center et a été créé cette semaine dans le cadre du Fall Fashion Gala du NYCB.

Big Sis Bey a montré son amour à Solange sur Instagram en publiant un diaporama de photos de la nuit magique de sa petite sœur au ballet. Elle a écrit un message sincère,

“Ma sœur bien-aimée, il n’y a pas de mots pour exprimer la fierté et l’admiration que j’ai pour toi. Vous êtes un visionnaire et l’un des uns. Félicitations pour avoir été la première femme afro-américaine à composer pour le New York City Ballet. La pièce que vous avez composée est phénoménale. Je t’aime profondément.'”