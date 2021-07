La participation des athlètes indiens à la cérémonie d’ouverture olympique sera un strict minimum : IOA

La participation d’athlètes indiens à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques sera réduite au « strict minimum » compte tenu de la menace du COVID-19, tandis que seuls six officiels du contingent seront autorisés à participer à l’événement vendredi.

Les athlètes qui ont prévu des compétitions le lendemain seront découragés d’assister à l’événement, a déclaré mercredi à PTI le chef de mission adjoint du pays, Prem Kumar Verma.

À Delhi, le secrétaire général de l’Association olympique indienne (IOA), Rajeev mehta, a déclaré que peu de gens seraient là, compte tenu du risque d’infection.

«Nous allons essayer d’avoir un groupe minimum. Kam se kam athlètes ko utara jaega. Le chef de mission et le chef de mission adjoint décideront des chiffres demain, mais nous pensons que le strict minimum doit être présent pour assurer leur sécurité en cette période cruciale », a déclaré Mehta.

L’Inde est représentée par plus de 120 athlètes aux Jeux, la taille globale du contingent étant de 228, y compris des officiels, des entraîneurs, d’autres membres du personnel de soutien et des athlètes suppléants compte tenu du COVID-19.

« Six officiels (de chaque pays) sont autorisés à la cérémonie, mais il n’y a pas de limite pour les athlètes. Cependant, nous avons conseillé aux athlètes qui ont des événements le lendemain de sauter la cérémonie et de se concentrer sur leur jeu », a déclaré Verma après une réunion des chefs de mission ici, mais n’a pas précisé quels officiels indiens seront présents à la un événement.

« La cérémonie devrait durer jusqu’à minuit, il est donc préférable qu’ils se reposent pour leurs événements le lendemain », a-t-il ajouté.

Les tireurs au pistolet à air comprimé à 10 m Saurabh Chaudhary, Abhishek Verma, Apurvi Chandela et Elavenil Valarivan, qui ont des événements le premier jour de compétition, sauteront la cérémonie avec Manu Bhaker, Yashaswini Singh Deswal, Deepak Kumar et Divyansh Singh Panwar tireront le deuxième jour.

L’équipe indienne dispose de huit carabines, cinq pistolets et deux tireurs de skeet, en plus de six entraîneurs et d’un physiothérapeute à Tokyo.

Avant que la pandémie de coronavirus n’éclate, les tireurs indiens dominaient constamment le sport, terminant en tête du classement lors de quatre Coupes du monde ISSF, en 2019.

A Tokyo, le chef de mission BP Baishya a déclaré qu’un appel sur le nombre d’athlètes indiens qui participeront sera pris jeudi.

Les boxeurs, les archers et les équipes de hockey masculin et féminin sont également programmés pour concourir le lendemain de la cérémonie d’ouverture.

« Ceux qui n’ont pas combattu samedi participeront à la cérémonie », a déclaré à PTI une source du contingent de boxe.

L’Inde a nommé le capitaine de hockey masculin Manpreet Singh et la boxeuse à six reprises championne du monde MC Mary Kom comme porte-drapeaux de la cérémonie d’ouverture.

Bien que Mary Kom ne soit pas prévue pour le lendemain, Manpreet sera en tête pour le premier match de la poule A contre la Nouvelle-Zélande samedi.

« Ceux qui sont en quarantaine ne sont pas non plus autorisés », a déclaré Verma à propos des athlètes et des officiels, qui ont récemment débarqué dans la ville japonaise.

Mercredi, les médias ont rapporté que la Grande-Bretagne n’aurait pas plus de 30 athlètes participant à la cérémonie en raison des craintes de COVID-19. La Grande-Bretagne compte 376 athlètes en lice aux Jeux.

