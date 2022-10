La participation ou non de Rishi Sunak à la COP27 est “en cours d’examen”, confirme le numéro 10, alors que les appels se multiplient pour que le Premier ministre assiste au sommet égyptien sur le climat | Politique Nouvelles

La participation ou non de Rishi Sunak à la COP27 est “en cours d’examen”, a confirmé Downing Street – alors que le Premier ministre fait face à des appels croissants pour assister à la conférence sur le climat en Égypte.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre assisterait au sommet, un porte-parole du numéro 10 a déclaré que “toute participation à la COP dépendrait des progrès réalisés dans la préparation de cet événement fiscal – et que le travail est en cours”.

La semaine dernière, Downing Street a déclaré que le Premier ministre n’assisterait pas à la conférence de Charm el-Cheikh le mois prochain, car il serait préoccupé par “d’autres engagements nationaux urgents, y compris les préparatifs du budget d’automne”.

Le porte-parole a ajouté: “Le Premier ministre reconnaît pleinement l’importance du sommet de la COP et s’engage pleinement à lutter contre le changement climatique”.

Sondé pour savoir si cette décision pouvait changer, le porte-parole a poursuivi: “Je pense que le Premier ministre a déclaré que le public voudrait à juste titre qu’il se concentre sur les problèmes nationaux, en particulier sur le rétablissement de la crédibilité budgétaire et la réalisation d’un budget qui fonctionne pour les Britanniques. personnes.

“Des progrès substantiels ont été réalisés à ce sujet et nous gardons donc la position sur la COP à l’étude.”

S’adressant aux diffuseurs lors d’une visite à l’hôpital universitaire de Croydon vendredi, M. Sunak a réitéré cela, insistant sur le fait qu’il doit se concentrer sur les “défis nationaux déprimants” plutôt que de se rendre à la conférence sur le climat en Égypte.

Mais le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a accusé M. Sunak de faire preuve d’un “échec de leadership”.

“La Grande-Bretagne qui se présente pour travailler avec les dirigeants mondiaux est une opportunité à saisir. Pas un événement à éviter”, a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Rebecca Newsom, responsable politique chez Greenpeace UK, a accusé M. Sunak de ne pas prendre le changement climatique “assez au sérieux”.

Alors que, au cours du week-end, le président du sommet de l’année dernière, Alok Sharma, a suggéré que le Premier ministre risquait de saper la position de la Grande-Bretagne en tant que leader mondial sur les questions vertes s’il évitait la conférence.

“Je suis assez déçu que le Premier ministre n’y aille pas. Je comprends qu’il a une énorme corbeille de problèmes intérieurs auxquels il doit faire face”, a déclaré le tsar du climat du gouvernement au Sunday Times.

“Mais je dirais que ça va COP27 permettrait un engagement avec d’autres dirigeants mondiaux. Et je pense que cela envoie un signal – si le Premier ministre devait partir – sur notre engagement renouvelé sur cette question.”

M. Sharma, qui a perdu son siège au cabinet lors du dernier remaniement, sera également présent, aux côtés du président américain Joe Biden et de l’envoyé spécial américain sur le changement climatique, John Kerry.

Un porte-parole du gouvernement écossais a confirmé la semaine dernière que le premier ministre Nicola Sturgeon prévoyait d’assister à la COP27.

“Compte tenu de l’importance vitale pour les gouvernements de travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique, le premier ministre a l’intention d’assister à la COP27”, a déclaré vendredi le porte-parole.

“Les détails du programme ministériel sont en cours de finalisation.”

La prédécesseure de M. Sunak, Liz Truss, devait assister au sommet qui doit avoir lieu du 6 au 18 novembre.

Le budget d’automne du nouveau chancelier Jeremy Hunt – dans lequel il exposera les plans fiscaux et de dépenses de son gouvernement – sera présenté le 17 novembre.

Il a été rapporté que l’ancien Premier ministre Boris Johnson prévoyait d’assister au sommet pour montrer son soutien aux efforts internationaux de lutte contre le changement climatique.

La semaine dernière, la secrétaire à l’Environnement, Therese Coffey, a défendu la décision de M. Sunak de ne pas se rendre à la COP27, insistant sur le fait que la protection de la planète était “absolument une priorité pour le gouvernement”.

Alors que l’ancien secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg a déclaré que le Premier ministre avait raison de ne pas se rendre au sommet, déclarant: “Le coût de la vie ne sera pas résolu à Charm el-Cheikh, où chaque chambre d’hôtel pour la conférence coûte 2 000 £ la nuit.”

Mais signalant un revirement potentiel plus tôt lundi, le ministre de l’Environnement Mark Spencer a déclaré à Sky News que M. Sunak se rendrait à la COP27 “s’il a le temps”, ajoutant que le Premier ministre avait “une boîte de réception pleine à ras bord”.

Entre-temps, dimanche, il a été annoncé que Le roi Charles organisera une réception pour les personnalités clés de la COP27 au palais de Buckingham vendredibien qu’il n’ait pas lui-même assisté à la conférence.

Le roi, qui a été un militant passionné sur les questions environnementales, sera l’hôte de l’événement qui réunira plus de 200 chefs d’entreprise internationaux, décideurs et ONG (organisations non gouvernementales) pour marquer la fin de la présidence britannique de la COP26 et regarder avant le sommet de la COP27 en Égypte.

Le roi a assisté à la conférence des Nations Unies sur le climat pendant plusieurs années et a prononcé l’un des discours liminaires lors de la cérémonie d’ouverture de la COP26 à Glasgow – mais ne se rendra pas à Charm el-Cheikh.

Les invités à la réception du King’s Buckingham Palace comprendront M. Sunak, qui devrait prendre la parole brièvement lors de l’événement.

