La partie la plus difficile du football : Virgil van Dijk de Liverpool

Après avoir disputé un match nul 3-3 contre Brighton & Hove Albion samedi, Virgil van Dijk estime que Liverpool doit redécouvrir l’art de la cohérence afin d’arrêter son début de saison en dessous de la normale.

Liverpool affrontera le Rangers FC à Anfield en Ligue des champions mardi.

«Nous le faisons depuis quatre ans, cinq ans de manière cohérente et nous devons revenir à cette cohérence, nous tous. Et nous devons rester ensemble », a déclaré Van Dijk cité par Liverpool.com après le match contre Brighton.

“Vous devez entrer dans le moment et cette cohérence est la partie la plus difficile du football. Vous devez le faire ensemble, gérer les revers ensemble et continuer à faire les mêmes choses que vous voulez faire. Il est difficile de réagir de la bonne manière si vous n’êtes pas dans la meilleure forme possible, nous tous, mais je suis convaincu que nous le serons », a-t-il déclaré.

“Il y a quatre mois, nous jouions pour tous les titres, maintenant nous ne sommes pas au meilleur moment – mais nous y arriverons.”

Van Dijk a ensuite rejeté l’idée que l’équipe de l’entraîneur Juergen Klopp pourrait avoir du mal à se débarrasser des séquelles de la saison 2021-22 alors qu’elle était à un cheveu de remporter le quadruple tout en complétant 63 matchs dans toutes les compétitions.

“Non, non pas du tout, il n’y a pas de gueule de bois”, a déclaré le défenseur central.

“Les équipes s’améliorent évidemment, nous jouons dans la meilleure ligue du monde où toutes les équipes peuvent s’affronter. Nous devons retrouver cette cohérence et jouer avec joie et liberté, mais tout commence par le faire ensemble et travailler dur. Je n’arrête pas de dire les mêmes choses, mais nous devons trouver cet élan », a-t-il déclaré.

