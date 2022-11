La participation des Noirs à mi-mandat était l’un des points faibles des démocrates

La plus faible part noire de l’électorat n’a pas été tout à fait décisive en Caroline du Nord, où la démocrate Cheri Beasley avait probablement besoin de la participation noire pour égaler ou dépasser la part de participation blanche pour gagner sa course au Sénat (elle a perdu de trois points). Ce n’était probablement pas non plus décisif dans la course du gouverneur de Géorgie; Stacey Abrams a perdu près de huit points. Aucune participation noire réaliste n’aurait été suffisante.

Peut-être plus remarquable est que Raphael Warnock, le sénateur démocrate de Géorgie, et Mme Beasley se sont si bien comportés, même avec des électeurs noirs représentant une si faible part de l’électorat. M. Warnock et Mme Beasley semblent avoir mieux réussi parmi les électeurs non noirs que tous les démocrates de mémoire récente dans l’un ou l’autre État.

Pour M. Warnock, la participation relativement faible des Noirs aux élections générales pourrait offrir un certain avantage lors du second tour du 6 décembre contre Herschel Walker.

Lors du second tour de 2021, la part noire de l’électorat a suffisamment augmenté pour que M. Warnock et Jon Ossoff l’emportent, même si les républicains ont remporté le plus de voix aux élections générales deux mois auparavant.

Une augmentation similaire cette fois, bien que certainement pas garantie, pourrait donner à M. Warnock une victoire assez confortable.

En effet, il y a déjà quelques signes positifs pour les démocrates. Jusqu’à présent, les électeurs noirs représentent 38% du vote anticipé. Il est difficile d’en lire trop, étant donné la fenêtre de vote anticipé raccourcie (et le fait que de nombreux comtés à tendance bleue ont autorisé le vote anticipé au cours du week-end). Nous verrons si cela tient le jour du scrutin.