La participation des républicains était excellente. C’est juste que beaucoup d’entre eux n’ont pas voté pour les républicains.

Mais M. Walker a quand même perdu.

Mardi, M. Walker a encore perdu. Cette fois, il a perdu par trois points – deux points de moins qu’en novembre. Les données finales sur le taux de participation ne seront pas disponibles avant des semaines, mais pour l’instant, il est raisonnable de supposer que M. Warnock s’en est mieux sorti parce que le taux de participation lui a été progressivement plus favorable qu’il ne l’était en novembre.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que les démocrates ont bénéficié d’une forte participation. Tous les républicains candidats à un poste dans tout l’État – à l’exception de M. Walker – auraient pu facilement survivre à un électorat qui était de deux points moins favorable.

Selon nos estimations, l’électorat de 2022 était plusieurs points plus favorable aux républicains en Géorgie que l’électorat de 2020 – ce qui n’était pas non plus idéal pour les démocrates.

Tout gain démocrate dans le second tour n’était certainement pas dû au vote anticipé. Après tout, cette élection s’est tenue avec seulement une semaine de vote anticipé, contre trois semaines lors des élections générales. Le nombre d’électeurs le jour du scrutin a en fait augmenté lors du second tour. Il en va de même pour la part des votes exprimés le jour du scrutin. Mais c’est le démocrate qui s’en est le mieux tiré.

La Géorgie n’est qu’un exemple d’un écart de participation national plus large, y compris dans de nombreux endroits où les républicains blâment le vote anticipé pour leurs malheurs.

Prenez le comté de Maricopa en Arizona. Il abrite Phoenix et environ 70% des électeurs de l’État. Certains républicains disent – ​​sans aucune preuve claire – qu’ils ont échoué en Arizona parce que certains électeurs de Maricopa n’ont pas pu voter aux urnes le jour du scrutin, mais les données finales sur le taux de participation montrent que 75% des républicains inscrits se sont rendus, contre 69% des démocrates . Cela a suffi pour donner un électorat dans lequel les républicains inscrits étaient plus nombreux que les démocrates de neuf points de pourcentage. Pourtant, des républicains comme M. Masters et Kari Lake ont perdu leurs courses pour le Sénat et le gouverneur.

Ou considérez le comté de Clark au Nevada. Là-bas, 67% des républicains ont voté, contre 57% des démocrates, ce qui implique que les républicains étaient probablement plus nombreux que les démocrates dans tout l’État. Pourtant, la démocrate – Catherine Cortez Masto – a prévalu au Sénat tandis que les républicains ont remporté le poste de gouverneur et ont également remporté le plus de voix pour la Chambre.