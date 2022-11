La participation électorale tôt le matin du comté de La Salle est plus forte que prévu – Shaw Local

La greffière du comté de La Salle, Lori Bongartz, s’est fixé un objectif croisé de 60% de participation électorale aux élections générales de 2022. Jusqu’à présent, cela ressemble à un bon pari.

À 9 h 30 mardi, les bureaux de vote de La Salle et du Pérou ont signalé une participation meilleure que prévu.

“Nous nous en sortons très bien”, a déclaré Dave Potthoff, un juge électoral de la circonscription 9 du Pérou, située à l’église luthérienne St. John’s, qui a attiré 131 électeurs. “J’ai été surpris car il y avait tellement de gens qui ont voté avant.”

Trois autres circonscriptions de St. John’s ont enregistré des totaux moins robustes – la circonscription 4 du Pérou comptait 39 électeurs à 9 h 15 – mais les juges électoraux ont néanmoins décrit la participation comme «stable» et, dans un cas, «jusqu’à présent, tout va bien».

Le principal moteur semblait être la course au poste de gouverneur entre le titulaire démocrate JB Pritzker et le challenger républicain Darren Bailey. Les courses au poste de gouverneur ont tendance à attirer les électeurs – la dernière course de ce type en 2018 a attiré 57,2% de participation – et le concours de cette année s’avère être un match nul malgré Pritzker battant constamment Bailey dans les sondages.

Potthoff n’était pas le seul à exprimer sa surprise face à l’intérêt précoce. Mike Kasap, un démocrate cherchant à être réélu aujourd’hui au conseil du comté de La Salle, s’est rendu dans deux bureaux de vote de La Salle et a déclaré que le taux de participation précoce avait dépassé ses attentes.

“Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi passionné si tôt”, a déclaré Kasap. “Je suis vraiment impressionné.”

Le quartier 9 de La Salle était en tête des quatre quartiers du VFW de La Salle avec 92 électeurs à la porte à 9 heures. ces chiffres sont élevés pour une ville qui rivalise généralement avec Streator pour la plus faible participation du comté.

L’enceinte d’Oglesby était également occupée. Les circonscriptions 10 et 13 de La Salle ont attiré le taux de participation de 65 et 79 à 10 heures, ce qui a été jugé «stable» par les juges électoraux présents.

Utica a tendance à voter plus fortement que ses voisins de l’ouest et cela pourrait se révéler à nouveau vrai.

La juge électorale Mary Pawlak a déclaré que la circonscription 1 d’Utica comptait 170 personnes à 9 h 45, un chiffre élevé pour une circonscription où les électeurs déposent généralement en fin d’après-midi.

“Nous sommes stables depuis 6 heures”, a déclaré Pawlak. “C’est déjà mieux que ce qu’on avait en primaire.”

C’était aussi le cas à Ottawa. Il y a six circonscriptions aux Chevaliers de Colomb sur la rue Main et bien qu’une seule ait signalé plus de 100 électeurs à 11 heures – la circonscription 9 d’Ottawa menait les circonscriptions voisines avec 101 – le consensus était que les totaux de fin de journée seraient renforcés par un vote anticipé notable.

“Nous avons plus que doublé le total des primaires”, a déclaré James Smith, un juge électoral de la circonscription 7 d’Ottawa.