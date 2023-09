La partie passion du meuble

– Tess Van Straaten Photographie par Lia Crowe

La passion de Chris Rothery pour le mobilier et le design remonte à l’époque où il était encore au lycée.

« Cela a peut-être commencé en cours de magasinage! » » dit en riant le propriétaire de 45 ans de Chester Fields, un magasin de meubles haut de gamme à Victoria et maintenant à Nanaimo. «Je me suis intéressé aux meubles à la fin de mon adolescence et j’aime faire quelque chose avec mes mains. J’apprécie la qualité et j’apprécie que d’autres personnes créent des choses belles, intéressantes et de qualité, j’ai donc toujours voulu en faire partie.

Après avoir obtenu son diplôme du programme de meubles raffinés du Camosun College, Chris a passé quelques années à fabriquer des meubles pour différentes entreprises avant de démarrer sa propre entreprise de meubles sur mesure, fabriquant des tables à manger, des chaises, des armoires autoportantes et d’autres pièces dans un petit atelier à Rock Bay.

«J’ai ensuite ouvert une petite galerie dans Dragon Alley [where he was living at the time] et finalement, nous avons déménagé de là vers un endroit légèrement plus grand, puis un autre endroit légèrement plus grand, puis un autre endroit légèrement plus grand », explique Chris. « Je n’avais pas beaucoup d’expérience en affaires, donc j’étais juste en train de m’envoler, mais avec juste beaucoup de passion, de soin et d’amour pour le design et les intérieurs. »

La progression suivante pour Chris a été de s’orienter davantage vers le commerce de détail, après avoir constaté que sa passion pour la création de meubles diminuait.

« J’ai trouvé que c’était difficile de faire ce métier et j’aime toujours ça », explique-t-il. «J’essayais juste de m’en sortir et je me sentais très compromis en fabriquant des meubles. Mais j’aime parler de meubles et j’aime interagir avec les gens à ce sujet, donc l’aspect vente au détail est né de là.

Ce magasin, Only Human Modern Furniture, enseignerait également à Chris la leçon la plus difficile de cette évolution entrepreneuriale. Après quelques années difficiles, il a été contraint de fermer son magasin en 2014.

« J’étais complètement dépassé et je pense que j’ai laissé ma passion régir tout, alors qu’en réalité j’avais besoin d’équilibrer cela avec une entreprise prospère », admet Chris, affirmant que c’était la plus grosse erreur de sa carrière.

« C’était une erreur très douloureuse à l’époque et l’échec a été atroce. Mais rétrospectivement, c’est ce qui m’a amené là où je suis maintenant, c’est-à-dire un endroit où je me sens à l’aise, où je me sens bien et confiant dans ce que je fais. Toutes les choses que j’ai récupérées valaient quelque chose et elles ont été remises dans un package qui est Chester Fields.

Chris a également décidé de s’associer à Ross Taylor et Amber Leask, qui avaient beaucoup plus d’expérience en affaires, lorsque Chester Fields s’est lancé à Victoria il y a plus de neuf ans, offrant des meubles et des luminaires modernes, de haute qualité et principalement conçus au Canada.

« Nous avons une offre vraiment unique dans la mesure où ce que nous vendons ici, à quelques petites exceptions près, n’est vendu nulle part ailleurs en ville, et probablement 80 pour cent de ce qui se trouve dans notre salle d’exposition est conçu par des Canadiens, ce qui est un point important. une fierté pour moi », dit-il. « Nous avons toujours été des fournisseurs de produits à la pointe du design en termes de design. »

Alors que des gens venaient de toute l’île de Vancouver – de Campbell River et de la vallée de Comox à Port Alberni, Nanaimo et la vallée de Cowichan – pour visiter le magasin de Victoria, Chester Fields a ouvert le magasin de Nanaimo en mai, et Chris dit que la réponse de Central Island le marché a été formidable.

« Nous recevons beaucoup de gens qui entrent et disent des choses comme : ‘Enfin, il y a quelque chose comme ça !’ et « Je suis tellement contente que tu sois là! » » et « Nanaimo a besoin de quelque chose comme ça ! Donc ça a été très positif. Et puis, il y a beaucoup de gens qui voient ce genre de choses pour la première fois. »

Pour Chris, qui a récemment terminé un baccalauréat en commerce avec spécialisation en gestion entrepreneuriale à l’Université Royal Roads, la plus grande leçon de sa carrière dans une petite entreprise a été qu’on ne peut pas tout faire pour tout le monde.

« Vous devez en quelque sorte vous en tenir à ce pour quoi vous êtes très bon, pousser cela, rouler avec et vraiment y aller », conseille-t-il. « Définir ce que nous sommes – et ce que nous apportons au consommateur – a été très important, afin que nous ne recherchions pas constamment quelque chose de nouveau. Nous faisons ce pour quoi nous sommes vraiment bons.

Chris dit que tout cela découle du meilleur conseil qu’on lui ait jamais donné, qui consiste à vraiment comprendre les besoins de vos clients, puis à être très doué pour satisfaire ce besoin.

« Il faut vraiment demander aux gens ce qu’ils veulent », dit Chris. « Ne présumez pas que vous le savez ! Ce n’est pas parce que vous pensez avoir une bonne idée commerciale qu’elle fonctionnera. Demandez et assurez-vous, et vous découvrirez probablement que vous vous trompez peut-être ou que vous pouvez modifier quelque chose et vraiment le sortir du parc.

Chris dit qu’il l’a souvent fait avant d’ouvrir le magasin de Nanaimo, plaisantant en disant que toute occasion de parler à quelqu’un modérément intéressé par les meubles modernes au nord de Malahat se transformait en une mini séance d’étude de marché.

« Il existe de nombreuses recherches que vous pouvez effectuer sans budget et ces réponses sont très précieuses », explique Chris. « Ils peuvent faire de votre réussite et vous épargner bien des ennuis. »

Avec les défis constants des concurrents en ligne et un nombre croissant de fabricants s’orientant vers un modèle de vente directe au consommateur, connaître votre marché est plus important que jamais dans un paysage aussi concurrentiel. Chris dit qu’avoir une salle d’exposition physique où les gens peuvent réellement s’asseoir et ressentir les choses aide également.

« Il est bien plus facile d’acheter une paire de chaussures en ligne que d’acheter un canapé », dit-il en riant.

Quant à la carrière et à l’entreprise prospère qu’il a créée après de nombreuses itérations de conception ?

« Le chemin a été long et sinueux pour en arriver là et mon conseil aux autres entrepreneurs est de s’attendre à ce que les choses ne soient pas une ligne droite », explique Chris. « Soyez à l’aise avec l’incertitude, mais en même temps, ne soyez pas imprudent. »

