La partie endommagée de la I-95 à Philadelphie sera rouverte dans deux semaines, selon le gouverneur – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Le section endommagée de l’Interstate 95 qui s’est effondré à Philadelphie sera rouvert dans les deux prochaines semaines, a déclaré samedi le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro.

L’autoroute s’est effondrée le 11 juin après qu’un camion-citerne transportant 8 500 gallons d’essence s’est écrasé et a explosé en flammes sous l’autoroute, ont indiqué des responsables. Le conducteur, identifié comme étant Nathan Moody, 53 ans, a été tué.

« Je peux vous dire maintenant, je peux affirmer avec confiance, que nous aurons rouvert l’I-95 dans les deux prochaines semaines », a déclaré Shapiro, s’exprimant aux côtés du président Joe Biden après la visite aérienne du président de l’effondrement de l’autoroute.

« Nous allons relancer la circulation, grâce au travail extraordinaire qui se fait ici par ces travailleurs syndiqués », a-t-il ajouté. « Ce sont des gens spéciaux qui travaillent d’arrache-pied, et Monsieur le Président, ils travaillent littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Les travaux de démolition de la section effondrée de la I-95 se sont achevés jeudi. Le ministère des Transports de Pennsylvanie a partagé des photos de ce à quoi ressemblera la chaussée temporaire et un flux en direct montrant le chantier de construction et le processus de reconstruction est maintenant opérationnel 24h/24 et 7j/7, a annoncé jeudi le bureau du gouverneur.

PennDOT a embauché un entrepreneur pour combler le vide de la chaussée il peut donc être pavé. Une fois terminé, selon PennDOT, les véhicules peuvent retourner dans la section de la I-95 alors que les équipes travaillent sur un pont permanent tout en gardant six voies de circulation ouvertes.

Avant l’effondrement, le pont, qui avait 10 ans, était structurellement solide et répondait aux normes actuelles, a déclaré mercredi le secrétaire aux Transports de Pennsylvanie, Mike Carroll, lors d’une conférence de presse.

L’effondrement a provoqué des perturbations majeures de la circulation et le détour principal est d’environ 23 miles en utilisant des routes nationales ou interétatiques, ont déclaré des responsables locaux des transports plus tôt dans la semaine.

La section émiettée de l’autoroute transporte généralement environ 160 000 véhicules à travers Philadelphie quotidiennement. Environ 8% de ces véhicules sont des camions, qui devront désormais emprunter des itinéraires plus longs et plus coûteux, a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, lors de sa visite mardi sur le site de l’effondrement.

Shapiro n’a pas précisé le coût des réparations, mais a déclaré l’état d’urgence et alloué 7 millions de dollars en fonds publics pour la reconstruction. La Federal Highway Administration a envoyé à l’État un paiement initial de 3 millions de dollars, a déclaré mercredi le chef de l’agence devant un comité sénatorial. En plus des opérations d’urgence et des réparations, l’agence affirme que l’argent peut être utilisé pour aider à restaurer de façon permanente la chaussée.

