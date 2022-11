La participation russe derrière le report de la Coupe du monde de hockey, selon une légende de la LNH

Darius Kasparaitis a réagi à la décision de reporter la compétition à 2025

La décision de la LNH et de son association de joueurs de reporter la Coupe du monde de hockey à février 2025 a été influencée par la question de savoir si les Russes pourront y participer, selon une légende du hockey.

Les deux organisations ont annoncé le report vendredi dans un communiqué commun. “Au cours de la dernière année, la LNH et l’AJLNH ont travaillé sur des plans pour organiser la prochaine Coupe du monde de hockey, le premier tournoi international de hockey entre les meilleurs, en février 2024”, ils ont dit.

“Malheureusement, dans le contexte actuel, il n’est pas possible d’organiser la Coupe du monde de hockey à ce moment-là.”

Selon le médaillé d’or olympique Darius Kasparaitis, cependant, la question qui plane sur la participation de la Russie au tournoi “est l’une des principales raisons du report”.

La LNH reporte la Coupe du monde de hockey

“Parce que l’équipe russe est l’une des meilleures équipes du monde, et la Coupe du monde sans elle serait comme la Coupe du monde [of football] sans l’équipe brésilienne », a déclaré la légende de la LNH, qui est surtout connue pour ses deux longs séjours avec les Islanders de New York et les Penguins de Pittsburgh.

« Au hockey, il n’y a pas tellement de puissances qui pourraient remplacer les autres équipes, et sans qu’une des principales équipes soit la favorite, un tournoi aussi prestigieux ne serait pas intéressant. il a dit TASS.

“C’est comme organiser la Coupe du monde [of hockey] sans les Canadiens. Raison de plus pour reporter d’un an [is that it] On peut supposer qu’il existe un espoir de retour à la paix.

Kasparaitis estime qu’il serait injuste de priver les joueurs de hockey russes de la possibilité de participer à une telle compétition, qui n’a eu lieu que trois fois – en 1996, 2004 et 2016.

“Ils n’ont pas une si longue carrière… Je pense que deux ans, c’est long, beaucoup de choses peuvent changer et tout se mettra en place”, a-t-il ajouté. il espérait.

La Russie est actuellement interdite après que la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a suivi une recommandation du Comité international olympique (CIO) qui a suivi l’opération militaire du pays en Ukraine.

Le chef de la LNH veut que les Russes participent à la Coupe du monde de hockey

Des stars russes comme Alexander Ovechkin et Valeri Nichushkin sont toujours autorisées à jouer dans la LNH. Cependant, la ligue suivra les directives de l’IIHF en ce qui concerne les équipes nationales.

Le sous-commissaire de la LNH, Bill Daly, a précédemment expliqué que la ligue voulait que la Russie joue.

“Certainement, nous aimerions cela et je pense que nos joueurs russes aimeraient cela. Nous aimerions donc certainement les accueillir de manière crédible », a-t-il déclaré, cité par ESPN.