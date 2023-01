La participation du Mexique aux États-Unis est supérieure à celle des équipes américaines

Les fans américains qui sont fortement investis dans la rivalité américano-mexicaine voudront peut-être détourner les yeux. Quand il s’agit de football aux États-Unis, le Mexique est ironiquement l’équipe américaine. Ce ne sont pas des nouvelles particulièrement révolutionnaires, cependant. La participation du Mexique aux matchs aux États-Unis a longtemps éclipsé l’USMNT et l’USWNT. L’année dernière n’était pas différente.

Voici comment la fréquentation du Mexique se décompose pour les matchs aux États-Unis.

Date Concours Correspondre Stade Présence 27 avril Amical Mexique contre Guatemala Stade mondial du camping 37 311 28 mai Amical Mexique contre Nigeria Stade AT&T 56 872 2 juin Amical Mexique contre Uruguay Stade de la ferme d’État 57 735 5 juin Amical Mexique contre Équateur Champ de soldat 61 104 31 août Amical Mexique contre Paraguay Stade Mercedes-Benz 51 387 24 septembre Amical Mexique contre Pérou Rose bowl 62 729 27 septembre Amical Mexique contre Colombie Stade Levi’s 67 311

La fréquentation du Mexique aux États-Unis en hausse par rapport à 2021

En 2022, la fréquentation d’El Tri aux États-Unis était de 394 449 personnes au total au cours de sept matchs, ce qui représente en moyenne 56 350 fans par match. C’est un bond de 28% par rapport à 2021 alors qu’ils étaient en moyenne de 44 213 sur 15 matchs. Cependant, il s’agit d’une légère baisse par rapport à l’année précédente en Coupe du monde. Ils ont attiré en moyenne 59 678 fans par match pendant six matchs aux États-Unis en 2018, faisant de 2022 une baisse de 6 %

Fréquentation bien plus élevée que l’USMNT et l’USWNT

Compte tenu du grand nombre de Mexicains vivant aux États-Unis, il n’est pas surprenant que l’équipe nationale mexicaine attire de grandes foules. Mais il est quelque peu surprenant que ces foules continuent d’éclipser les foules de l’équipe nationale américaine malgré le temps et les ressources consacrés au jeu ici.

La fréquentation du Mexique en 2022 était 164% plus élevée que celle de l’USMNT cette année. Et, encore plus choquant, c’était 277% de plus que la meilleure fréquentation de l’USWNT depuis 2019.

Ce n’est pas un nouveau développement cependant. Voici un aperçu des 10 dernières années de fréquentation de chacune des trois équipes :

An Mexique USMNT USWNT 2022 56 350 21 383 14 967 2021 44 213 25 155 12 703 2020 N / A 5 836 14 559 2019 57 546 23 306 25 122 2018 59 678 24 163 14 064 2017 43 586 29 400 18 150 2016 51 200 29 707 15 973 2015 64 141 38 764 27 766 2014 58 597 34 374 10 791 2013 44 321 33 803 16 479

Plats à emporter

Donc, en fin de compte, le Mexique est la force de football dominante aux États-Unis et il est peu probable que cela change de si tôt. La Gold Cup c’est cet été. Cela place les matchs américains dans des stades spécifiques au football à moitié remplis. Pendant ce temps, les matchs du Mexique se déroulent dans des stades NFL complètement remplis.

Peut-être que la seule chose qui pourrait changer, c’est si le Mexique joue moins de matches amicaux pour gagner de l’argent aux États-Unis, ce dont même le gardien mexicain Memo Ochoa a parlé après la sortie d’El Tri de la Coupe du monde au Qatar.

Les Mexicains n’ont actuellement aucun match officiellement prévu aux États-Unis pour 2022 (l’USMNT en a deux et l’USWNT en a trois). Mais l’histoire a montré qu’ils dessinent très bien et qu’ils devraient revenir le plus tôt possible.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire